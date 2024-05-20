مستشفى Liv… مستقبل الرعاية الصحية

نهج متعدد التخصصات

تم افتتاح أول مستشفى Liv في عام 2013، ويوجد الآن ثمانية مستشفيات، بما في ذلك منشأتان دوليتان. وتمتد المستشفيات إجمالاً على مساحة إجمالية تبلغ 2,723,292 قدمًا مربعًا، وتحتوي على 1,316 سريرًا، و64 غرفة عمليات، و103 عيادة، وتتميز جميعها بتصميم معماري متطور. يضمن طاقمنا الطبي ذو الخبرة الكبيرة، والمعروف بأدائه الرائع للعمليات الجراحية الصعبة، وخدمات المرضى عالية الاحترافية، والنهج المضياف والتكنولوجيا الحديثة جعل مستشفى Liv خيارًا ممتازًا للمرضى. كما حصل المستشفى على اعتمادات مثل “مركز التميز | Center of Excellence“ والـ “JCI” التي تعكس مكانته الدولية.

التكيف مع احتياجات الثقافات المختلفة

استقبل مستشفى Liv مرضى من 182 دولة، حيث كان معظمهم من 35 دولة. يتحدث فريق التسويق الدولي 25 لغة فيما بينهم، حيث يكون كل عضو مواطنًا في البلد الذي يمثله. وهذا يضمن أن يشعر ضيوف مستشفى Liv بالشعور بالألفة والأمان عند تلقيهم الدعم من الأفراد الذين يفهمون ثقافتهم ولغتهم ووطنهم – وذلك على الرغم من بعدهم عن وطنهم.

العناية بصحة القلب، من حديثي الولادة إلى البالغين

يتكون فريق صحة القلب من أكاديميين مرموقين متخصصين في أمراض القلب وجراحة القلب والذين لديهم جميعًا خبرة في العمل مع أمراض القلب والأوعية الدموية.

وهذا يعني أنه يمكنهم تحديد خيارات العلاج الأكثر دقة المطبقة على جميع الفئات العمرية — بدءًا من الأطفال حديثي الولادة وحتى البالغين.

عيادة البروستاتا المتقدمة لصحة الرجال

تستخدم عيادة البروستاتا المتقدمة أحدث التقنيات في مجالات المسالك البولية المختلفة، مع التركيز بشكل خاص على حالات المسالك البولية. تساعد تقنيات مثل التصوير بالرنين المغناطيسي متعدد المعايير والقياسات والخزعة الاندماجية في تشخيص مشاكل البروستاتا، مما يتيح إجراء خزعات مستهدفة لتحديد المراحل بدقة. بعد التشخيص، يتم استخدام PSMA PET/CT لتحديد المراحل.بالإضافة إلى الجراحة الروبوتية، يتم استخدام الأساليب غير الجراحية مثل سكين النانو، والـHIFU للحصول على طاقة الموجات فوق الصوتية عالية التردد واستئناف علاج نمو البروستاتا الحميد من خلال بخار الماء، لتقليل الألم وربما التعافي بشكل أسرع.

التكنولوجيا الصحية المتغيرة لنمط الحياة : مختبر الخلايا الجذعية مع معايير ممارسات التصنيع الجيدة

يعد مركز إنتاج وتطبيق الخلايا الجذعية للطب التجديدي في مستشفى Liv، الذي تم إنشاؤه وفقًا لمعايير GMP، الأول من نوعه في تركيا، والذي يقع داخل محيط المستشفى. يقول البروفيسور إردال كاروز | Erdal Karaöz، إنه تم تحقيق نتائج ناجحة في الإجراءات التي تنطوي على علاجات الخلايا الجذعية للأمراض التنكسية في المقام الأول التي تؤثر على الجهاز العصبي المركزي والجهاز العضلي، وكذلك لاضطرابات نظام القلب والأوعية الدموية وبعض نماذج أمراض المناعة الذاتية. وقد نشرت النتائج في المجلات كمقالات علمية. وبعد تحقيق معدل بقاء على قيد الحياة بنسبة 37% مع العلاج بالخلايا الجذعية لدى المرضى الذين جربوا جميع خيارات العلاج الأخرى أثناء الوباء، قامت الوزارة بدمج العلاج بالخلايا الجذعية في خوارزمية علاج -19 Covid. ومع تزايد أهمية العلاجات الخلوية القائمة على الخلايا الجذعية، هناك احتمال أن يتم في المستقبل استخدام أساليب مختلفة بما في ذلك التلاعب الجيني بشكل روتيني.

خدمة عالية المستوى مع الجراحة الروبوتية وغرفة العمليات الهجينة

بفضل البنية التحتية الجراحية الروبوتية، يجري مستشفى Liv عمليات جراحية معقدة للغاية ويتضمن أيضًا إجراءات الأطراف الاصطناعية للركبة والورك. توفر غرف العمليات الهجينة، التي تجمع بين الأساليب الجراحية التقليدية والتكنولوجيا المتطورة، بُعدًا جديدًا للخدمات الصحية، حيث تعالج مجموعات الأمراض المختلفة وجراحات الصدمات التي تشمل الدماغ والحبل الشوكي والعمود الفقري.

تدريب الزملاء الدوليين في مركز LIV Spine الصحي

نجحت عيادة العمود الفقري The Spine Clinic في مستشفى Liv، وهي عضو في المنظمة الأوروبية للعمود الفقري، في إجراء العديد من العمليات الجراحية المعقدة مثل تلك التي تساعد المرضى الذين يعانون من الجنف. تعمل العيادة أيضًا كمركز لجراحة العمود الفقري، حيث تجتذب جراحي العمود الفقري من مختلف أنحاء العالم للتدريب.

مستشفى Liv: الفائزون بجائزة أفضل ابتكار في مجال الصحة الرقمية الأوروبية لعام 2024

في مستشفى Liv، إحدى أهم الخطوات للمساعدة في رقمنة الرعاية الصحية هي Healthverse PanoramicWEB .باستخدام هذه التقنية، يمكن للمرضى استكشاف البيئات المعروضة مكانيًا من خلال كاميرات بزاوية 360 درجة باستخدام نظارات الواقع الافتراضي أو الهواتف المحمولة أو أجهزة الكمبيوتر، ومن أي مكان يرغبون فيه. يمكن تجربة الواقع الافتراضي، الذي يتضمن إمكانية عقد اجتماعات وجهًا لوجه، إما من خلال مرافقة مسؤول أو بشكل مستقل. كما يمكن للأفراد طرح الأسئلة في الوقت الفعلي والوصول إلى المعلومات ومقاطع الفيديو الموجودة داخل Healthverse PanoramicWEB أثناء استكشافهم المستقل.