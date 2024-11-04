مركز الرعاية الطبية اليومية بحمد الطبية يحصل على الاعتماد الذهبي للتميز مع مرتبة الشرف للريادة والابتكار في مجال الرعاية المرتكزة على المريض

حصل مركز الرعاية الطبية اليومية بمؤسسة حمد الطبية على الاعتماد الذهبي للتميز مع مرتبة الشرف للريادة والابتكار في مجال الرعاية المرتكزة على المريض من قِبل منظمة بلينتري الدولية، وتجدر الإشارة إلى أن منظمة بلينتري الدولية، هي منظمة غير ربحية كانت في طليعة الجهود لتطوير الرعاية الصحية بما يلبي تطلعات المرضى لأكثر من 45 عامًا.

يتطلب الحصول على اعتماد التميز مع مرتبة الشرف والذي يعتبر أعلى مستوى من الاعتماد الذي تمنحه منظمة بلنيتري الدولية من المؤسسات الحصول على إعادة الاعتماد الذهبي للتميز في الرعاية المرتكزة على المريض ، إلى جانب العمل أيضًا على الاستفادة من نجاحاتهم في تطوير نموذج الرعاية المرتكزة على المريض بما يتجاوز المعايير الموضحة في برنامج الاعتماد الخاص بالرعاية المرتكزة على المريض.

تقدر هذه الجائزة المرموقة خدمات مركز الرعاية الطبية اليومية في تطوير ممارسة الرعاية المرتكزة على المريض بصورة مستمرة من خلال التواصل والبحث والمنح الدراسية والابتكار. يعتبر مركز الرعاية الطبية اليومية المركز الوحيد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وواحد من ضمن خمس مستشفيات فقط من جميع أنحاء العالم الذي يحصل على اعتماد التميز مع مرتبة الشرف في مجال الريادة والابتكار للرعاية المرتكزة على المريض من قِبل منظمة بلينتري الدولية.

يمنح هذا الاعتماد الذهبي للتميز في الريادة والابتكار في مجال الرعاية المرتكزة على المريض الفرصة للمؤسسات لاستكمال عملها الجاري لتلبية احتياجات مجتمعها وموظفيها من الخبراء في مجال الرعاية الصحية ؛ من خلال بذل جهود أوسع نطاقًا لبناء الوعي وتعزيز الاستمرار في الابتكار في مجال الرعاية المرتكزة على المريض. شارك الموظفون والقيادات على وجه التحديد في مؤتمرات وندوات دولية عبر شبكة الإنترنت وشاركوا في بحوث تربط بين النتائج المحددة التي تخص الرعاية المرتكزة على المريض، مع تقديم مقالات للنشر في مجلات تم مراجعتها من قِبل الأقران، والمشاركة في مبادرات السياسة العامة التي تعمل على توسيع نطاق الممارسة في الرعاية الصحية المرتكزة على المريض.

ومن جانبه قال السيد/ ناصر النعيمي، الرئيس التنفيذي لخبرات المرضى بمؤسسة حمد الطبية ومدير معهد حمد لجودة الرعاية الصحية :” أدى التفاني الذي قدمه مركز الرعاية الطبية اليومية الذي لا مثيل له لتعزيز تجربة المرضى، وأفراد عائلاتهم، والموظفين كذلك إلى حصوله على أعلى مستوى من الاعتماد للتميز في الريادة والابتكار في مجال الرعاية المرتكزة على المريض. لقد أظهر المركز التزاماً كبيراً بإشراك المرضى وأفراد عائلاتهم في التصميم المشترك لخطة علاجهم لتقديم أعلى مستوى ممكن من الجودة والتجربة التي ترتكز على المريض، نحن نهنئهم على هذا الإنجاز الرائع.”

وبدوره قال الدكتور/ خالد الجلهم، الرئيس التنفيذي والمدير الطبي لمركز الرعاية الطبية اليومية :” يسعدنا ويشرفنا حصول مركزنا على هذا الاعتماد الذي يقدر جهودنا المستمرة نحو تحسين طريقة تقديم الرعاية لمرضانا ولأفراد المجتمع. تظهر النتائج مدى الجهد التعاوني المبذول من قِبل مرضانا وموظفينا وكذلك المتطوعين لبناء نهج مرتكز على المريض.”

من جهته عبر السيد/ عبد الرزاق الكواري، رئيس المجلس الاستشاري للمريض والأسرة بمركز الرعاية الطبية اليومية عن امتنانه قائلاً:” نحن نشعر بالاعتزاز لخلق بيئة تسمح للمرضى وأفراد أسرهم بالمساهمة الحقيقية في الأمور المتعلقة برعايتهم وتجربتهم الصحية. كما أننا نشعر بالتقدير لمساهمتنا في البرامج والممارسات المرتكزة على المريض والتي تؤثر على الخدمات والرعاية التي نقوم بها.”

من جانب آخر أوضح السيد/ مايكل جوليانو، رئيس منظمة بلينتري الدولية، قائلاً:” تعتبر جائزة الاعتماد الذهبي للتميز هي الجائزة الوحيدة التي تعترف بالتميز في مجال الرعاية المرتكزة على المريض عبر سلسلة الرعاية المستمرة. لقد رفع مركز الرعاية الطبية اليومية من خلال مشاركة نجاحاته وتحدياته من مستوى الوعي بثقافة الرعاية المرتكزة على المريض بصورة كبيرة؛ ليس فقط لتحقيق الفائدة للمرضى وعائلاتهم وللموظفين بل للجميع من كافة أنحاء البلاد وعلى مستوى العالم. ولهذا السبب تفخر منظمة بلينتري بتقدير مركز الرعاية الطبية اليومية لتميزه المرموق في هذا المجال.”

يتوجب على مؤسسات الرعاية الصحية قبل الحصول على الاعتماد الذهبي للتميز مع مرتبة الشرف في الريادة والابتكار أن تستوفي مجموعة صارمة من المعايير التي أشار إليها المرضى وأفراد الأسرة والمتخصصين في مجال الرعاية الصحية على أنها العناصر الأكثر أهمية عندما يتعلق الأمر بتجربة الرعاية الصحية الخاصة بهم. يمكن أن يعود الفضل لجزء من نجاح مركز الرعاية الطبية اليومية إلى تنفيذ البرامج التي تعمل بصورة فعالة على تقليل الفوارق في الرعاية الصحية، وتحسين الصحة العامة مع خفض التكاليف وتحسين مشاركة المرضى وزيادة رفاهيتهم، حيث أنه تم تحقيق كل ذلك إلى جانب المعايير المطلوبة للحصول على إعادة الاعتماد الذهبي والذي تم الحصول عليه في عام 2020.

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