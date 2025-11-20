مستشفى بايلور سانت لوكس الطبي ومستشفى سانت لوكس – ذا وودلاندز يحصلان على جائزة الأداء المتميز لعام 2025 من سجل آلام الصدر والنوبات القلبية (NCDR)

عندما يتعلق الأمر بقلبك، فإنك تستحق أفضل رعاية ممكنة. ولهذا نفخر بالإعلان عن حصول مستشفى بايلور سانت لوكس الطبي ومستشفى سانت لوكس – ذا وودلاندز، وهما من أعضاء مجموعة CommonSpirit Health، على جائزة “الأداء المتميز” لعام 2025 من السجل الوطني لبيانات أمراض القلب والأوعية الدموية (NCDR) عن فئة رعاية آلام الصدر والنوبات القلبية.

تُمنح هذه الجائزة للمؤسسات الصحية التي تُظهر أداءً مستدامًا ومتفوقًا في جودة الرعاية المقدمة لمرضى النوبات القلبية. ويُعد سجل NCDR، التابع للكلية الأميركية لأمراض القلب، أكبر قاعدة بيانات وطنية واكثرها شمولية قائمة على النتائج السريرية لمرضى القلب والأوعية الدموية في الولايات المتحدة. هذا التقدير يعني أنه يمكنك الوثوق بنا لتقديم أعلى مستويات الرعاية الطبية المبنية على البيانات والأدلة العلمية. ومن هنا يمكنك أن تعرّف على خدماتنا القلبية وكيف نكرّس جهودنا للحفاظ على صحة قلبك:

لماذا تختار مستشفى بايلور سانت لوكس الطبي لرعاية القلب؟

يضمّ المستشفى شبكة من أطباء القلب المتخصصين في جميع مجالات طب القلب، ويقدّم مجموعة شاملة من العلاجات بالقرب من مكان إقامتك. يلتزم أطباؤنا بمساعدتك على الحفاظ على قلب قوي وصحي من خلال الرعاية الخبيرة والثقة والدعم المتواصل.

الريادة في طب وجراحة القلب

يُصنّف مستشفى بايلور سانت لوكس الطبي ضمن أفضل المستشفيات في الولايات المتحدة في مجال طب القلب وجراحة القلب والأوعية الدموية، ويستمرّ رائدًا في هذا المجال منذ عقود. ففي عام 1968، أجرى فريقنا أول عملية زرع قلب ناجحة في الولايات المتحدة، كما قام لاحقًا بزراعة أول قلب إصطناعي كامل.

بوصفنا إحدى المؤسسات الأكاديمية الرائدة في البلاد، نولي الابتكار والبحث العلمي أهمية قصوى. تسهم التجارب السريرية التي تُجرى في مستشفى بايلور سانت لوكس الطبي في رسم مستقبل رعاية القلب عالميًا.

خبرة معترف بها في طب القلب وجراحات القلب المتقدمة

يقدّم أطباؤنا المتخصصون في مركز رعاية القلب رعاية متميزة للمرضى في جميع مراحل فشل القلب. يمتلك فريقنا المعرفة والخبرة لمعالجة أي حالة مهما بلغت درجة تعقيدها.

خدمات القلب المتوفرة لدينا

1. جراحات القلب المتقدمة

يمتلك الاطباء لدينا الخبرة لعلاج الحالات القلبية من البسيطة إلى المعقدة بنتائج استثنائية. يمكنك الوثوق بأنك في أيدٍ خبيرة خلال أي عملية جراحية في القلب. يُعدّ المستشفى مركزًا لـ معهد تكساس للقلب للرعاية القلبية الوعائية®، وهو من بين أفضل مراكز جراحة القلب في الولايات المتحدة وفق تصنيف U.S. News & World Report.

وبالتعاون مع كلية بايلور للطب، نقدّم أحدث تقنيات جراحة القلب طفيفة التوغل والإجراءات الخاصة بأمراض صمامات القلب. يأتي المرضى من جميع أنحاء العالم إلى مستشفى بايلور سانت لوكس الطبي، للخضوع لعمليات جراحية منقذة للحياة على أيدي نخبة من جراحي الشريان الأبهر، القلب والأوعية الدموية، والصدر.

2. رعاية الأوعية الدموية لضمان تدفق صحي للدم

تلعب صحة الأوعية الدموية وسلامة تدفق الدم دورًا حيويًا في صحتك العامة. يمكنك الوثوق بأخصائيينا في الأوعية الدموية لتشخيص وعلاج مجموعة واسعة من أمراض الأوعية. تؤثر أمراض الأوعية الدموية على تدفق الدم في الجسم، ومن خلال شراكتنا مع كلية بايلور للطب، نوفر رعاية متخصصة يقدمها أطباء أوعية ذوو خبرة عالية.

وهدفنا من ذلك هو ضمان حصول الخلايا والأنسجة والأعضاء على الدم النظيف الذي تحتاجه لتعمل بكفاءة. ندرك أن اضطرابات تدفق الدم قد تكون مقلقة، ولذلك نرافقك في كل خطوة من التشخيص إلى العلاج. يمكنك الاعتماد على شبكة خبرائنا لضمان سلامتك وراحتك، سواء أكنت تعاني من حالة شائعة أو تحتاج إلى رعاية متقدمة.

3. جهاز المساعدة البطينية (VAD)

جهاز المساعدة البطينية (VAD) هو مضخة ميكانيكية تساعد القلب على ضخ الدم إلى باقي أجزاء الجسم عندما يعجز القلب عن أداء هذه المهمة بشكل كافٍ.

يتكوّن الجهاز من مضخة وأنابيب تربطها بالقلب، ونظام تحكم، ومصدر للطاقة. ويخرج من الجهاز سلك رفيع يُعرف باسم “الخط القائد” يمر عبر الجلد من منطقة البطن. قد يوصي الطبيب باستخدام الجهاز في الحالات التالية:

انتظار زرع قلب .

الحاجة إلى دعم طويل الأمد لضخ الدم .

دعم القلب مؤقتًا أثناء تعافيه من إصابة أو مرض .

تتوفر أجهزة المساعدة البطينية بأحجام وتصاميم مختلفة، ويتم اختيار النوع الأنسب بناءً على احتياجات المريض الفردية .

4. زراعة القلب

زراعة القلب هي عملية جراحية يتم فيها استبدال القلب المريض بقلب سليم من متبرع متوفى حديثًا. وخلال العملية، يستخدم الجراح مضخة ميكانيكية لتدوير الدم في الجسم بينما يتم إستئصال القلب المريض وزراعة القلب الجديد مكانه وربطه بالأوعية الدموية الرئيسية. ولمنع الجسم من رفض القلب المزروع، يتم إعطاء المريض أدوية مثبطة للمناعة بعد الجراحة مباشرة ويجب الاستمرار في تناولها مدى الحياة.

5. الجراحة بمساعدة الروبوت

تستخدم الجراحة بمساعدة الروبوت أذرعًا آلية وأدوات جراحية يتحكم بها الطبيب بدقة عالية. وتُستخدم هذه التقنية في بعض عمليات الجهاز الهضمي والأعضاء التناسلية. لا تتوافر هذه التقنية في جميع المستشفيات، وتتطلب تدريبًا خاصًا للأطباء الذين يجرونها. وهي تمتاز بأنها قد تقلل من المضاعفات بعد الجراحة، رغم أنها عادةً ما تكون أعلى تكلفة.