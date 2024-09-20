مركز بايلور سانت لوكس الطبي – معهد تكساس للقلب يقوم بزرع قلب صناعي كامل ®BiVACOR

أعلن مركز بايلور سانت لوكس الطبي، الذي يعد جزءًا من شبكة CommonSpirit Health، ومعهد تكساس للقلب (THI) وشركة ®BiVACOR عن نجاح أول عملية زرع قلب إصطناعي كامل ®BiVACOR للإنسان، كجزء من دراسة الجدوى الحديثة (EFS) التي أجرتها إدارة الغذاء والدواء الأميركية (FDA).

يعد قلب BiVACOR الاصطناعي الكامل مضخة دموية دوّارة ثنائية البطين مصنوعة من التيتانيوم وتحتوي على جزء متحرك واحد يستخدم دوارًا مرتفعًا مغناطيسيًا لضخ الدم، ويحل محل كلا البطينين في القلب الفاشل. وقد تمت عملية الزرع في 9 يوليو (تموز) 2024. تهدف الدراسة السريرية الأولى من نوعها على الإنسان إلى تقييم سلامة القلب الاصطناعي BiVACOR وأدائه الكامل كحل مؤقت قبل الزرع للمرضى الذين يعانون من فشل قلبي ثنائي البطين شديد، أو فشل قلبي وحيد البطين حيث لا ينصح بدعم جهاز المساعدة البطينية اليسرى. بعد نجاح أول عملية زرع تمت في مركز بايلور سانت لوكس الطبي في مركز تكساس الطبي، سيتم تسجيل أربعة مرضى إضافيين في الدراسة.

وقال الدكتور براد ليمبك، رئيس مركز بايلور سانت لوكس الطبي:”يتطلب التقدم المستمر في رعاية القلب والأوعية الدموية أبحاثًا وابتكارات وتفوقًا لا مثيل له.“ وأضاف: ”يمثل قلب BiVACOR الاصطناعي الكامل إنجازًا تاريخيًا آخر مع بايلور سانت لوكس، ومعهد تكساس للقلب، وكلية بايلور للطب في مركز تكساس الطبي. معًا، نُدخِل عصرًا جديدًا من الأمل للمرضى الذين يعانون من فشل قلبي في المرحلة النهائية.“

وأضاف الدكتور جوزيف روجرز، رئيس ومدير تنفيذي لمعهد تكساس للقلب والمحقق الرئيسي الوطني في البحث: ”إن معهد تكساس للقلب متحمِّس لهذا الزرع الأول الرائد للقلب الإصطناعي الكامل BiVACOR. ومع بقاء الفشل القلبي سببًا رئيسيًا للوفيات عالميًا، فإن قلب BiVACOR الإصطناعي الكامل يمثِّل بارقة أمل لعدد لا يُحصى من المرضى الذين ينتظرون عملية زرع قلب. نحن فخورون بأن نكون في طليعة هذا الاختراق الطبي، ونعمل جنبًا إلى جنب مع الفرق المتفانية في BiVACOR وكلية بايلور للطب ومركز بايلور سانت لوكس الطبي لتغيير مستقبل علاج الفشل القلبي لهذه الفئة الضعيفة.“

وقال الدكتور دانيال تيمز، مؤسس ومدير التكنولوجيا في شركة BiVACOR: ”أنا فخور للغاية بمتابعتي لنجاح أول عملية زرع لقلب إصطناعي كامل على الإنسان. لم يكن هذا الإنجاز ممكنًا لولا شجاعة أول مريض لنا وشجاعة عائلته، وتفاني فريقنا، وتعاوننا المثمر مع معهد تكساس للقلب. باستخدام تكنولوجيا MAGLEV المتقدمة، يقترب القلب الإصطناعي الكامل خطوة نحو توفير خيار ضروري بشدة للأشخاص الذين يعانون من فشل قلبي في المرحلة النهائية ويحتاجون إلى دعم أثناء انتظارهم لزرع قلب. أتطلع إلى مواصلة المرحلة التالية من تجربتنا السريرية“.

يعد الفشل القلبي مرضًا عالميًا شائعًا يؤثر على ما لا يقل عن 26 مليون شخص في جميع أنحاء العالم، و6.2 مليون بالغ في الولايات المتحدة، وهو في تزايد. ويتم تخصيص عمليات زرع القلب لمن يعانون من فشل قلبي شديد، ولا تتجاوز عددها 6000 عملية سنويًا على مستوى العالم. ونتيجة لذلك، قدّرت المعاهد الوطنية للصحة في الولايات المتحدة أن ما يصل إلى 100,000 مريض يمكنهم الاستفادة فورًا من دعم الدورة الدموية الميكانيكية (MCS)، ويشمل السوق الأوروبي حجمًا مشابهًا.

يسلط نجاح زرع قلب BiVACOR الاصطناعي الكامل الضوء على إمكانيات التقنيات المبتكرة في مواجهة التحديات الحيوية في رعاية القلب، مثل قوائم الانتظار الطويلة لزرع الأعضاء. لذلك ستظل شركة BiVACOR ومعهد تكساس للقلب ملتزمين بتطوير مجال طب القلب وتحسين نتائج المرضى في جميع أنحاء العالم.

قلب BiVACOR الإصطناعي الكامل

يمثل قلب BiVACOR الإصطناعي الكامل تحولاً نموذجيًا في تصميم القلب الإصطناعي. فهو يتميز بحجمه المناسب لمعظم الرجال والنساء (مساحة سطح الجسم >1.4 م²). وعلى رغم حجمه الصغير، فإن قلب BiVACOR الإصطناعي الكامل قادر على توفير كمية كافية من النتاج القلبي لرجل بالغ أثناء التمرين. وباستخدام تقنية الرفع المغناطيسي، المبدأ نفسه المستخدم في القطارات عالية السرعة، يتميز المنتج بتصميم مضخة فريدة تحتوي على جزء متحرك واحد: دوار ثنائي الجوانب مع شفرات يمنى ويسرى موضوعة داخل غرفتين منفصلتين للمضخة، مما يشكل دافعًا طرديًا مركزيًا مزدوج الجوانب يدفع الدم من الغرف المعنية إلى الدورة الدموية الرئوية (الرئتين) والجهازية (الجسم). لا يحتوي القلب الإصطناعي على صمامات أو غرف بطينية قابلة للثني، مع جعل MAGLEV التدفق النبضي ممكنًا عن طريق تدوير دوار المضخة بسرعة. تم تصميم التعليق غير المتصل للدوار بواسطة MAGLEV للقضاء على احتمال التآكل الميكانيكي وتوفير فجوات دموية كبيرة تقلل من تلف الدم، مما يقدم بديلًا للقلب متينًا وموثوقًا وملائمًا حيويًا.

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