مركز بايلور سانت لوكس الطبي

أول مستشفى أميركي يعتمد تقنية جديدة للجراحة الدقيقة

أعلن مركز بايلور سانت لوكس الطبي (Baylor St. Luke’s Medical Center)، أحد أعضاء CommonSpirit، عن اعتماده نظام تصوير مبتكرًا جديدًا يُعزّز الدقة والكفاءة في الإجراءات الجراحية طفيفة التوغل، ليصبح بذلك أول مستشفى في الولايات المتحدة يوظّف هذه التقنية المتقدمة.

وتعتمد منصة Allia™ Moveo من شركة GE HealthCare على تقنيات تصوير ثلاثي الأبعاد مدعومة بالذكاء الاصطناعي، بما يساهم في إزالة التشويش البصري الناتج عن الحركة وتعويض تأثير حركة التنفس، لتوفير صور أكثر وضوحاً للأطباء.

كما يتميز النظام بواجهة استخدام متطورة وتصميم مدمج يدعم مجموعة واسعة من إجراءات القلب والأوعية الدموية، والتداخلات الوعائية وغير الوعائية، إضافة إلى الإجراءات الجراحية والتداخلية المختلفة.

وبصفته أول مستشفى في الولايات المتحدة يوظّف هذه التقنية، يرسّخ مركز بايلور سانت لوكس الطبي مكانته الرائدة على مستوى البلاد في تبنّي الابتكارات التكنولوجية التي تسهم في تحسين رعاية المرضى ودعم الممارسات السريرية المتقدمة.

وقال براد ليمبكي، رئيس مركز بايلور سانت لوكس الطبّي: “تعزز هذه المنصة المبتكرة قدرة أطبائنا على التعامل مع الإجراءات طفيفة التوغل والمعقدة، من خلال تحسين سهولة الحركة ووضوح الصور وكفاءة سير العمل. كما تدعم قدرتنا على تقديم رعاية دقيقة تتمحور حول المريض، مع توفير تقنيات تواكب المتطلبات المتطورة للطب التداخلي الحديث.”

بدوره، قال غوستافو أوديريش، جرّاح الأوعية الدموية وأستاذ الجراحة في كلّية بايلور للطب: “يوفر نظام Allia™ Moveo المرونة وجودة الصور اللازمتين لإدارة الإجراءات طفيفة التوغل الأكثر تعقيدًا بثقة أكبر. كما أن القدرة على إعادة تموضع النظام بسرعة، والحصول على تصوير ثلاثي الأبعاد عالي الجودة، ودمج أدوات التوجيه المتقدمة مباشرة ضمن سير العمل، تسهم في تعزيز دقة الإجراءات. وتدعم هذه التقنية مهمتنا في توسيع حدود ما يمكن تحقيقه في جراحات الأوعية الدموية والتدخلات العلاجية.”

نبذة عن مركز بايلور سانت لوكس الطبّي

يُعد مركز بايلور سانت لوكس الطبِّي مركزًا أكاديميًا طبيًا يضم 881 سريرًا، ويوفر رعاية صحية معترفًا بها على المستوى الوطني وخبرات متقدمة في مجموعة واسعة من التخصصات الطبية.

ومن خلال شراكته مع كلّية بايلور للطب، ساهم المستشفى في تحقيق إنجازات بارزة في مجالات أمراض القلب والأعصاب والأورام وزراعة الأعضاء وغيرها. ويضم المستشفى مركز دان إل دنكان الشامل للسرطان، وهو مركز معتمد وطنيًا ومصنف من قبل المعهد الوطني للسرطان (NCI). كذلك يضم المستشفى ثلاثة مراكز طوارئ مجتمعية تقدم الرعاية للبالغين والأطفال في منطقة هيوستن الكبرى. وسانت لوكس هيلث هو عضو في كومون سبيريت (CommonSpirit Health).