مستشفى Cedars-Sinai ثاني أفضل مستشفى في الولايات المتحدة الأميركية

يتشرف مستشفى Cedars-Sinai بحصوله على لقب ثاني أفضل مستشفى في الولايات المتحدة الأميركية ولقب أفضل مستشفى في كاليفورنيا ضمن “أفضل المستشفيات 2022–2023” حسب تصنيف مجلة U.S. News & World Report.

كما يفخر بتصنيفه من بين المستشفيات الأفضل في الولايات المتحدة الأميركية في 11 تخصص، هم على النحو التالي: أمراض الجهاز الهضمي وجراحة الجهاز الهضمي، أمراض وجراحة القلب، الأنف والأذن والحنجرة، جراحة العظام، أمراض وجراحة الرئة، المسالك البولية، طب وجراحة الأعصاب، الشيخوخة، الأمراض السرطانية، مرض السكري والغدد الصماء، وأمراض النساء والتوليد.

علاوة على هذا، جاء تصنيف المستشفى في المركز الأول في خمسة تخصصات في كاليفورنيا هي: أمراض وجراحة القلب، أمراض وجراحة الجهاز الهضمي، وجراحة العظام، أمراض وجراحة الرئة، وجراحة المسالك البولية. يقع مستشفى

Cedars-Sinai في لوس أنجلوس، كاليفورنيا، في حي بيفرلي هيلز الرائع، ويعد المستشفى جزءًا من مدينة متنوعة وحيوية، تشتهر بالفن، والثقافة، والموسيقى، والفعاليات الرياضية، والمعالم الثقافية، والطقس الدافئ.

كل عام، يتلقى الآلاف من المرضى من جميع أنحاء العالم العلاج في Cedars-Sinai. يتم تقديم علاجات، وجراحات، وتجارب سريرية جديدة وفردية لا تتوفر سوى بعدد قليل من المستشفيات في الولايات المتحدة الأميركية. يمكن للمرضى في مستشفى Cedars-Sinai توقع أفضل رعاية متاحة، ونهج شخصي، وأحدث التشخيصات وخيارات العلاج.

المرضى الدوليون

كجزء من هذا الالتزام تجاه المجتمع العالمي، فإن Cedars-Sinai International يضم فريقًا متخصصًا في خدمات المرضى يتحدث العديد من اللغات المختلفة ويركّز بشكلٍ خاص على مساعدة المرضى الدوليين. يوفر المستشفى مجموعة من الخدمات الفندقية لتلبية الاحتياجات الفريدة للمرضى المسافرين من خارج الولايات المتحدة الأميركية لتلقي رعاية وعلاج على مستوى عالمي في مستشفى Cedars-Sinai. يستغل فريق

Global Services لدينا التميز السريري وغير السريري في مستشفى Cedars-Sinai لتقديم مجموعة كاملة من الخدمات الاستشارية التي تساعد شركائنا في جميع أنحاء العالم على تحقيق أهدافهم الاستراتيجية والازدهار في بيئة الرعاية الصحية المتغيرة باستمرار.

عقّب الدكتور هيثم حسون، نائب الرئيس والمدير الطبي في Cedars-Sinai International قائلاً: “اليوم، نحن نعتني بمرضانا من أكثر من 100 دولة. وأهم مجالاتنا هي القلب والأمراض السرطانية، وكذلك الأمراض العصبية، وجراحة العظام، وأمراض الجهاز الهضمي، وجراحة زرع الأعضاء، وصحة المرأة. سواء كان المرضى يتلقون الرعاية في منشآتنا المجهزة على أحدث طراز في لوس أنجلوس أو من خلال برنامج الرأي الطبي الآخر والاستشارات عن بُعد، فإن هدفنا دائمًا هو استفادة المرضى الدوليين من خدماتنا أينما كانوا”.

لمعرفة المزيد: cedars-sinai.org/international