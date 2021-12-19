مركز كليمنصو الطبي في بيروت يطلق عيادة متخصصة لمرض الذئبة الحمراء

الأخصائي في أمراض الروماتيزم

الدكتور محمد رض

“مع العلاج الصحيح والمتابعة الدقيقة يعيش مرضى الذئبة الحمراء حياة طبيعية”

في‭ ‬إطار‭ ‬متابعته‭ ‬لأحدث‭ ‬بروتوكولات‭ ‬العلاج‭ ‬ومواكبته‭ ‬للتطورات‭ ‬العالمية،‭ ‬أنشأ‭ ‬مركز‭ ‬كليمنصو‭ ‬الطبي‭ ‬في‭ ‬بيروت‭ ‬عيادة‭ ‬متخصصة‭ ‬لمرض‭ ‬الذئبة‭ ‬الحمراء‭ ‬لتكون‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬نوعها‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬المنطقة‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬الخدمات‭ ‬التي‭ ‬تقدمها‭ ‬إن‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬التشخيص‭ ‬أو‭ ‬متابعة‭ ‬الحالات‭ ‬أو‭ ‬حتى‭ ‬التوعية‭. ‬‭ ‬الدكتور‭ ‬محمد‭ ‬رضا،‭ ‬الأخصائي‭ ‬في‭ ‬أمراض‭ ‬الروماتيزم،‭ ‬وفي‭ ‬حديث‭ ‬الى‭ ‬مجلة‭ ‬“المستشفى‭ ‬العربي”،‭ ‬ألقى‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬مرض‭ ‬الذئبة‭ ‬الحمراء‭ ‬ودور‭ ‬العيادة‭ ‬المتخصصة‭ ‬في‭ ‬تأكيد‭ ‬تشخيص‭ ‬الحالات‭ ‬ومتابعتها‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬حصول‭ ‬المريض‭ ‬على‭ ‬العلاج‭ ‬الصحيح‭.‬

ما‭ ‬هو‭ ‬هدف‭ ‬إنشاء‭ ‬عيادة‭ ‬الذئبة‭ ‬الحمراء؟

في‭ ‬الواقع،‭ ‬التوجه‭ ‬العالمي‭ ‬اليوم‭ ‬هو‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬لكل‭ ‬مرض‭ ‬من‭ ‬أمراض‭ ‬الروماتيزم‭ ‬والمناعة‭ ‬الذاتية‭ ‬عيادة‭ ‬متخصصة‭ ‬لمتابعة‭ ‬الحالات‭ ‬عن‭ ‬كثب؛‭ ‬ورغم‭ ‬ان‭ ‬الذئبة‭ ‬الحمراء‭ ‬هو‭ ‬من‭ ‬أمراض‭ ‬المناعة‭ ‬الذاتية،‭ ‬إلا‭ ‬ان‭ ‬هناك‭ ‬تخصص‭ ‬فرعي‭ ‬قائم‭ ‬بحد‭ ‬ذاته‭ ‬لهذا‭ ‬المرض،‭ ‬ومركز‭ ‬كليمنصو‭ ‬الطبي‭ ‬في‭ ‬بيروت‭ ‬كان‭ ‬السّباق‭ ‬في‭ ‬إنشاء‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬العيادة‭ ‬الأولى‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬المنطقة‭.‬

إن‭ ‬الهدف‭ ‬من‭ ‬إنشاء‭ ‬عيادة‭ ‬الذئبة‭ ‬الحمراء‭ ‬هو‭ ‬بالدرجة‭ ‬الأولى‭ ‬تأكيد‭ ‬تشخيص‭ ‬حالات‭ ‬الذئبة‭ ‬الحمراء‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الفحوصات‭ ‬التشخيصية‭ ‬الدقيقة‭ ‬التي‭ ‬تتم‭ ‬بواسطة‭ ‬أحدث‭ ‬الطرق،‭ ‬ومتابعة‭ ‬الحالات‭ ‬المرضية‭ ‬عن‭ ‬كثب‭ ‬حيث‭ ‬ينبغي‭ ‬على‭ ‬مريض‭ ‬الذئبة‭ ‬الحمراء‭ ‬زيارة‭ ‬الطبيب‭ ‬كل‭ ‬ثلاثة‭ ‬أشهر‭ ‬وذلك‭ ‬بحسب‭ ‬الدراسات‭ ‬العلمية‭ ‬التي‭ ‬أثبتت‭ ‬أهمية‭ ‬هذه‭ ‬الخطوة‭ ‬في‭ ‬السيطرة‭ ‬على‭ ‬المضاعفات‭ ‬وبالتالي‭ ‬نجاح‭ ‬العلاج‭. ‬والهدف‭ ‬الثالث‭ ‬هو‭ ‬نشر‭ ‬التوعية‭ ‬والثقافة‭ ‬حول‭ ‬المرض‭ ‬والعمل‭ ‬على‭ ‬إقامة‭ ‬ورش‭ ‬عمل‭ ‬تجمع‭ ‬مرضى‭ ‬الذئبة‭ ‬الحمراء‭ ‬فيما‭ ‬بينهم‭ ‬لتبادل‭ ‬الخبرات‭ ‬والتجارب‭.‬

مريض‭ ‬الذئبة‭ ‬الحمراء‭ ‬ليس‭ ‬بحاجة‭ ‬الى‭ ‬التنقل‭ ‬من‭ ‬طبيب‭ ‬لآخر‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬كان‭ ‬يعاني‭ ‬من‭ ‬مضاعفات‭ ‬المرض،‭ ‬حيث‭ ‬يتوافر‭ ‬لدينا‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الأطباء‭ ‬التي‭ ‬قد‭ ‬يحتاجها‭ ‬مريض‭ ‬الذئبة‭ ‬الحمراء‭ ‬فنعمل‭ ‬معاً‭ ‬كفريق‭ ‬واحد‭ ‬بإشراف‭ ‬أخصائي‭ ‬الروماتيزم‭ ‬والذئبة‭ ‬الحمراء‭. ‬

هلا‭ ‬شرحت‭ ‬لنا‭ ‬آلية‭ ‬حدوث‭ ‬مرض‭ ‬الذئبة‭ ‬الحمراء؟‭ ‬

لابد‭ ‬بداية‭ ‬من‭ ‬الإشارة‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬أمراض‭ ‬الروماتيزم‭ ‬هي‭ ‬أمراض‭ ‬مناعة‭ ‬ذاتية‭ ‬بحيث‭ ‬أن‭ ‬المناعة‭ ‬الطبيعية‭ ‬تهاجم‭ ‬بعض‭ ‬الأعضاء‭ ‬في‭ ‬الجسم‭ ‬وتعاملها‭ ‬وكأنها‭ ‬بكتيريا‭ ‬أو‭ ‬فيروس‭ ‬ما‭ ‬يؤدي‭ ‬الى‭ ‬خلل‭ ‬في‭ ‬المناعة‭. ‬الأسباب‭ ‬قد‭ ‬تكون‭ ‬وراثية‭ ‬أو‭ ‬جينية‭ ‬أو‭ ‬طبيعية‭ ‬أو‭ ‬ربما‭ ‬التعرض‭ ‬لعوامل‭ ‬خارجية،‭ ‬فأحيانا‭ ‬يكون‭ ‬المريض‭ ‬لديه‭ ‬استعداد‭ ‬لحدوث‭ ‬المرض‭ ‬ويتعرّض‭ ‬لعامل‭ ‬خارجي‭ ‬فيسرّع‭ ‬من‭ ‬ظهور‭ ‬المرض‭.‬

مرض‭ ‬الذئبة‭ ‬الحمراء‭ ‬هو‭ ‬أكبر‭ ‬مثال‭ ‬على‭ ‬أمراض‭ ‬المناعة‭ ‬الذاتية،‭ ‬ورغم‭ ‬أن‭ ‬بدايته‭ ‬غالباً‭ ‬ما‭ ‬تكون‭ ‬على‭ ‬الجلد‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬آثاره‭ ‬الصحية‭ ‬تطال‭ ‬أعضاء‭ ‬عدة‭ ‬في‭ ‬الجسم‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬المفاصل‭ ‬والكلى‭ ‬والرئة‭ ‬وربما‭ ‬الجهاز‭ ‬العصبي‭ ‬والدماغ‭ ‬في‭ ‬الحالات‭ ‬المتقدمة‭.‬

ينتشر‭ ‬هذا‭ ‬المرض‭ ‬بين‭ ‬النساء‭ ‬في‭ ‬عمر‭ ‬الخصوبة‭ ‬لأسباب‭ ‬هرمونية،‭ ‬ومن‭ ‬بين‭ ‬عشر‭ ‬نساء‭ ‬قد‭ ‬يصيب‭ ‬الذئبة‭ ‬الحمراء‭ ‬رجل‭ ‬واحد‭.‬

ماذا‭ ‬عن‭ ‬أبرز‭ ‬العوارض؟

ليس‭ ‬كل‭ ‬مرضى‭ ‬الذئبة‭ ‬الحمراء‭ ‬يعانون‭ ‬من‭ ‬الأعراض‭ ‬ذاتها‭. ‬لذلك،‭ ‬كل‭ ‬مريض‭ ‬لديه‭ ‬خطة‭ ‬علاج‭ ‬خاصة‭ ‬به‭ ‬يتابعها‭ ‬مع‭ ‬طبيبه‭ ‬المختص‭. ‬على‭ ‬طبيب‭ ‬الصحة‭ ‬العامة‭ ‬أو‭ ‬طبيب‭ ‬الأمراض‭ ‬الجلدية‭ ‬أن‭ ‬يكونوا‭ ‬على‭ ‬دراية‭ ‬بمرض‭ ‬الذئبة‭ ‬الحمراء‭ ‬لإجراء‭ ‬اللازم‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬تحويل‭ ‬المريض‭ ‬الى‭ ‬أخصائي‭ ‬أمراض‭ ‬الروماتيزم‭ ‬للإشراف‭ ‬على‭ ‬العلاج‭. ‬لدى‭ ‬غالبية‭ ‬المرضى،‭ ‬يظهر‭ ‬المرض‭ ‬على‭ ‬شكل‭ ‬طفرة‭ ‬جلدية‭ ‬حيث‭ ‬يعاني‭ ‬المريض‭ ‬من‭ ‬احمرار‭ ‬في‭ ‬الوجه‭ ‬يكون‭ ‬غالباً‭ ‬على‭ ‬شكل‭ ‬فراشة‭ (‬Butterfly Rash‭)‬،‭ ‬تزداد‭ ‬بشكل‭ ‬خاص‭ ‬عند‭ ‬التعرض‭ ‬لأشعة‭ ‬الشمس‭ ‬التي‭ ‬تحث‭ ‬الخلايا‭ ‬في‭ ‬الجسم‭ ‬على‭ ‬إفراز‭ ‬مادة‭ ‬معينة‭ ‬تنشّط‭ ‬مرض‭ ‬الذئبة‭ ‬الحمراء‭. ‬كما‭ ‬تظهر‭ ‬بقع‭ ‬حمراء‭ ‬كبيرة‭ ‬الحجم‭ ‬على‭ ‬الجلد،‭ ‬آلام‭ ‬وتيبس‭ ‬في‭ ‬المفاصل،‭ ‬وتقرحات‭ ‬في‭ ‬الفم‭ ‬أو‭ ‬الأنف‭ ‬تستمر‭ ‬لأيام‭.‬

ما‭ ‬هي‭ ‬مضاعفات‭ ‬المرض‭ ‬على‭ ‬سائر‭ ‬ أعضاء‭ ‬الجسم؟

ما‭ ‬أود‭ ‬الإشارة‭ ‬إليه‭ ‬هو‭ ‬أنه‭ ‬مع‭ ‬العلاج‭ ‬الصحيح‭ ‬والمتابعة‭ ‬الدقيقة،‭ ‬يعيش‭ ‬مريض‭ ‬الذئبة‭ ‬الحمراء‭ ‬حياة‭ ‬طبيعية‭ ‬مثله‭ ‬مثل‭ ‬باقي‭ ‬الناس‭ ‬الطبيعيين‭. ‬إهمال‭ ‬العلاج‭ ‬وعدم‭ ‬المتابعة‭ ‬قد‭ ‬يزيد‭ ‬من‭ ‬تفاقم‭ ‬المرض‭ ‬ما‭ ‬يؤدي‭ ‬الى‭ ‬عواقب‭ ‬وخيمة‭ ‬على‭ ‬سائر‭ ‬أعضاء‭ ‬الجسم‭.‬

فمع‭ ‬الوقت‭ ‬يمكن‭ ‬ان‭ ‬يؤدي‭ ‬مرض‭ ‬الذئبة‭ ‬الحمراء‭ ‬الى‭ ‬مشاكل‭ ‬في‭ ‬الكلى‭ ‬حيث‭ ‬يترسّب‭ ‬البروتين‭ ‬الذي‭ ‬يفرزه‭ ‬الجسم‭ ‬ما‭ ‬يؤدي‭ ‬الى‭ ‬زيادة‭ ‬معدل‭ ‬البروتينات‭ ‬أو‭ ‬خلايا‭ ‬الدم‭ ‬الحمراء‭ ‬في‭ ‬البول،‭ ‬والذي‭ ‬قد‭ ‬يحدث‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬تأثير‭ ‬المرض‭ ‬على‭ ‬الكلى‭ ‬فينتج‭ ‬عنه‭ ‬قصور‭ ‬كلوي‭ ‬مع‭ ‬مرور‭ ‬الوقت‭. ‬

كما‭ ‬يمكن‭ ‬ان‭ ‬ينتج‭ ‬عن‭ ‬هذا‭ ‬المرض‭ ‬التهابات‭ ‬في‭ ‬غشاء‭ ‬الرئة‭ ‬ما‭ ‬يؤدي‭ ‬الى‭ ‬ضيق‭ ‬في‭ ‬التنفس،‭ ‬إلتهاب‭ ‬في‭ ‬عضلة‭ ‬القلب‭ ‬أو‭ ‬الشرايين‭ ‬أو‭ ‬غشاء‭ ‬القلب‭. ‬‭ ‬

في‭ ‬الحالات‭ ‬المتقدمة،‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يتأثر‭ ‬الدماغ‭ ‬والجهاز‭ ‬العصبي‭ ‬المركزي‭ ‬فيعاني‭ ‬المريض‭ ‬من‭ ‬الصداع‭ ‬وتغيرات‭ ‬في‭ ‬السلوك‭ ‬وقد‭ ‬يصل‭ ‬الأمر‭ ‬الى‭ ‬السكتات‭ ‬الدماغية‭ ‬أو‭ ‬نوبات‭ ‬الصرع‭. ‬ويواجه‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬المصابين‭ ‬بمرض‭ ‬الذئبة‭ ‬مشكلات‭ ‬في‭ ‬الذاكرة‭ ‬وقد‭ ‬يجدون‭ ‬صعوبة‭ ‬في‭ ‬التعبير‭ ‬عن‭ ‬أفكارهم‭.‬

يمكن‭ ‬أن‭ ‬يؤدي‭ ‬مرض‭ ‬الذئبة‭ ‬الحمراء‭ ‬إلى‭ ‬مشكلات‭ ‬في‭ ‬الدم،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬فقر‭ ‬الدم‭ ‬وزيادة‭ ‬فرص‭ ‬النزيف‭ ‬أو‭ ‬تكوُّن‭ ‬جلطات‭ ‬الدم‭. ‬كما‭ ‬تزداد‭ ‬خطورة‭ ‬حدوث‭ ‬الإجهاض‭ ‬التلقائي‭ ‬لدى‭ ‬المُصابات‭.‬

ما‭ ‬هي‭ ‬أبرز‭ ‬فحوصات‭ ‬التشخيص‭ ‬ المتوفرة‭ ‬لديكم؟

الفحص‭ ‬التقليدي‭ ‬لتأكيد‭ ‬وجود‭ ‬مرض‭ ‬الذئبة‭ ‬الحمراء‭ ‬من‭ ‬عدمه‭ ‬هو‭ ‬فحص‭ ‬ANA،‭ ‬إذا‭ ‬كانت‭ ‬النتيجة‭ ‬سلبية‭ ‬فذلك‭ ‬يعني‭ ‬عدم‭ ‬وجود‭ ‬المرض‭ ‬أما‭ ‬إذا‭ ‬كانت‭ ‬إيجابية‭ ‬ننتقل‭ ‬عندها‭ ‬الى‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الفحوصات‭ ‬الأخرى‭ ‬لمتابعة‭ ‬الحالة‭ ‬عن‭ ‬كثب‭. ‬

لكن‭ ‬المشكلة‭ ‬تكمن‭ ‬في‭ ‬ان‭ ‬هذا‭ ‬الفحص‭ ‬يمكن‭ ‬ان‭ ‬يظهر‭ ‬انه‭ ‬إيجابي‭ ‬ولكن‭ ‬هو‭ ‬غير‭ ‬ذلك،‭ ‬والسبب‭ ‬هو‭ ‬طريقة‭ ‬إجراء‭ ‬الفحص،‭ ‬حيث‭ ‬يجب‭ ‬استخدام‭ ‬خلايا‭ ‬الإنسان‭ ‬لفحصها‭ ‬تحت‭ ‬الميكروسكوب‭ ‬على‭ ‬عكس‭ ‬ما‭ ‬تقوم‭ ‬به‭ ‬بعض‭ ‬المختبرات‭ ‬التي‭ ‬تلجأ‭ ‬الى‭ ‬خلايا‭ ‬الحيوان‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬قد‭ ‬يؤدي‭ ‬الى‭ ‬نتائج‭ ‬غير‭ ‬مؤكّدة‭ ‬للفحص‭. ‬لذلك،‭ ‬إن‭ ‬ما‭ ‬يهمّنا‭ ‬في‭ ‬عيادة‭ ‬الذئبة‭ ‬الحمراء‭ ‬إجراء‭ ‬هذا‭ ‬الفحص‭ ‬في‭ ‬مختبراتنا‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تأكيد‭ ‬التشخيص‭ ‬ليُبنى‭ ‬على‭ ‬الشيء‭ ‬مقتضاه‭. ‬في‭ ‬حال‭ ‬كانت‭ ‬النتيجة‭ ‬إيجابية،‭ ‬ننتقل‭ ‬بعدها‭ ‬الى‭ ‬فحوصات‭ ‬مكمّلة‭ ‬لقياس‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬البروتينات‭ ‬التي‭ ‬تنشط‭ ‬لدى‭ ‬مرضى‭ ‬الذئبة‭ ‬الحمراء‭ ‬مثل‭ ‬C3،‭ ‬C4،‭ ‬وكذلك‭ ‬نطلب‭ ‬تحليل‭ ‬البول‭ ‬للكشف‭ ‬عن‭ ‬مشاكل‭ ‬في‭ ‬الكلى‭ ‬والفحص‭ ‬بالأشعة‭ ‬السينية‭ ‬للكشف‭ ‬عن‭ ‬حالة‭ ‬الرئتين،‭ ‬وتخطيط‭ ‬القلب‭ ‬للكشف‭ ‬عن‭ ‬مشاكل‭ ‬في‭ ‬القلب‭.‬

كما‭ ‬يتم‭ ‬إجراء‭ ‬خزعة‭ ‬للجلد‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬الأحيان‭ ‬للتأكد‭ ‬من‭ ‬تشخيص‭ ‬الحالة‭.‬

ماذا‭ ‬عن‭ ‬أحدث‭ ‬العلاجات‭ ‬المتوفرة‭ ‬اليوم؟

يتوافر‭ ‬اليوم‭ ‬مجموعة‭ ‬واسعة‭ ‬من‭ ‬العلاجات‭ ‬الحديثة‭ ‬وهناك‭ ‬تطور‭ ‬ملحوظ‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭ ‬حيث‭ ‬تمت‭ ‬الموافقة‭ ‬مؤخراً‭ ‬على‭ ‬أدوية‭ ‬حديثة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الـFDA‭ ‬هي‭ ‬عبارة‭ ‬عن‭ ‬حبوب‭ ‬بروتين‭ ‬تساعد‭ ‬مرضى‭ ‬الذئبة‭ ‬الحمراء‭ ‬الذين‭ ‬لديهم‭ ‬مشاكل‭ ‬في‭ ‬الجلد‭ ‬أو‭ ‬المفاصل؛‭ ‬ميزة‭ ‬هذا‭ ‬الدواء‭ ‬انه‭ ‬علاج‭ ‬فموي‭ ‬وليس‭ ‬بالمصل‭ ‬لكن‭ ‬فعاليته‭ ‬عالية‭ ‬جداً‭. ‬

من‭ ‬العلاجات‭ ‬الحديثة‭ ‬التي‭ ‬تمت‭ ‬الموافقة‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬الأخيرة‭ ‬والتي‭ ‬أسهمت‭ ‬في‭ ‬تغيير‭ ‬مسار‭ ‬علاج‭ ‬مرضى‭ ‬الذئبة‭ ‬الحمراء‭ ‬أدوية‭ ‬بروتين‭ ‬لا‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬تخفيض‭ ‬مناعة‭ ‬الجسم‭ ‬كما‭ ‬تفعل‭ ‬باقي‭ ‬علاجات‭ ‬الذئبة‭ ‬الحمراء‭ ‬وهو‭ ‬علاج‭ ‬يمنح‭ ‬الأمل‭ ‬للمرضى‭ ‬في‭ ‬العيش‭ ‬حياة‭ ‬طبيعية‭.‬

في‭ ‬الحديث‭ ‬عن‭ ‬العلاجات‭ ‬المعتمدة‭ ‬حالياً،‭ ‬فإن‭ ‬أول‭ ‬ما‭ ‬نلجأ‭ ‬اليه‭ ‬هو‭ ‬دواء‭ ‬Hydroxychloroquine‭ ‬وهو‭ ‬العلاج‭ ‬التقليدي‭ ‬لمرض‭ ‬الذئبة‭ ‬الحمراء‭ ‬وأول‭ ‬ما‭ ‬نبدأ‭ ‬به‭ ‬لحماية‭ ‬الكلى‭ ‬والجهاز‭ ‬المناعي،‭ ‬وبحسب‭ ‬قوة‭ ‬المرض‭ ‬وتأثيره‭ ‬على‭ ‬الجسم‭ ‬نعطي‭ ‬أدوية‭ ‬الكورتيزون‭. ‬

وكذلك،‭ ‬وعلى‭ ‬أساس‭ ‬شدة‭ ‬الحالة‭ ‬نحدد‭ ‬الأّدوية‭ ‬التي‭ ‬تخفض‭ ‬مناعة‭ ‬الجسم‭ ‬وتحسّن‭ ‬المرض‭ ‬وتتراوح‭ ‬هذه‭ ‬الأدوية‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬البسيطة‭ ‬التي‭ ‬تؤخذ‭ ‬على‭ ‬شكل‭ ‬حبوب‭ ‬يومياً‭ ‬أو‭ ‬تلك‭ ‬التي‭ ‬تؤخذ‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬العرق‭.‬

مع‭ ‬الإشارة‭ ‬هنا‭ ‬الى‭ ‬أن‭ ‬أدوية‭ ‬المناعة‭ ‬هذه‭ ‬لا‭ ‬تؤدي‭ ‬الى‭ ‬إنخفاض‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬مناعة‭ ‬الجسم‭ ‬بل‭ ‬فقط‭ ‬ينحصر‭ ‬تأثيرها‭ ‬على‭ ‬تحسين‭ ‬الحالة‭ ‬المرضية‭ ‬والمريض‭ ‬ولا‭ ‬يكون‭ ‬معرّضاً‭ ‬للإصابة‭ ‬بالفيروسات‭. ‬