مستشفى ومركز بلڨو الطبي يتميّز في الاستدامة في الرعاية الصحية

ويحصد جائزة وخمس شهادات من اتحاد المستشفيات العربية

في إطار الجهود المبذولة وسط التحديات التي تواجه القطاع الاستشفائي اللبناني، حاز مستشفى ومركز بلڨو الطبي على جائزة التميز في الاستدامة في مجال الرعاية الصحية وخمس شهادات من إتحاد المستشفيات العربية ضمن مبادرة الشهادة الذهبية “فائز التحدي العربي لتغير المناخ في الرعاية الصحية” (Arab HealthCare Climate Change Challenge Champion).

شارك في هذه المسابقة 47 مستشفى ومؤسسة ريادية عريقة في مجال الرعاية الصحية، توزعت بين 9 بلدان عربية وقد أرفقت طلبات تقديمها بكافة المستندات التفصيلية المطلوبة، لتختتم بفوز 10 مشتركين ضمن فئات متعدّدة من بينهم مستشفى ومركز بلفو الطبي المشارك الوحيد من لبنان. شملت الشهادات، شهادة الفائز الماسي عن فئة تصميم مؤسسات الرعاية الصحية المستدامة (Sustainable Healthcare Facility Design Certificate – Diamond Champion)، لاعتماد المستشفى بنى تحتية وتصاميم صديقة للبيئة ترتكز على تقديم خدمات ملؤها الراحة والأمان للمرضى ومقدمي الرعاية وسط طبيعة خضراء. كذلك شهادة الفائز الماسي عن فئة المستشفى الأخضر (Green Hospital Certificate – Diamond Champion)، لالتزامه بمبادرات بيئية واتباع ممارسات صديقة للبيئة، آخرها إطلاق مشروع الطاقة الشمسية الممتدّ على مساحة 3200 م٢ والمؤلف من أكثر من 1245 لوح شمسي والمتميز بقدرته على تأمين الطاقة البديلة لكافة أقسامه، وبالأخصّ في هذه المرحلة وسط غياب حلول مركزية لتأمين التغذية بالتيار الكهربائي بشكل متواصل ولتمكين المستشفى من تأمين العناية والجودة بشكل دائم خلال رعايته الصحية للمرضى. أما شهادة الفائز الماسي عن فئة الطاقة المتجدّدة وفعالية الطاقة (Renewable Energy and Energy Efficiency Certificate – Diamond Champion)، فحصل عليها المستشفى لاتباعه تقنيات خضراء، ترتكز على اعتماد الطاقة البديلة لضمان استمرارية المهام في كافة الأقسام، ومنها أنظمة تبريد وتدفئة وإنارة ومعدات مبتكرة. واللافت بين الشهادات، شهادة الفائز الذهبي عن فئة الرؤية القيادية في الرعاية الصحية المستدامة (Visionary Leader in Healthcare Sustainability – Gold Champion) التي تمّ منحها للرئيس التنفيذي لمستشفى ومركز بلفو الطبي الأستاذ نايف معلوف تقديراً لجهوده الجبارة في تحويل التحديات إلى فرص عن طريق طرح حلول صديقة للبيئة ووضع استراتيجية فعالة مبنية على أسس مستدامة للحفاظ على جودة الرعاية الصحية واستمرار مواكبة المستشفى للمعايير العالمية.

وتمثّلت الجائزة الخامسة بشهادة الفائز الذهبي عن فئة إدارة المياه، النفايات والموارد(Water, Waste and Resource Management Certificate – Gold Champion) لاتباع المستشفى استراتيجية الحدّ من الهدر في استهلاك المياه، فرز النفايات، إعتماد تقنيات التدوير، دعم المبادرات الخاصة بالحفاظ على البيئة وحمايتها وإقامة نشاطات داخلية وخارجية بهدف نشر الوعي.

بالمناسبة تحدّث الرئيس التنفيذي لمستشفى ومركز بلفو الطبي الأستاذ نايف معلوف قائلاً: “إنّ هذا الإنجاز لا يخصّ مستشفى ومركز بلفو الطبي فقط بل القطاع الاستشفائي ككلّ، الذي مرّ ولا يزال بأصعب التحديات. أهدي هذا الفوز لجميع القيّمين على القطاع الصحي في لبنان، الكوادر الطبية والعاملين الكفوئين الذين ما زالوا يبذلون كلّ الجهود الممكنة للارتقاء بالقطاع إلى أعلى المستويات العالمية من حيث جودة الرعاية الصحية”. وأضاف: “نجدّد التزامنا تجاه المرضى ونتطلّع لمستقبل مشرق يمكّننا من استكمال مسيرتنا الاستشفائية التي تضع الإنسان أولاّ.”

وتضاف هذه الجائزة والشهادات إلى سلسلة الجوائز التي حصدها المستشفى أبرزها شهادة الجودة العالمية من اللّجنة الدولية المشتركة (Joint Commission International – JCI) التي حصل عليها للمرة الرابعة، كذلك الجائزة الذهبية لشهادة Planetree International للعناية المرّكزة حول المريض وحاجاته الشاملة الذي نالها مؤخّراً للمرة الثانية والذي يبقى المستشفى الوحيد الحائز عليها في لبنان.

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