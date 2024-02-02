الصحة السعودية تدير أفضل 7 مستشفيات في الشرق الأوسط وأفريقيا حسب تصنيف عالمي

مستشفى الملك فيصل التخصصي في المرتبة 24 عالمياً على قائمة براند فاينانس

حافظت المستشفيات السعودية على أفضليتها على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا للعام الثاني على التوالي، وذلك في الترتيب العالمي لأفضل 250 مستشفى لعام 2024، الصادر عن “براند فاينانس”.

ضم التصنيف 7 مستشفيات سعودية، منها 5 مستشفيات ضمن أفضل 100 مستشفى على مستوى العالم، وفي المقدمة منها مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، الذي احتل المرتبة 24 عالميًا، والمرتبة الأولى على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا.

وجاء مستشفى مايو كلينك الأمريكي في المرتبة الأولى عالميًا، تلتها مستشفيات أمريكية أخرى، كما ضم التصنيف العديد من المستشفيات الأوروبية.

وقد ضم التصنيف 7 مستشفيات سعودية، منها 5 مستشفيات ضمن أفضل 100 مستشفى على مستوى العالم، تصدرها مستشفى الملك فيصل التخصصي في المرتبة 24 عالميًا، والمرتبة الأولى على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا، تلاه مدينة الملك سعود الطبية، ومستشفى الملك خالد الجامعي، والشؤون الصحية للحرس الوطني، ومدينة الملك فهد الطبية، ومستشفى الملك فهد الجامعي، مدينة الملك عبدالله الطبية.

ويُعزى الحضور اللافت للمستشفيات السعودية في التصنيف العالمي إلى مبادرات برنامج تحول القطاع الصحي إحدى برامج رؤية السعودية 2030، والتي تهدف إلى تطوير القطاع الصحي وجعله أكثر كفاءة وفاعلية، وتقديم خدمات صحية ذات جودة عالية للجميع.