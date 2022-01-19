مستشفى مركز كليمنصو الطبي – دبي

هنا لرعايتكم بامتياز

يعتبر مستشفى مركز كليمنصو الطبي – دبي في طليعة المستشفيات العالمية المصممة لتقديم أحدث طرق العلاج والتكنولوجيا الأكثر ابتكاراً على مستوى المنطقة، حيث تمكّن من إدخال مفهوم جديد في الرعاية الطبية عبر توفير أحدث طرق التشخيص والعلاج، وفي الوقت نفسه يحظى المريض بفخامة وخدمة فندقية من الدرجة الأولى.

ويعتمد المستشفى أحدث التقنيات والعلاجات المبتكرة، تحت إشراف أطباء من ذوي الخبرة الواسعة في مجالاتهم، لتقديم نموذجٍ متميّز في الرعاية الصحية للمريض، ورفع مستوى المعايير الطبية محلياً وإقليمياً وعالمياً.

مراكز التميّز

التزاماً بقيم “الرعاية والأمان والتميّز”، أنشأ “مستشفى مركز كليمنصو الطبي– دبي” مراكز متميّزة في العديد من التخصصات، بما فيها أمراض القلب، وطبّ العيون، وأمراض الدم والأورام، وأمراض الجهاز الهضمي والكبد، وجراحة القلب والصدر، وجراحة القولون والمستقيم.

يجد المريض في كل من تلك المراكز فريقاً متكاملاً من الأطباء ومقدمي الرعاية الصحية يعمل وفق نهج متعدد التخصصات من أجل توفير كل ما يحتاجه المريض من تشخيص دقيق وعلاج متقدّم عبر تطبيق أفضل الممارسات الإكلينيكة العالمية. جميع مراكز التميّز مجهزة بأحدث وسائل التكنولوجيا مع كادر طبي يتمتع بخبرة واسعة في شتى المجالات. يشمل المستشفى مراكز تخصصية لطب وجراحة الجهاز الهضمي والكبد وأمراض الكلى وجراحة العظام ومركزاً لطب العين، وكذلك مركز العناية بصحة المرأة والأم الحامل والإخصاب المساعِد وقسم الأطفال والعناية الفائقة لحديثي الولادة، ومركزاً لجراحة التجميل، بالإضافة إلى مركز أمراض الدم والأورام. لقد تم تجهيز المستشفى بالمعدات الطبية والاجهزة الأكثر تطوراً، حيث يقدم التكنولوجيا الحديثة في شتى أقسامه، ويتميز بوجود عدة أقسام ومنها قسم الأشعة، الذي يحتوي على أجهزة رقمية للمداخلة والأشعة التداخلية وهي الأكثر تطوراً في هذا المجال.

وحدة العناية بصحة المرأة والأم الحامل

يهدف قسم الطب النسائي إلى التعامل مع المشكلات الطبية التي تواجهها السيدات في مختلف أعمارهن وتقديم رعاية متخصصة في العديد من التخصصات الفرعية وهو مزود بأحدث الوسائل التكنولوجية الحديثة، والتي تشمل أجهزة التصوير بالموجات فوق الصوتية ثلاثية الأبعاد ورباعية الأبعاد لتوفير أفضل رعاية ممكنة للأم والجنين. من أبرز الخدمات التي يتم تقديمها رعاية ما قبل الولادة للسيدات اللواتي ينتظرن وصول مولودهن الاهتمام والرعاية وفقاً لأحدث ما توصل إليه العلم أثناء فترة الحمل؛ كما يهتم القسم بطب الأم والجنين بفضل وجود خبراء في طب الأم والجنين والتعامل مع حالات الحمل عالية المخاطر وجراحات الأجنة، حيث يوفر هذا القسم حلول علاجية متطورة ليس فقط لحالات مضاعفات الحمل ولكن أيضاً الإدارة الشاملة لحالات الحمل عالية المخاطر. بالإضافة إلى هذا، يقدم المركز خبراء في إجراء التصوير الطبي على قلب الجنين، مما يتيح التشخيص المبكر للتشوهات القلبية للأجنة قبل ميلادهم، وهذا من شأنه أن يحسن تنسيق الرعاية والولادة في حالة وجود مشاكل في القلب لدى الأجنة.

كما يولي المركز اهتماماً بالأمراض النسائية، بالإضافة الى الرعاية الطبية الوقائية المنتظمة من خلال زيارات سنوية لقسم طب النساء وإجراء الفحوصات والتحاليل للحفاظ على صحة المرأة على مدار فترة حياتها. بالإضافة إلى التعامل مع المشاكل الصحية وعلاجها، تتلقى السيدات في عيادات الطب النسائي جلسات تثقيفية لزيادة الوعي حول أعراض الأمراض والإجراءات الوقائية وخيارات العلاج المختلفة.

العمليات الجراحية النسائية بالمنظار

في حالة حاجة المريضة إلى تدخل جراحي، فإن التدخل الجراحي المحدود يتيح للمرضى الاستفادة من استخدام أحدث التقنيات على يد خبراء في مجالات مختلفة تتراوح بين استخدام المناظير والمنظار الجراحي على الرحم والمنظار المتطور على البطن.

قسم الأورام النسائية

يقدم هذا القسم أحدث رعاية للمصابات بالسرطان في الجهاز التناسلي الأنثوي، ويقدم أفضل علاجات متاحة على يد خبراء، فضلاً عن تقديم رعاية طبية متميزة بعد إجراء الجراحات.

قسم الأمراض البولية النسائية

يقدم هذا القسم رعاية متقدمة للتعامل مع مشاكل التحكم في المثانة والتحكم في الإفراغ ليتيح للسيدات الاستمتاع بحياة طبيعية وصحية.

وحدة متخصصة بأمراض الثدي

تعمل وحدة أمراض الثدي وفق نهج متعدد التخصصات عبر تقديم خدمات شاملة لمرضى سرطان الثدي من خلال برنامج مخصص لسرطان الثدي. كما توفر فحوصات دقيقة للرصد والكشف والوقاية باستخدام أحدث أجهزة التصوير بالأشعة وأكثرها تطوراً إضافةً إلى الخبرة الفنية المتميزة في علم الأشعة. يوفر مستشفى مركز كليمنصو الطبي في دبي تقنيات تصوير وأجهزة هي الأكثر حداثة على مستوى التصوير الطبي. تجد المرأة في القسم جميع الأجهزة المطلوبة لتشخيص الحالة أو للكشف المبكر ولعل أهمها تصوير الثدي الشعاعي (Mammogram) التي تعتبر أولى خطوات الكشف عن السرطان لاسيما في مراحله الاولى وبالتالي نجاح العلاجات بنسبة تصل الى 90 بالمئة. يوفر قسم الأشعة والتصوير الطبي أحدث أجهزة التصوير الإشعاعي ثلاثي الأبعاد للثدي تعطي صوراً عدة ليظهر الثدي وكأنه أشبه بصفحات الكتاب.

قسم علاج السمنة

يلتزم قسم علاج السمنة في مستشفى مركز كليمنصو الطبي بنهج متعدد التخصصات بهدف تحسين تجربة المرضى، حيث يشرف عليه مجموعة من أخصائيي السمنة والتغذية المحترفين من أجل المتابعة وتقييم تركيب الجسم، وكذلك أطباء الغدد الصماء الذين يتولون إجراء التقييم للمريض قبل إجراء الجراحة، وفي عملية المتابعة بعد الجراحة.

ويقدم فريق الخبراء لدينا معلومات محددة وواضحة للمرضى، حيث إن هذا يساعدهم في عملية التعافي بعد إجراء العملية وكذلك في دعم النظام الغذائي بعد إجراء العملية.

في مستشفى مركز كليمنصو الطبي دبي، تتعاون مجموعة متميزة من أطباء القلب والصدر وجراحات السمنة من أجل التأكد من حصول المرضى على أفضل رعاية طبية أو جراحية ممكنة.

وحدة أمراض الغدد الصماء

وهي وحدة متخصصة في رعاية مختلف أمراض الغدد الصماء والتمثيل الغذائي لتقديم خدمات تشخيصية وعلاجية شاملة ومتطورة. ومن الأمراض التي تتم معالجتها في وحدة أمراض الغدد الصماء:

داء السكري واضطرابات نقص السكر

في الدم .

اضطراباتالغدةالنخامية .

تشوهاتالدهونمثلارتفاعمستوياتالكوليسترولأوالدهونالثلاثية .

الأمراض مثل عقيدات الغدة الدرقية، وسرطان الغدة الدرقية، والأمراض المتعلقة بزيادة أو كبح إنتاج هرمون الغدة الدرقية .

زيادة الوزن والسمنة .

الاضطرابات : تشمل فرط إنتاج هرمون الغدة الجار درقية أو قلة الإنتاج، مع اضطرابات فرط كالسيوم الدم ( أو ارتفاع مستويات الكالسيوم في الدم ) أو نقص كالسيوم الدم ( انخفاض الكالسيوم في الدم ) ، ونقص فيتامين د .

تشمل فرط إنتاج هرمون الغدة الجار درقية أو قلة الإنتاج، مع اضطرابات فرط كالسيوم الدم أو ارتفاع مستويات الكالسيوم في الدم أو نقص كالسيوم الدم انخفاض الكالسيوم في الدم ، ونقص فيتامين د الإفراط في إنتاج الكورتيزون أو الألدوستيرون أو الكاتيكولامينات .

الاضطرابات التناسلية الهرمونية بما في ذلك متلازمة تكيس المبايض مع فترات غير منتظمة، الشعرانية، تشوهات الهرمونات الذكرية والأنثوية مع مشاكل في الدورة الشهرية، والعقم، وضعف الانتصاب .

الجراحة بواسطة الروبوت

لقد كان مستشفى مركز كليمنصو الطبي في دبي سبّاقاً في استحواذ الروبوت “دا فينشي” (Da Vinci Xi) للجراحة الروبوتية ليرتقي بالرعاية الصحية في دبي الى مستويات عالمية. تعكس هذه التكنولوجيا الطبية المتطورة التزام المستشفى واستعداده الدائم لتقديم أهم الإكتشافات الطبية واستقطابه لأطباء على مستوى مرموق من الخبرة والمهارة، ليجمع بذلك التكنولوجيا الحديثة والمهارة البشرية.

يُعتبر “Da Vinci Xi” من أهم الإنجازات الطبيّة التي ساهمت في تعزيز قدرة الجرّاح خلال العملية للعمل بدقة متناهية والوصول الى أجزاء متناهية الصغر من جسم الإنسان تعجز اليد البشرية من الوصول إليها، وذلك بفضل أذرع الروبوت والعدسات المُكبّرة التي تُظهر أعضاء الجسم بحجمٍ أكبر بعشر مرات من حجمها الطبيعي. بواسطة هذه التقنية، يمكن إجراء عملية جراحية بدقة عالية من خلال شق لا يتعدّى عرضه 8 ملم. فالأذرع الروبوتيّة والأدوات الصغيرة المرفقة بالروبوت تساعد الجرّاح إلى أقصى حد في توسيع نطاق الحركة بشكلٍ كبير للقيام بإجراءاتٍ دقيقة بسهولة.

بفضل هذه التقنية المتطورة، يقدم مستشفى مركز كليمنصو الطبي في دبي علاجات أكثر فعالية وأفضل النتائج من خلال خفض إمكانيّة حدوث نزيف أو أخطاءٍ بشريّة، وتحسين مظهر الندبات الجراحيّة بشكلٍ ملحوظ، واختصار وقت العمليّة ومدّة الإقامة في المستشفى، وتقليل الأوجاع وتسريع مرحلة الشفاء.

مركز المخ والأعصاب

يتابع أطباء مركز المخ والأعصاب حالات الاضطرابات العصبية المختلفة، من الحالات الروتينية التي تتردد على العيادات الخارجية إلى الاضطرابات التي تهدد الحياة والتي تستلزم وحدة عناية مركزة وملاحظة على مدار الساعة. ومن أبرز الخدمات الطبية التي يوفرها القسم: الأعراض الحركية، الأعراض البصرية، مشكلات اللغة، نوبات فقدان الوعي والإغماء، مشاكل المشي، إضطرابات النوم، الرعاش، النوبات والتشنجات، إضطرابات الألم، الصداع والدوار.

قسم أمراض المسالك البولية وتفتيت الحصى

يتميز قسم أمراض المسالك البولية وتفتيت الحصى بوجود أحدث التقنيات لتوفير العلاجات المتقدمة إن على مستوى العلاجات الدوائية او تفتيت الحصى في غرفة العمليات بالجراحة الروبوتية والجراحة عبر المنظار، إلى جانب المعدات الطبية المتطورة لإتمام الفحوصات الطبية والتشخيص الدقيق؛ وفي القسم أيضاً كادر بشري من الجراحين المتمرّسين الذين يتمتعون بخبرة طويلة في مجال الجراحة الروبوتية. في المركز أحدث جهاز روبوت دافنشي XI مع وجود جراحين متمرسين سواء في قسم المسالك البولية أو الجراحة النسائية أو حتى الجراحة العامة وهو ما يميّز المركز عن غيره على مستوى المنطقة.

جراحة العظام

تأسّس قسم جراحات العظام لتقديم خدمة احترافية متطورة للمرضى في دبي والمنطقة، حيث يحرص فريق العظام على تقديم أحدث التقنيات الجراحية والأكثر تطوراً لعلاج أمراض العظام والعمود الفقري المختلفة.

الكثير من العمليات التي يجريها فريق مستشفى مركز كليمنصو الطبي دبي المتخصص في العظام تقنيات جراحية حصرية، وتتم جميعها وفق معايير شديدة الاحترافية إذ يبذل جرَّاحو العظام قصارى جهدهم لإحداث تغييرٍ في أساليب إجراء جراحات العظام والعمود الفقري في دبي.

من أبرز التخصصات المتوفرة في قسم جراحات العظام جراحات العمود الفقري، الطب الرياضي، جراحات عظام الأطفال، رضوض العظام والعمود الفقري، استبدال المفاصل، والرعاية العامة بالعظام.

وحدة مكافحة الأورام والدم

تتمثل رؤية مستشفى مركز كليمنصو الطبي في دبي في أن يكون مركزاً طبياً رائداً في الوقاية من السرطان وعلاجه في قلب مدينة دبي الطبية. لدى وحدة مكافحة الأورام والدم خطط وقائية ذات مستوى متميز، من خلال اتباع أحدث بروتوكولات الفحص، لا سيما وأن مستشفى مركز كليمنصو الطبي دبي لديه جميع الأساليب المتقدمة لفحص مرضى السرطان.

تتبع وحدة مكافحة الأورام والدم نهجاً متعدد التخصصات في الرعاية بمرضى السرطان، حيث تتم مناقشة جميع الحالات عبر مجلس متخصص للأورام، وتناقش الحالات مجموعة متخصصة من أطباء علاج السرطان كفريق طبي واحد في التخصصات المختلفة: طب الأورام، وجراحات الأورام، وعلم الأمراض، وعلم الأشعة، واستشارات علاج الأورام بالأشعة (عبر الإنترنت). تؤدي هذه المناقشة للتوصل إلى تشخيص دقيق وتطبيق استراتيجية علاج فعّالة للأورام، وذلك للحؤول دون التأخير في التشخيص وبدء رحلة العلاج. بالإضافة إلى هذا، لدينا خبراء في التعامل مع الألم وتخفيفه للمساعدة في علاج المرضى والحد من القلق والتوتر الذي يعانون منه. تقدم وحدة مكافحة الأورام والدم بمستشفى مركز كليمنصو الطبي في دبي أعلى جودة من الرعاية الصحية من خلال الجمع بين أساليب المتابعة السريرية والمعملية والإشعاعية، وتحديد العوامل الاجتماعية والنفسية التي يمكن أن تؤثر على خطة العلاج.

وحدة القلب

تشمل وحدة القلب العديد من الفحوصات التشخيصية غير الجراحية وشبه الجراحية باستخدام أحدث المعدات والتكنولوجيا للمرضى من البالغين والأطفال، ومن هذه الفحوصات اختبار إجهاد القلب وتخطيط صدى القلب. وهذا بالإضافة إلى مختبر قسطرة القلب التداخلية.

فريق أطباء القلب على مستوى عالمي في صدارة الابتكار، إذ يقوم أطباء المركز بتطبيق التقنيات الجديدة التي جعلت قسطرة القلب وسيلة ناجحة لتشخيص العديد من أمراض القلب وعلاجها. يخضع كل مرضى وحدة رعاية القلب للملاحظة في غرفٍ خاصة مزودة بأحدث التكنولوجيا المتطورة.

قسم العيون

يضم قسم العيون مجموعة متميزة من خبراء طب العيون الذين يقدمون رعاية طبية روتينية ومعقدة لمجموعة متنوعة من المرضى.

ويتميز فريق العمل، الذي يتحدث عدة لغات لمساعدة المرضى من جنسيات مختلفة، بأنه يضم مجموعة من أكثر أطباء العيون براعة الذين تلقوا تعليمهم في مؤسسات طبية عالمية، ويقدمون علاجات طبية وجراحية متخصصة تناسب الاحتياجات العملية والترفيهية المختلفة للمرضى.

ونعمل في قسم العيون بالمركز باستمرار على تقديم تجربة مثالية للمرضى، بدءاً من زيارات العيادات الخارجية إلى إجراء العمليات المعقدة.

قسم الأشعة

يوفر قسم الأشعة أحدث التطورات في تكنولوجيا التصوير وبراعة المتخصصين لتشخيص وعلاج مجموعة كبيرة ومتنوعة من الأمراض، باستخدام القسطرة والإبر العلاجية الدقيقة.

ومن خلال الأدوات الدقيقة والقسطرة، يتمكن أخصّائيو الأشعة التداخلية من إجراء العلاج، مستهدفين بدقة لا متناهية، أي موقع داخل الجسم – من دون الحاجة إلى جراحة مفتوحة.

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