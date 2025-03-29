مركز دعم للعناية التخصصية بحمد الطبية يحتفل بمرور خمسة أعوام من الالتزام بتقديم الرعاية الحانية والمتميزة لكبار القدر

يحتفل مركز دعم للعناية التخصصية بمؤسسة حمد الطبية بالذكرى السنوية الخامسة لتأسيسه، حيث يعد المركز كجزء من التزام دولة قطر المستمر بتعزيز الرعاية الصحية للسكان المسنين، وتقديم رعاية حانية للمرضى الذين تبلغ أعمارهم 60 عاماً فما فوق وفقاً لأفضل المستويات العالمية.

تأسّس مركز دعم للعناية التخصصية من قبل مؤسسة حمد الطبية بالتعاون مع صندوق دعم الأنشطة الاجتماعية والرياضية، وقد تم إنشاؤه بهدف توفير رعاية شاملة ومرتكزة على الشخص لفئة كبار القدر، ويشكل المركز ركناً أساسياً في دعم أهداف قطر الوطنية المحددة في رؤية قطر الوطنية 2030 بتوفير أفضل مستويات الرعاية الصحية لسكان دولة قطر.

ومنذ افتتاحه في عام 2020، يعتبر مركز دعم للعناية التخصصية منارة للتميز في رعاية كبار القدر، حيث يقدم خدمات متخصصة للمرضى الذين يحتاجون للمساعدة في الرعاية طويلة الأجل. وتحقيقاً لرسالة المركز المتمثلة في تلبية الاحتياجات الجسدية والنفسية للمرضى، أصبح المركز رائداً في رعاية الشيخوخة وحقق اعتمادات مرموقة من قبل اللجنة الدولية المشتركة والرعاية المرتكزة على الشخص.

وفي هذه المناسبة، قالت الدكتورة هنادي الحمد، نائب رئيس الرعاية طويلة الأجل وإعادة التأهيل ورعاية أمراض الشيخوخة بمؤسسة حمد الطبية وقائد برنامج الشيخوخة الصحية ورئيس المركز المتعاون مع منظمة الصحة العالمية للشيخوخة الصحية والخرف: “يعتبر إنجاز مركز دعم للعناية التخصصية منذ خمس سنوات انعكاساً يستدعي الفخر لتفاني دولة قطر في تحسين نوعية الحياة للسكان المسنين. نحن لا نزال ثابتين في رسالتنا المتمثلة في توفير رعاية استثنائية تتمحور حول الشخص، ودعم الرؤية الأوسع للدولة لمستقبل أكثر صحة وشمولية. إن نجاح مركز دعم للعناية التخصصية هو شهادة على أهمية التعاون والالتزام العميق تجاه كبار القدر، الذين نعتبر كرامتهم ورفاهيتهم في صميم كل ما نقوم به.”

يقع مركز دعم للعناية التخصصية في مبنى رقم 312 بمدينة حمد بن خليفة الطبية في الدوحة؛ وهو مركز متطور ومجهز بشكل كامل ويتألف من 64 غرفة فردية ومزوّد بفريق متعدد الاختصاصات من المتخصصين في الرعاية الصحية مثل: أطباء أمراض الشيخوخة وكوادر التمريض والعاملين في المهن الصحية المساندة.

يقدم المركز مجموعة شاملة من الخدمات التي تهدف إلى تحسين الرفاهية الجسدية والنفسية للسكان المسنين. وقد أدى نهج الرعاية المتكاملة للمركز إلى تحقيق إنجازات طبية مهمة، مثل الفطام الناجح للمرضى من أجهزة التنفس الصناعي، وإزالة أنبوب ثقب القصبة الهوائية، فضلاً عن الحفاظ على المعدل (صفر) من القرح المكتسبة من الفراش أثناء البقاء في المستشفى.

منذ افتتاح المركز، تم إدخال أكثر من 241 مريض وخروج أكثر من 158 شخص من المركز بعد تلقي الرعاية اللازمة، ويعود ذلك إلى الجهود المتعاونة للفرق متعددة الاختصاصات. وقد أدى السيد علي عبد الستار البيالي، منسق مسار المريض في المركز دوراً حيوياُ في ضمان التنقل السلس واستمرارية الرعاية للمرضى كافة.

من جانبها، عبّرت السيدة سهام علي الهنيدي، مدير التمريض بمركز دعم، عن فخرها بالنجاح المستمر للمركز وقالت: “نفخر بتقديم الخدمة لمجتمعنا وتحسين جودة الحياة للسكان وبالتقدير والاحترام الذي يستحقونه. إن كوادرنا المتخصصة تقود هذه الإنجازات ونحن نتطلع قدماً لتوسيع خدماتنا لمواكبة الحاجات المتنامية للسكان المسنين.”

وبدخول مركز دعم للعناية التخصصية عامه السادس، يحافظ المركز على التزامه بتقديم رعاية حانية بأعلى جودة للإسهام بتحقيق رؤية قطر للرعاية الصحية كما حددتها رؤية قطر الوطنية 2030.