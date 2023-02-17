مركز مكافحة التدخين بحمد الطبية يحذر من مختلف أنواع التدخين الإلكتروني

حذّر الدكتور أحمد الملا، استشاري مكافحة الأمراض ومدير مركز مكافحة التدخين بمؤسسة حمد الطبية– مركز معتمد من منظمة الصحة العالمية، من مختلف أنواع التدخين الإلكتروني كالسجائر والشيشة الإلكترونية والتي يحظر تسويقها وبيعها بدولة قطر وفقاً للقانون رقم (10) لعام 2016، كما أنه لا يعد وسيلة للإقلاع عن التدخين ولذلك لم تعتمده هيئة الغذاء والدواء الأميركية ولا أي مرجعية علمية.

أضاف الدكتور الملا أن بعض الدول التي سمحت باستخدام التدخين الإلكتروني نتج عن ذلك تداعيات سلبية ومنها زيادة انتشار التدخين بين مجتمعاتها وخاصة الشباب وصغار السن، كما أن البخار المتصاعد من التدخين الإلكتروني يحتوي على مواد سامة وكيميائية تهدد صحة مستخدميه بمشكلات خطيرة قد تحدث في أي وقت وبشكل حاد. يحرص مركز مكافحة التدخين بمؤسسة حمد الطبية على متابعة الأبحاث والدراسات حول هذا النوع من التدخين وكذلك تجارب الدول التي سمحت به والتي أكدت جميعها مدى خطورة التدخين الإلكتروني. وأكد الدكتور الملا أنه حسب آخر الدراسات التي أجراها مركز مكافحة التدخين فإن نسبة انتشار استخدام السيجارة الإلكترونية بين مستخدمي التبغ هي 11%. حول تجارب بعض مستخدميها الذين لجأوا الى مركز مكافحة التدخين بمؤسسة حمد الطبية طالبين المساعدة في التخلص منها أفاد الدكتور جمال باصهي، اختصاصي الإقلاع عن التدخين، بأن جميع من استخدمها إما اعتقاداً منهم أنها بديل آمن عن التدخين التقليدي أو وسيلة لتوقفهم عن التدخين قد عانوا من العديد من المشكلات، ومنها زيادة الاعتماد عليها بسبب سهولة استخدامها والتي تسمح بدخول أكثر للنيكوتين السام والمواد الكيميائية الأخرى الموجودة فيها ولم تساعدهم إطلاقاً على التوقف عن التدخين ، كما تلقينا شكاوى عديدة أيضاً لدى مستخدمي السجائر الإلكترونية من إصاباتهم بالتهابات الفم واللثة والأسنان والمجاري التنفسية وآلام الصدر والقلب.

وأضاف الدكتور باصهي قائلاً: “ احتمالية الإصابة بالتهابات حادة بالرئة واردة جدًا مع اللجوء لهذا النوع من التدخين، كما تم تسجيل حالات التسمم الحاد بالنيكوتين لدى الأطفال، وكذلك حدوث انفجارات ببطاريات الليثيوم الموجودة بها؛ ليس ذلك فحسب، بل قام بعض مستخدميها في بعض الدول بإضافة المواد المخدرة لها وهو الأمر الذي أدى لإصابة ووفاة العديد من الشباب وفقاً لما قام برصده موقع التحكم بالأمراض الأميركي”.

ونصح الدكتور باصهي لمن يرغب بالإقلاع عن التدخين بجميع أنواعه التوجه لمركز مكافحة التدخين بمؤسسة حمد الطبية حيث توجد علاجات آمنة وتستخدم منذ عشرات السنين وتم اعتمادها من قِبل جميع المراجع العلمية بالعالم. ولمن يريد التواصل مع المركز لأي استفسارات أو حجز موعد عليه الاتصال بالأرقام التالية:

50800959 40254981 (00974)