مركز قطر لإعادة التأهيل بحمد الطبية يوفر أحدث تقنيات إعادة التأهيل والبرامج المخصصة لدعم الأفراد

يشارك مركز قطر لإعادة التأهيل في الحملة التوعوية التي أطلقتها مؤسسة حمد الطبية تحت شعار “صحتكم أولويتنا: تحديد معايير الرعاية التخصصية في قطر والمنطقة” لتسليط الضوء على خدمات الرعاية الصحية عالية الجودة التي تقدمها المؤسسة والتحسينات الرئيسية التي أدخلتها على خدماتها، ويؤكد المركز من خلال هذه الحملة على التزامه بتقديم خدمات إعادة التأهيل المرتكزة على المريض لتمكينه من استعادة استقلاليته وتحسين جودة حياته، وذلك وفق أفضل المستويات العالمية.

يقدم مركز قطر لإعادة التأهيل مجموعة متكاملة من الخدمات المصممة لدعم الأفراد في جميع الأعمار خلال رحلة استشفائهم وإعادة دمجهم في المجتمع. وباعتباره مركزاً رائداَ على المستويين الوطني والإقليمي في إعادة التأهيل، يقدم المركز برامج إعادة تأهيل المرضى الداخليين ومرضى الرعاية اليومية ومرضى العيادات الخارجية وخدمات إعادة التأهيل القائمة على المجتمع، ما يجعله مصدراً حيوياً ووجهة علاجية للأشخاص الذين يتعافون من الإصابات والأمراض والعمليات الجراحية، وكذلك لعلاج مرضى الحالات المزمنة.

قالت الدكتورة هنادي الحمد، نائب رئيس الرعاية طويلة الأجل وإعادة التأهيل ورعاية أمراض الشيخوخة، وقائد خدمات العلاج التأهيلي بمؤسسة حمد الطبية: “عبر حملة صحتك أولويتنا، نهدف إلى تقديم أعلى مستوى من الرعاية باستخدام أحدث تقنيات إعادة التأهيل والبرامج المخصصة التي تلبي الحاجات الفريدة لكل مريض. يتضمن ذلك، توفير نهج متقدم بمشاركة خبراء في تخصصات متعددة لضمان الدعم الشامل لكل مريض.”

صُمّمت مرافق مركز قطر لإعادة التأهيل بحيث تدعم تقديم رعاية إعادة التأهيل الأكثر تقدماً، حيث تم تزويد المركز بالتقنيات المتقدمة مثل المختبرات الروبوتية والبرك المخصصة للعلاج المائي، والغرف الترفيهية الممتعة والمختبرات التي تحاكي الواقع وأنظمة إعادة التأهيل المضادة للجاذبية والتقنيات المساعدة. وتمكّن هذه الموارد المتخصصة فرق الخبراء بمركز قطر لإعادة التأهيل لتوفير العلاج المبتكر والمخصص لحاجات كل مريض لضمان أفضل النتائج الممكنة.

ويتميز مركز قطر لإعادة التأهيل بوجود ميزة متقدمة كنموذج للرعاية وهي إعادة التأهيل الدقيق؛ وهو نهج يرتكز على المريض ويتم دعمه بالبيانات التي تضع معياراً جديداً للرعاية المرتكزة على المريض. ومن خلال الاستفادة من التحليلات والتقنيات المتقدمة، يوفر مركز قطر لإعادة التأهيل خطط علاج فردية لتحقيق أفضل النتائج.

يلتزم مركز قطر لإعادة التأهيل بدعم المرضى ليس فقط داخل مرافقه بل أيضاً ضمن مجتمعاتهم، حيث تضمن خدمات إعادة التأهيل في المجتمع المتاحة وإطار العمل المتطور لإعادة التأهيل المجتمعي انتقالاً سلساً ورعاية مستمرة ودعم للمرضى في بيئاتهم المعيشية. وتظهر العيادات المتخصصة في الأطراف الصناعية وتقويم العظام، وإعادة التأهيل الإدراكي، والجلوس، والحركة، والوذمة اللمفية، وإعادة التأهيل العصبي للقلب، التزام مركز قطر لإعادة التأهيل في تلبية احتياجات إعادة التأهيل المتنوعة.

وفي نفس الإطار، يلتزم مركز قطر لإعادة التأهيل بتقدم مجال إعادة التأهيل من خلال البحث العلمي والتعليم والتعاون مع المنظمات العالمية. وبالشراكة مع عدة جهات مثل منظمة الصحة العالمية، يعمل مركز قطر لإعادة التأهيل على دمج أحدث الممارسات في إعادة التأهيل وتعزيز رعاية المريض بشكل مستمر.