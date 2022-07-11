مراكز أجيبادم لأطفال الأنابيب: أم ألمانية ترحب بطفلتها المعجزة في سن 43

آفاق جديدة في علاج العقم

أم ألمانية ترحب بطفلتها المعجزة في سن 43

إنجاب طفل بعد سن الأربعين ليس مستحيلاً في يومنا هذا، حيث تمثل الابتكارات في الطب التناسلي بداية حقبة جديدة في علاج العقم

تعتبر الاستجابة الضعيفة للمبيض أحد الأسباب الرئيسية للعقم. ومن الصعب إنتاج أجنة عالية الجودة للمرضى الذين يعانون من ذلك. في مراكز أجيبادم لأطفال الأنابيب (IVF) يتم تطبيق حقن البلازما الغنية بالصفائح الدموية، والتي تعد واحدة من أحدث التقنيات في هذا المجال لتحسين جودة الأجنة. وتساعد البلازما الغنية بالصفائح على تحفيز المبايض وزيادة جودة احتياطي المبيض. ومع هذا العلاج يمكن زيادة كمية ونوعية البويضات والأجنة وبالتالي زيادة فرص الحمل.

ما هي البلازما الغنية بالصفائح الدموية (PRP) وكيف يتم تطبيقها؟

البلازما الغنية بالصفائح الدموية كعلاج غير جراحي، هي نهج مبتكر تم تطبيقه في مجال طب الإنجاب خلال السنوات الأخيرة، حيث يمكنها أن تلعب دوراً هاماً في تجديد الأنسجة والشفاء، وقد تم تطبيقها في تخصصات مختلفة من الطب لسنوات. عندما يتم تطبيق إجراء البلازما للمرة الأولى، تُؤخذ عينة دم من المريض ويتم فصلها إلى خلايا الدم الحمراء والكريات البيض، ويتم بعد ذلك تركيز السائل الذي يحتوي على البلازما الغنية بالصفائح الدموية. تستخدم هذه العينة في حقن البلازما الغنية بالصفائح الدموية (PRP)، ويتم حقنها مباشرة في المبايض باستخدام طريقة الموجات فوق الصوتية.

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إنجاب طفل في سن 43 بفضل البلازما الغنية بالصفائح الدموية

لورا وتوماس زوجان ألمانيان متزوجان منذ 16 عاماً، كانا على وشك التخلي عن فكرة إنجاب طفل بعد ثلاث محاولات فاشلة لأطفال الأنابيب، إلا أنهما أرادا منح أنفسهما فرصة أخيرة من خلال البحث عن علاج أطفال الأنابيب في الخارج. وهنا تشرح لورا رحلتها الأولى إلى تركيا ومستشفى أجيبادم: “لست متأكدة تماماً ما الذي دفعني للبحث عن علاج أطفال الأنابيب في الخارج، عندما تكون في الأربعينيات من عمرك، فإنك قد تتخلى عن فكرة إنجاب طفل. وها نحن، زوجان منذ 16 عاماً، حاولنا علاج أطفال الأنابيب ثلاث مرات. كنا ما زلنا نطمح لإنجاب طفل، ولكن في الوقت نفسه اعتدنا على فكرة أن عدم إنجاب طفل ليس نهاية العالم.

ولكن بعد فترة بدأنا نفكر في السفر إلى الخارج لتلقي العلاج. وكان لدينا خيارات مختلفة. رأيت بعض الإعلانات ومقاطع الفيديو من مجموعة أجيبادم للرعاية الصحية في تركيا، وقرأت بعض الأوراق حول المستشفى وقدرتها على إجراء عمليات أطفال الأنابيب. إنها أكبر مقدم رعاية صحية خاص في البلاد وتتمتع بسمعة طيبة في علاج العقم. كما قرأت أيضاً تعليقات مقنعة حول المستشفى في بعض المدونات الصحية، وبعد ذلك قمنا بزيارة مستشفى أجيبادم للقاء أخصائي أمراض النساء وطب الإنجاب البروفيسور الحاصل على دكتوراه في الطب بولنت تيراش، والذي بدوره استمع إلينا بعناية وفحص سجلاتنا الطبية، وشاركنا رأيه وخطة العلاج التي يفكر بها”.

كانت لورا تبلغ من العمر 42 عاماً في ذلك الوقت، وكانت قد مرت وزوجها بثلاث محاولات فاشلة لأطفال الأنابيب من قبل في بلدهم، وبعد النظر في عمر لورا ومحاولات الإنجاب غير الناجحة السابقة، قرر البروفيسور بولنت تيراش وفريقه تطبيق علاج البلازما الغنية بالصفائح الدموية وتحفيز المبيض، واستخراج البويضات، وأخيراً نقل الأجنة. وبعد ذلك عاد الزوجان إلى بلدهما، ليكتشفا خلال زيارتهما إلى تركيا بعد أسبوعين أنهما سيصبحان أماً وأباً. إستقبلت الأسرة مولودتها قبل 7 أشهر من تاريخ كتابة هذه المقالة.

آلاف الأزواج يزورون أجيبادم سنوياً على أمل إنجاب طفل يزور آلاف الأزواج تركيا ومستشفى أجيبادم من دول أجنبية عدة كل عام، تماماً مثل لورا وتوماس، حيث تعتبر معدلات النجاح العالية والحلول المبتكرة الجديدة مثل البلازما الغنية بالصفائح الدموية، وقانونية إجراء الفحص الجيني قبل الزرع في تركيا، بالإضافة إلى الأسعار المعقولة والأطباء الماهرين والمختبرات الحديثة من الأسباب التي تجذب الجميع لاختيار أجيبادم. وتقول لورا: “إن التكلفة التي دفعناها في أجيبادم كانت ربع تكلفة مركز التلقيح الاصطناعي في ألمانيا. حيث إننا ألقينا نظرة على مراكز أطفال الأنابيب في الولايات المتحدة الأمريكية قبل مجيئنا إلى تركيا، ولم نشهد معدلات نجاح أعلى هناك. علاوة على ذلك، كانت التكلفة أعلى بـ 10 مرات تقريباً مقارنة بأجيبادم”.

يوضح البروفيسور بولنت تيراش أن حقن البلازما الغنية بالصفائح الدموية توفر أملاً جديداً للخصوبة لدى النساء، لاسيما اللواتي عانين من محاولات فاشلة في عمليات أطفال الأنابيب، مضيفاً: “مع علاج البلازما الغنية بالصفائح الدموية، نحاول زيادة احتياطي المبيض، بالإضافة إلى عدد وجودة البويضات في نفس الوقت. أريد أن أقول إننا رأينا نتائج ملهمة مع هذا العلاج. منذ حوالي 3 سنوات ونصف، نستخدم هذا العلاج في تركيا، بمركز أجيبادم مسلك لأطفال الأنابيب. نحن نقدم الخدمات لمختلف الفئات العمرية وعيادتنا لديها العديد من المرضى الذين هم في الأربعينيات من العمر. وبفضل هذا العلاج يمكننا زيادة احتمالية حدوث الحمل في هذه الفئات العمرية. كان لدينا مريضة حملت في سن 48 بعد إجراءات علاج البلازما الغنية بالصفائح الدموية وإجراءات أطفال الأنابيب”.

بالإضافة إلى ذلك، هناك دراسات مختلفة في المجال الطبي حول تأثيرات علاج البلازما الغنية بالصفائح الدموية في علاج أطفال الأنابيب على الحمل. يمتلك البروفيسور بولنت تيراش وفريقه واحداً من أكثر المشاريع البحثية شمولاً في هذا المجال، حيث قاموا ببحث تأثير البلازما الغنية بالصفائح الدموية على علاج العقم لدى 311 امرأة وشهدوا نتائج واعدة بالفعل.

أن تكونا والدين شاركت لورا معنا كيف تغيرت حياتها وزوجها بعد الإنجاب، قائلة: “ابنتنا الصغيرة الجميلة عمرها 7 أشهر الآن. أخيراً أصبحنا أبوين، وأود أن نكون آباء صالحين. ربما حتى آباء رائعين. أصبحنا الآن أماً وأباً. عالمنا الآن يدور حول طفلتنا. أعلم أنه قول هذا قد يكون مبتذلاً، ولكن إنجاب طفل هو أعظم شعور يمكن أن يشعر به الإنسان. إنها قصة قديمة قدم الزمن”.

حول مستشفى أجيبادم مسلك

تم افتتاح مستشفى أجيبادم مسلك في عام 2009 وتوسعت في عام 2018، واليوم مجموعة أجيبادم للرعاية الصحية هي أكبر مستشفى يقدم الرعاية الصحية الخاصة الرائدة في تركيا والمنطقة، من خلال دمج أحدث التقنيات والأطباء المشهود لهم دولياً، حيث تعمل أجيبادم مسلك كمركز إحالة وطني ودولي للعديد من العلاجات والعمليات الجراحية المعقدة. وتقدم خدمات شاملة للمرضى الأطفال والبالغين عبر تخصصات طبية متعددة، بما في ذلك الأورام، والعناية بالقلب، والعناية المركزة، وعلاج أطفال الأنابيب، وصحة العمود الفقري، والجراحة بمساعدة الروبوت، وغيرها. وقد حصلت المستشفى على اعتماد الجودة الدولي من اللجنة الدولية المشتركة (JCI) وشهادة LEED الذهبية لمبناها الصديق للبيئة، بمساحة داخلية تبلغ 106.000 متر مربع، و364 سريراً، و36 سريراً للعناية المركزة، و20 غرفة عمليات. حيث توفر أجيبادم مسلك من خلال كل ذلك رعاية صحية عالمية في بيئة مريحة وشفائية.