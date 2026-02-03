مستشفى Lurie Children يوسّع خدمات رعاية الحالات المعقّدة في الشريان الرئوي لدى المصابين الصغار

يُعد مستشفى Ann & Robert H. Lurie Children في شيكاغو من أكثر المراكز شمولًا على مستوى العالم للعائلات التي تسعى إلى علاج أمراض القلب الخلقية المعقّدة لدى الرضّع والأطفال واليافعين. في عام 2025، عزّز مركز القلب المرموق في المستشفى خبراته من خلال استقطاب جرّاحة القلب والأوعية الصدرية للأطفال الدكتورة إليزابيث مارتن، وإطلاق برنامج إعادة ترميم الشريان الرئوي (PAR).

يركّز هذا البرنامج عالي التخصّص على ترميم أو إعادة بناء الشرايين الرئوية – وهي الأوعية التي تنقل الدم من القلب إلى الرئتين – لدى الأطفال الذين يعانون من انسداد هذه الشرايين، أو نقص تطوّرها، أو فقدانها منذ الولادة. وتمتلك الدكتورة مارتن وزملاؤها تدريبًا متقدّمًا في علاج حالات مثل رباعية فالو مع رتق الشريان الرئوي والشرايين الجانبية الأبهرية الرئوية الكبرى (MAPCAs)، والانقطاع الأحادي للشريان الرئوي، وفسيولوجيا البطين الواحد، إضافة إلى متلازمتي ”ويليامز” و”ألاجيل” وغيرها.

توحيد الأوعية (Unifocalization)

تجلب الدكتورة مارتن إلى مستشفى Lurie Children خبرة نادرة في إجراء توحيد الأوعية، وهو إجراء جراحي شديد التعقيد يُستخدم عندما لا تكون لدى الطفل شرايين رئوية طبيعية.

في مثل هذه الحالات، يطوّر الجسم غالبًا أوعية دموية بديلة تُعرف باسم الشرايين الجانبية الأبهرية الرئوية الكبرى (MAPCAs). ولا تكون هذه الأوعية منظّمة كالشرايين الرئوية الطبيعية، ما يصعّب وصول الدم بكفاءة إلى الرئتين.

أثناء إجراء توحيد الأوعية، يقوم الجرّاحون بتجميع هذه الأوعية الجانبية – إلى جانب أي فروع أصلية من الشريان الرئوي إن وُجدت – وإعادة بنائها لتشكّل نظامًا وظيفيًا واحدًا للشريان الرئوي. ثم يُوصَل هذا المسار المُعاد بناؤه بالقلب، ما يسمح بتدفّق دم أكثر طبيعية وكفاءة إلى الرئتين. وبالنسبة للعديد من الأطفال، ولا سيّما المصابين برتق الشريان الرئوي المصحوب بـ MAPCAs أو بانقطاع الشرايين الرئوية، يمكن لهذا الإجراء أن يكون مُغيّرًا للحياة.

كما يُعرف مستشفى لوري للأطفال بتميّزه في الرعاية الشاملة المحيطة بالجراحة. تبدأ مرحلة التعافي عادةً في وحدة العناية المركّزة القلبية، تليها مراقبة دقيقة في جناح قلبي متخصّص. ومع نمو الأطفال، يتطلّب نظام الشريان الرئوي المُعاد بناؤه تقييمًا منتظمًا. وقد يحتاج بعض المرضى إلى إجراءات إضافية لضمان استمرار الأداء الأمثل.

يضم مركز القلب في مستشفى Lurie Children، المصنّف في المرتبة الأولى في أمراض وجراحة القلب وفق قائمة Newsweek لأفضل مستشفيات الأطفال في الولايات المتحدة لعام 2025، فريقًا متكاملًا من جرّاحي قلب الأطفال وأطباء القلب واختصاصيي التصوير الطبي وأطباء التخدير وخبراء العناية المركّزة. ويضمن هذا النهج التعاوني حصول كل طفل على خطة علاج فردية مصمّمة وفق تشريحه الفريد واحتياجاته الطبية. وتتيح تقنيات التصوير التشخيصي المتقدّمة، بما في ذلك التصوير المقطعي المحوسب (CT) والتصوير بالرنين المغناطيسي (MRI) وتخطيط صدى القلب وقسطرة القلب، فهم حالة كل مريض بدقّة استثنائية. وإلى جانب إعادة بناء الشريان الرئوي، يقدّم مركز القلب مجموعة متكاملة من الخدمات، تمتد من طب قلب الأجنّة والوقاية من أمراض القلب إلى أمراض القلب التدخّلية للأطفال وزراعة القلب.

خدمات المرضى الدوليين

تستفيد العائلات الآتية من خارج الولايات المتحدة من الخبرة الواسعة التي يتمتّع بها مستشفى Lurie Children في رعاية المرضى الدوليين، بما في ذلك المساعدة في تنسيق السجلات الطبية والتخطيط للسفر والرعاية اللاحقة. كما يقدّم الأخصائيون الاجتماعيون والمترجمون واختصاصيو حياة الطفل وفريق خدمات المرضى الدوليين المخصّص، دعمًا شاملًا للعائلات طوال فترة إقامتهم. أما بالنسبة للأطفال المصابين ببعض أمراض القلب الأكثر تعقيدًا، فيوفّر مستشفى Lurie Children خبرات جراحية متقدّمة، ورعاية شاملة متعددة التخصّصات، والتزامًا عميقًا برفاه المريض على المدى الطويل.