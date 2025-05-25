مستشفى الاستقلال يحتضن مشروع زراعة القوقعة لأطفال فلسطين بمنحة من مركز الملك سلمان

شهدت العاصمة الأردنية عمان صباح اليوم الاثنين 14 نيسان 2025، حدثًا إنسانيًا مميزًا احتضنته مستشفى الاستقلال الشريك التنفيذي لمركز الملك سلمان، حيث أُقيم حفل تدشين مشروع زراعة القوقعة الإلكترونية للأطفال الفلسطينيين، بمنحة كريمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وبالتعاون مع الفريق الطبي التطوعي السعودي، وبالشراكة التنفيذية مع مستشفى الاستقلال.

وجاء هذا المشروع الريادي ليعيد الأمل في سمع الأطفال الفلسطينيين الذين يعانون من فقدان السمع، في خطوة تعكس التزامًا إنسانيًا عميقًا من المملكة العربية السعودية وشراكة نوعية مع الأردن في مجال الرعاية الصحية الإنسانية.

ألقى الحفل الضوء على البُعدين المتكاملين للمبادرة:

أولًا، التمويل السخي والدعم الإنساني الراسخ من مركز الملك سلمان، الذي يواصل جهوده في دعم القضايا الإنسانية في المنطقة .

ثانيًا، التنفيذ الطبي المتطور في مستشفى الاستقلال، الذي وفّر كافة التجهيزات والكوادر الطبية والتمريضية لإنجاح المشروع بأعلى المعايير .

وشارك في إجراء العمليات نخبة من الأطباء السعوديين المتطوعين، الذين باشروا زراعة القوقعة للأطفال داخل المستشفى، ضمن خطة طبية دقيقة، وبمتابعة حثيثة من الطواقم الأردنية والسعودية، وسط أجواء إنسانية عكست أسمى معاني التكامل العربي. وأشاد المتحدثون في الحفل بالمستوى التنظيمي والتقني المتميز لمستشفى الاستقلال، ودوره الحيوي في إنجاح المشروع وتوفير بيئة علاجية متكاملة تليق بالأهداف النبيلة التي يحملها. ويُعد هذا المشروع الطبي الإنساني تجسيدًا عمليًا لـرؤية إنسانية شاملة، ونموذجًا مشرفًا للتعاون بين الأشقاء في خدمة الفئات الأكثر حاجة، لا سيما الأطفال، الذين ستُحدث هذه العمليات نقلة نوعية في حياتهم وقدراتهم المستقبلية. مستشفى الاستقلال، من خلال هذا الإنجاز، يؤكد مرة أخرى مكانته كمركز طبي إنساني رائد في المملكة، وشريك أساسي في الجهود الإقليمية والدولية الرامية لخدمة الإنسان وكرامته.