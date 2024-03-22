مختبرات أجيبادم الطبّية

أول مختبر عيادي في تركيا حاصل على الاعتماد ISO-15189

ثورة في تشخيص الأمراض

تأسست مختبرات أجيبادم الطبية ACIBADEM LABMED في عام 2002، وتقدم خدمات مخبرية عياديّة شاملة لمستشفيات مجموعة أجيبادم للرعاية الصحية، وكذلك للمؤسسات الخاصة والعامة داخل تركيا وخارجها. وخلال فترة قصيرة أصبحت سلسلة مختبرات أجيبادم مرجعًا مهمّا نتيجة للخدمات المخبرية عالية الجودة والدقّة الموثوقة التي تقدمها للعديد من مؤسسات الرعاية الصحية عالميًا.

تعد أجيبادم الطبية سلسلة مختبرات رائدة في تركيا تفتتح عصرا جديدا من خدمات التشخيص المتقدمة في المنطقة. ومع التزامها بإدراج جديد التكنولوجيا الطبية في خدماتها، والدقة غير المسبوقة، والعناية المركِّزة على سلامة المريض، تهدف مختبرات أجيبادم الطبية إلى تحديد المعيار الذهبي لخدمات المختبرات عالميًا.

وبدعم من مجموعة مستشفيات أجيبادم للرعاية الصحية المرموقة، تجمع مختبرات أجيبادم الطبية بين عقود من الخبرة الطبية والبنية التحتية الحديثة لتقديم مجموعة شاملة من الخدمات التشخيصية. فمن اختبارات الدم الروتينية إلى التحليلات الجينية المعقدة، تقدِّم سلسلة المختبرات مجموعة متنوعة من التحاليل التي تلبي الاحتياجات المختلفة للمرضى ومهنيي قطاع الصحة على حد سواء.

قال البروفيسور الدكتور مصطفى سيرتر، الرئيس التنفيذي لمختبرات أجيبادم الطبية: “يدفعنا شغف التميُّز إلى التفاني في تحسين نتائج الرعاية الصحية للجميع”. “فمن خلال التزامنا بدعم الابتكار والحرص على الجودة والرعاية الرحيمة، نهدف إلى تمكين الأفراد والمختصِّين الصحّيين من الحصول على المعلومات الكافية بسرعة وبدقة لاتخاذ قرارات مستنيرة “.

ما يميز مختبرات أجيبادم الطبية هو تركيزها

الثابت على الدقة والموثوقية. ومن خلال استخدام التكنولوجيا المتطوّرة والالتزام ببروتوكولات ضمان الجودة الصارمة، تضمن سلسلة المختبرات أعلى مستوى من الدقة في كل نتيجة اختبار. علاوة على ذلك، مع فريق من المهنيين الطبيين ذوي مهارات عالية، يمكن للمرضى الثقة بأنهم بين أيدٍ أمينة ترافقهم في طريق إستردادهم لصحتهم وعافيتهم. بالإضافة إلى التزامها بالجودة، تركّز مختبرات أجيبادم الطبية كثيرًا على سهولة التواصل مع المرضى والمؤسسات الصحية. مع شبكة من المختبرات الموزعة استراتيجيًا في أنحاء تركيا، بما في ذلك المدن الكبرى والمناطق النائية، تهدف السلسلة إلى جعل خدمات التشخيص عالية الجودة في متناول جميع شرائح المجتمع. ومن خلال الاستفادة من الابتكار الرقمي، تقدم مختبرات أجيبادم الطبية خدمة حجز المواعيد والوصول إلى النتائج بسهولة عبر الإنترنت، مما يعمل على تبسيط عملية التشخيص والعلاج.

وكجزء من مهمتها لقيادة الابتكار في مجال الرعاية الصحية، تستثمر مختبرات أجيبادم الطبية بشكل دائم في البحث والتطوير لتوسيع قائمة اختباراتها وإدخال تقنيات تشخيص جديدة في لائحة خدماتها. ومن خلال البقاء في طليعة التقدم الطبي، تظل سلسلة المختبرات جاهزة لمواجهة التحديات الصحية المستقبلية وتقديم حلول متطورة لها. تدعو مختبرات أجيبادم الطبية المرضى والمهنيين الصحيين وأصحاب المصلحة لتجربة مستقبلية تهدف للتميُّزفي التشخيص. تقف سلسلة المختبرات على أهبة الإستعداد لمواصلة تطوير مشهد التشخيص الصحي داخل تركيا وخارجها.

للمزيد من المعلومات حول مختبرات أجيبادم الطبية وخدماتها، يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني: www.acibademlabmed.com.tr