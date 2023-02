مستشفى ومركز بلڨو الطبي يجمع اختصاصييه لنشر التوعية حول صحة المرأة وحثّها على الاهتمام بسلامتها 

مستشفى ومركز بلفو الطبي يجمع اختصاصييه لنشر التوعية حول صحة المرأة وحثّها على الاهتمام بسلامتها

إلتزاماً منه بصحة المرأة وضرورة نشر التوعية في المجتمع لجعلها أولوية، جمع مستشفى ومركز بلفو الطبي أبرز اختصاصيّيه في مجمع ABC – الأشرفية، لمناقشة صحة المرأة من مختلف الجوانب تحت شعار “ It’s all about her health” لكي يقدموا لها الاستشارات الطبية اللازمة في عدة مجالات تعنى بسلامتها.

شارك في هذا الحدث إعلاميون ومؤثرون على مواقع التواصل الاجتماعي، ناقشوا مع الأطباء والاختصاصيين المتواجدين في الجناح المخصص لهذا النشاط، صحتهم الجسدية والنفسية، واستفادوا بالتالي من خبرتهم في هذا المجال كما تعهّدوا بالاهتمام بسلامتهم وسلامة أحبائهم عبر تشجيعهم على القيام بالمثل لعيش حياة أفضل.

تواجد خلال الحدث أخصائيو الجراحة النسائية والتوليد، أمراض القلب، أمراض الغدد والسكري، الأمراض الرئوية، أمراض الكلى، طب الأطفال وطب العائلة، الجراحة العامة والجراحة التجميلية، كما الصيادلة، واخصائيي التغذية والممرضين والممرضات والقابلات القانونيات وغيرهم، وحيث تفرّغوا لإنجاح هذه المبادرة التي استمرت ثلاثة أيام انطلاقاً من مسؤوليتهم المجتمعية تجاه المرضى عامةً والنساء خاصةً ً.

تندرج هذه المبادرة ضمن المبادرات التي يطلقها المستشفى بشكل دائم والتي تتمحور حول الإنسان أوّلاً والعناية المركّزة بهدف تلبية احتياجات المريض الشاملة وتأمين كلّ الخدمات الصحية التي تضمن له حياة أفضل.