مستشفى القلب التابع لمؤسسة حمد الطبية يجري أول عملية زراعة قلب ناجحة بدولة قطر

حققت دولة قطر إنجازاً طبياً بارزاً تمثل في إجراء أول عملية زراعة قلب ناجحة في البلاد، حيث أُجريت الجراحة في مستشفى القلب التابع لمؤسسة حمد الطبية على يد فريق محلي متخصص في زراعة القلب. وقد أجريت العملية بنجاح لمريض يبلغ من العمر 42 عاماً من بنغلاديش، ويواصل المريض حالياً التعافي على نحوٍ جيد. ويمثل هذا الإنجاز خطوة مهمة في مسيرة قطاع الرعاية الصحية بدولة قطر، كما يسلط الضوء على تميُّز برنامج زراعة الأعضاء في قطر.

عقب إجراء الجراحة، قام سعادة السيد منصور بن إبراهيم بن سعد آل محمود، وزير الصحة العامة، وسعادة السيد محمد بن خليفة السويدي، المدير العام لمؤسسة حمد الطبية، بزيارة المريض في مستشفى القلب للاطمئنان على حالته والالتقاء بالفريق الطبي. وقال سعادة السيد منصور بن إبراهيم بن سعد آل محمود: “يمثل إجراء هذه العملية إنجازاً نفخر به في دولة قطر. إن نجاح أول عملية زراعة قلب يعكس التزامنا الثابت بتطوير خدمات زراعة الأعضاء، كما يُظهر أن دولة قطر أصبحت رائدة في هذا المجال بفضل ما يتوفر لديها من أطباء ذوي مهارة عالية ومستشفيات عصرية متطورة والدعم المستمر من قيادتنا الرشيدة”.

من جانبه قال سعادة السيد محمد بن خليفة السويدي: “تعكس هذه العملية مستوى الجودة العالية للرعاية الطبية التي تقدمها الفرق الطبية المتخصصة في مؤسسة حمد الطبية. كما تسلط الضوء على تميُّز برنامجنا لزراعة الأعضاء ومهارة أطبائنا وجراحينا وكوادرنا التمريضية وفرق الدعم. نحن فخورون بتقديم رعاية صحية ذات مستوى عالمي لمرضانا”.

وبالرغم من التقدم الكبير في العلاج الطبي والتداخلي لمرضى قصور القلب، إلا أن بعض المرضى لا يزالوا يعانون من حالات مقاومة للعلاج وتحتاج إلى علاج متقدم مثل زراعة القلب. تعتبر عملية زراعة القلب إجراء معقد وتتطلب تعاوناً بين فرق طبية متعددة لضمان الاختيار المناسب للمريض والإدارة المثلى للرعاية قبل الجراحة وبعدها.

بدوره قال الدكتور خالد الجلهم، رئيس الإدارة الطبية بمؤسسة حمد الطبية: “تلتزم مؤسسة حمد الطبية بتقديم خدمات رعاية صحية متخصصة بمستوى عالمي لمرضانا. تعتبر عملية الزراعة هذه علامة فارقة للأفراد المصابين بأمراض القلب المتقدمة في دولة قطر، كما أنها تؤكد على التزامنا بقيادة الطريق في الرعاية المتخصصة للقلب. في السنوات الأخيرة، حقق برنامج زراعة الأعضاء بدولة قطر تقدماً كبيراً بدعم المستشفيات الحاصلة على معايير اعتماد دولية، والسجل الوطني للتبرع بالأعضاء والفرق الطبية التي تتمتع بمهارات عالية”.

أُجريت العملية على يد فريق طبي متعدد التخصصات، ضم نخبة من جرّاحي القلب وأطباء القلب المتخصصين في أمراض قصور القلب، وفريق التخدير والعناية المركزة ، وفريق قسطرة القلب التداخلية، وفرق التمريض والأمراض المعدية، وأطباء الكلى وأطباء علوم الأمراض، وأخصائيو التأهيل والطب النفسي، وأخصائيو العمل الاجتماعي. وقد عمل الفريق معاً عن كثب لضمان سير العملية بسلاسة وتلقي المريض أفضل رعاية بدءاً من التحضير للجراحة، مروراً بإجرائها وحتى مرحلة التعافي.