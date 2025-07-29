مركز بيلور سانت لوك الطبي

إجراء أول عملية زراعة قلب روبوتية بالكامل في الولايات المتحدة

نجح جرّاح في مركز بيلور سانت لوك الطبي في إجراء أول عملية زرع قلب روبوتية بالكامل لمريض بالغ في الولايات المتحدة.

قام الدكتور كينيث لياو الجرّاح الرئيسي في مركز بيلور سانت لوك الطبي وفريقه المساعد بعمل شقوق صغيرة ودقيقة في جسم مريض يخضع لعملية زرع قلب، وذلك باستخدام روبوت جراحي، مما ألغى الحاجة إلى فتح الصدر وكسر عظم القص. أزال لياو قلب المريض، وتمت زراعة قلب جديد عبر المساحة خلف الصفاق، مما جنّبه شق الصدر.

وقال الدكتور لياو، أستاذ ورئيس قسم زراعة القلب والصدر والدعم الدوري في كلية الطب بجامعة بيلور ورئيس قسم زراعة القلب والدعم الدوري الميكانيكي في مركز بيلور سانت لوك الطبي: “فتح الصدر وفصل عظم القص قد يؤثر على التئام الجروح ويؤخر إعادة التأهيل ويطيل فترة تعافي المريض، خصوصًا لدى مرضى زرع القلب الذين يتناولون مثبطات المناعة. أما باستخدام التقنية الروبوتية، فنحن نحافظ على سلامة جدار الصدر، مما يقلل من خطر العدوى ويساعد على تحسّن وظيفة التنفّس والتنقّل المبكر وتسريع الشفاء عمومًا”.

بالإضافة إلى تقليل الصدمة الجراحية، تشمل الفوائد السريرية لجراحة زراعة القلب الروبوتية تجنّب النزيف الشديد الناتج عن قطع العظم، وتقليل الحاجة إلى عمليات نقل الدم، مما يقلل من خطر تطوير الأجسام المضادة للقلب المزروع.

قبل الجراحة، كان المريض البالغ من العمر 45 عامًا قد نُقل إلى المستشفى منذ نوفمبر 2024 بسبب فشل قلبي متقدِّم، وكان يعتمد على عدة أجهزة ميكانيكية لدعم وظيفة القلب. تلقى عملية زرع القلب في أوائل مارس 2025، وبعد الجراحة أمضى شهرًا في المستشفى قبل خروجه إلى المنزل من دون أي مضاعفات.

وقال الدكتور برادلي تي. ليمبك، رئيس المستشفى: “إن تحقيق هذا الإنجاز الطبي في مجال زراعة القلب الروبوتية يعزز من مكانة مركز بيلور سانت لوك الطبي كمؤسسة رائدة في الرعاية الصحية على مستوى العالم”. وتابع: “هذا الإنجاز يمثل مصدر فخر كبير للمستشفى ويضاف إلى تاريخه الحافل بالإنجازات الطبية ورعاية أكثر الحالات تعقيدًا التي لا تستطيع إلا الأنظمة الصحية المتقدمة التعامل معها بنجاح”.

وأضاف الدكتور لياو: “تُظهر هذه العملية ما يمكن تحقيقه عندما يجتمع الابتكار مع الخبرة الجراحية لتحسين رعاية المرضى. هدفنا هو تقديم أكثر الإجراءات أمانًا وفعالية وأقلها توغلًا، والتكنولوجيا الروبوتية تتيح لنا ذلك بطرق غير عادية”.

وختم الدكتور تود روزنغارت، رئيس قسم مايكل إي. ديباكي للجراحة في جامعة بيلور، قائلًا: “تمثل عملية زراعة القلب الروبوتية هذه خطوة عملاقة نحو جعل حتى أكثر العمليات تعقيدًا، أكثر أمانًا. ونحن فخورون بمشاركة هذا النجاح الكبير مع العالم”.