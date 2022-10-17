مركز ماربل الطبي في قطر

يقيم فعالية خاصة للتوعية بسرطان الثدي

نظّم مركز ماربل الطبي في قطر يوم التوعية بسرطان الثدي بحضور مؤسسات هامة في الدولة مثل الجمعية القطرية للسرطان وعدد من الشركات الراعية للحدث. تمت تغطية الحدث من قبل عدد من الجهات الاعلامية مثل جريدة الوطن وجولف تايمز .

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كانت البداية بمقدمة تعريفية عن سرطان الثدي والمخاطر المتعلقة به، حيث تم القاء محاضرة توعوية من قبل الجمعية القطرية للسرطان، بالاضافة الى عدد من الاطباء من مركز ماربل الطبي الذين ناقشوا مع الحضور النقاط المهمة.

من الأطباء المشاركين الدكتورة مرام كركر اختصاصية أمراض النساء والولادة التي تحدثت عن ضرورة الكشف المبكر عند النساء، لافتة الى أن هذا الفحص يتم إجراؤها مجانا في مركز ماربل الطبي.

كما تحدثت الدكتورة سارة قرباني اختصاصية جراحة التجميل عن حشوات الصدر وضرورة انتقاء المواد ذات الجودة العالية لتجنب أي مضاعفات عند النساء، وعن أهمية جراحة التجميل لترميم الثدي.

دكتور قيس عثمان، استشاري الطب النفسي، تناول في حديثه اهمية الاستقرار النفسي عند المرأة اثناء المرض أو بعد مرحلة الشفاء وضرورة الدعم المعنوي للنساء في هذه المرحلة.

بعد القاء كلمات توعوية تم توزيع هدايا قيّمة من مركز ماربل الطبي والجهات الراعية للحدث.

في الختام، كانت هناك استراحة القهوة وتقطيع الحلوى، بالإضافة الى جولة تعريفية بمركز ماربل بلس (مستشفى جراحة اليوم الواحد).