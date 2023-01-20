مستشفيات ومرافق مؤسسة حمد الطبية تقيم عدة فعاليات مع المرضى احتفالاً باليوم الوطني

أكدت مؤسسة حمد الطبية أن الاحتفال باليوم الوطني للدولة والذي يوافق الثامن عشر من ديسمبر من كل عام يعد مناسبة غالية وفرصة ثمينة لتجديد الولاء والعزم على بذل كافة الجهود لرفعة الوطن ودعم مسيرة التنمية والنهضة الشاملة، وأشارت المؤسسة والتي تعد المزود الرئيسي لخدمات الرعاية الصحية الطارئة والمتخصصة في دولة قطر إلى الاستمرار في تنفيذ خطط التوسعات والتطوير لتلبية جميع احتياجات سكان الدولة من المواطنين والمقيمين من الرعاية العلاجية وفقاً لأرقى المستويات العالمية.

وفي هذا الإطار عبّر السيد علي عبدالله الخاطر، رئيس لجنة الاتصال العليا للرعاية الصحية بوزارة الصحة العامة، رئيس الاتصال المؤسسي بمؤسسة حمد الطبية؛ عن تقدير المؤسسة وجميع العاملين بها للدعم الكبير من جانب الدولة لتطوير الخدمات العلاجية في مؤسسة حمد الطبية وكذلك في كافة المرافق الصحية الأخرى، قائلاً: ”في ظل ما تحقق من إنجازات هائلة في المجال الصحي في الدولة فقد أسهم ذلك في تعزيز مكانة الدولة على المستويين الإقليمي والدولي، ويفخر جميع العاملين في مؤسسة حمد الطبية بأنهم جزء من المنجزات التي نشهدها في قطاع الرعاية الصحية”.

وأضاف السيد علي الخاطر قائلاً: ”تحتفل مؤسسة حمد الطبية باليوم الوطني لهذا العام ونحن نشهد النجاح المبهر الذي حققته دولة قطر في استضافتها لأكبر حدث رياضي على المستوى الدولي وهو بطولة كأس العالم لكرة القدم فيفا قطر 2022، حيث نجح القطاع الصحي بكافة مكوناته في توفير الخدمات الصحية والرعاية العلاجية لمن يحتاجون إليها من زوار البلاد من مشجعي البطولة من كافة الجنسيات، وسوف يكون هؤلاء المراجعين خير سفراء لبلادنا حين يعودوا إلى أوطانهم وقد شهدوا تجربة راقية في دولة قطر ليس في المجال العلاجي فحسب ولكن في كافة النواحي التي تعاملوا معها أثناء تواجدهم في البطولة”.

وقد شاركت المستشفيات والإدارات التابعة لمؤسسة حمد الطبية في إحياء اليوم الوطني من خلال عدة فعاليات تم اقامتها بمشاركة المرضى احتفالاً بهذه المناسبة حيث تم تقديم العديد من الأنشطة التوعوية والنصائح الصحية والمعلومات عن خدمات المؤسسة العلاجية والبحثية.