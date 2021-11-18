مستشفى مركز كليمنصو الطبي بدبي يجري بنجاح عملية استبدال الصمام الأبهري باستخدام أحدث التقنيات

مستشفى مركز كليمنصو الطبي بدبي

يجري بنجاح عملية استبدال الصمام الأبهري (Aortic Valve) باستخدام أحدث التقنيات

أعلن مستشفى “مركز كليمنصو الطبي – دبي” عن نجاح أول عملية استبدال صمام أبهري TAVI Aortic Valve في القلب باستخدام أحدث تقنية في هذه الصمامات، ليكون من أوائل المستشفيات التي تقوم باستخدام الجيل الجديد من الصمامات عبر تقنية TAVI في منطقة الشرق الأوسط.

علّق السيد عبد الرحمن عبد العزيز خانصاحب، رئيس مجلس إدارة مركز كليمنصو الطبي دبي: “منذ اللحظة الأولى لانطلاقة هذا المشروع، وضعنا هدفاً بعيد المدى لجذب أهل الاختصاص في قطاع الرعاية الصحية على المستوى العالمي، للمساهمة في الارتقاء بالمستوى المتقدّم أصلاً للرعاية الصحية في دولة الإمارات العربية المتحدة. ويسعدنا اليوم الإعلان عن هذا الإنجاز الكبير الذي تمكّنا من تحقيقه في غضون عامين فقط، وهذه شهادةٌ نعتزّ بها، ونتطلّع إلى تحقيق المزيد في المستقبل”.

وأضاف: “أن يقرّر أيّ مريض الحضور من الخارج إلى “مركز كليمنصو الطبي– دبي” لإجراء هذه الجراحة الدقيقة، هو بمثابة شهادة على النقلة النوعية التي وفّرها هذا المركز لقطاع السياحة الطبية في الإمارات العربية المتحدة”.

فقد أجرى الدكتور وسيم شاتيلا، رئيس وحدة تأهيل القلب Structural Heart Program، بمساعدة فريق طبي مكوّن من الدكتورة رغاب حمدان رئيسة وحدة قصور عضلة القلب، والدكتور وليد شاكر استشاري في جراحة القلب والشرايين، والدكتور نورس إدريس رئيس قسم التخدير والانعاش، عملية استبدال الصمام الأبهري لمريض في الأربعينيات من العمر، يعاني من ضعف في عضلة القلب ومن تضيّقٍ شديد في الصمام الأبهري ومن مشاكل في التنفس، مما شكل مانعاً أمام اللجوء إلى الجراحة التقليدية، واستبدالها بتقنية TAVI، حفاظاً على حياة المريض وسلامته. الدكتور وسيم شاتيلا، رئيس وحدة تأهيل القلب في مستشفى “مركز كليمنصو الطبي– دبي”، قال:” لا شك في أنّ عملية استبدال الصمام الابهري في القلب عن طريق هذه الصمامات الجديدة، قد أحدثت ثورةً علمية في علاج هذه الحالات، وهي من العمليات فائقة الدقة، والتي يحتاج إجراؤها إلى خبراء في مجال قسطرة القلب”. دكتور شاتيلا أشاد بالطاقم الطبي الذي يضمّه مستشفى “مركز كليمنصو الطبي– دبي”، من أطباء متخصصين وفرق طبية متكاملة وأمهر الاستشاريين والجراحين في جراحات وقسطرة القلب والأوعية الدموية.

الدكتورة رغاب حمدان، رئيسة وحدة قصور عضلة القلب في مستشفى “مركز كليمنصو الطبي دبي” علّقت بالقول: “تمكّن الفريق الطبي في قسم معالجة قصور القلب من علاج ضعف عضلة القلب للمريض لعدة شهور قبل إجراء عملية تبديل الصمام. حيث خضع لبرنامج مكثف في وحدة قصور عضلة القلب. وبعد نجاح العلاج واستقرار الحالة تمكن المريض من الخضوع لعملية تبديل الصمام الأبهري بدون أية أعراض أو مضاعفات”.

يتوقع الدكتور شاتيلا أن يزداد عدد المرضى المستفيدين من هذه الصمامات في العمليات المماثلة، حيث يمكن الاستعانة بها لعلاج عشرات المرضى شهرياً في دولة الإمارات العربية، من الذين يعانون من أمراضٍ مزمنة معقدة، ولاسيما الكبار في السن الذين لا يمكن إجراء عمليات القلب المفتوح لاستبدال الصمام عندهم.