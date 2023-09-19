مركز صحة المرأة والأبحاث ينظم حملة توعوية حول الرعاية المرتكزة على المريض

في إطار جهود تعزيز الرعاية المرتكزة على المريض بمؤسسة حمد الطبية، نظّم مركز صحة المرأة والأبحاث التابع للمؤسسة خلال شهر يوليو الماضي حملة توعوية حول الرعاية المرتكزة على المريض. وقام أعضاء المجلس الاستشاري للمريض والأسرة بدور مهم في التخطيط لهذه الفعالية وتنظيمها بالتعاون مع فريق العمل بالمركز من مختلف الأقسام، بما في ذلك أقسام أمراض النساء والتوليد، وطوارئ النساء، ووحدة العناية المركزة، ووحدة العناية المركزة لحديثي الولادة.

من جانبه قال الدكتور هلال الرفاعي، المدير الطبي والرئيس التنفيذي لمركز صحة المرأة والأبحاث: “نسعى في مركز صحة المرأة والأبحاث لتلبية احتياجات الرعاية الصحية لكل امرأة في قطر بطريقة تحترم قيمها وتفضيلاتها الفردية، وقد تمكنا من خلال هذه الحملة التوعوية من أن نظهر للمجتمع مدى التزامنا بتقديم رعاية تتمحور حول المريض”.

بدورها قالت الدكتورة هدى الصالح، اختصاصي الرعاية المرتكزة على المريض: ”تم تشجيع الحضور من أعضاء المجلس الاستشاري للمريض والأسرة والمرضى وأفراد أسرهم على مشاركة تجاربهم للمساهمة في إحداث التغييرات والتحسينات اللازمة في مركز صحة المرأة والأبحاث، والتي من شأنها أن تعزز جودة الرعاية وتجربة المرضى في مؤسسة حمد الطبية”.

جدير بالذكر أن مركز صحة المرأة والأبحاث هو أحد مستشفيات مؤسسة حمد الطبية الساعية للحصول على اعتماد منظمة بلينتري للتميّز في الرعاية المرتكزة على المريض هذا العام، ويُعد اعتماد منظمة بلينتري بمثابة أعلى مستوى من الإنجاز في مجال الرعاية المرتكزة على المريض بناءً على الأدلة والمعايير العلمية.

بدوره قال السيد/ ناصر النعيمي، نائب الرئيس لقطاع الجودة ومدير معهد حمد لجودة الرعاية الصحية بمؤسسة حمد الطبية: “تتمحور الرعاية المرتكزة على المريض حول تقديم الخدمات للمريض من خلال إشراكه فيها، وقد ساعدتنا مشاركة أعضاء المجلس الاستشاري للمريض والأسرة كداعمين للرعاية المرتكزة على المريض بمؤسسة حمد الطبية في تحسين خدماتنا من أجل تقديم تجربة متميزة للمرضى”.

يُعد مركز صحة المرأة والأبحاث أكبر مستشفى تخصصي في المنطقة مخصص لصحة المرأة، ويضم المركز وحدة رعاية مركزة لحديثي الولادة ومركز أبحاث، ويقدم مجموعة من الخدمات الجراحية والعلاجية بدءاً من مرحلة ما قبل الحمل وصولاً إلى الولادة ورعاية ما بعد الولادة، والرعاية خلال مرحلة ما بعد عمر الإنجاب. تهدف مؤسسة حمد الطبية إلى تعزيز التواصل مع أفراد المجتمع وتدعو جميع المرضى الحاليين والسابقين في المؤسسة وأفراد أسرهم إلى الانضمام للمجلس الاستشاري للمريض والأسرة. إذا كنت ترغب في المساهمة، يمكنك التواصل عبر البريد الإلكتروني: PersonCenteredCare@hamad.qa.