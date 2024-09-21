مجموعة مستشفيات ميموريال … إنجازات رائدة وانتشار عالمي

تأسست مجموعة مستشفيات ميموريال في عام 1995، وتعدّ واحدة من أبرز المؤسسات في مجال الرعاية الصحية في تركيا، حيثُ تُقدم خدمات طبية استثنائية على المستوى المحلي والدولي. تضم المجموعة سلسلة مكونة من 11 مستشفى، 10مستشفيات و3 مراكز طبية موزّعة على 6 مدن في تركيا ومستشفى واحد في رومانيا، بالإضافة إلى مكاتب تمثيلية منتشرة في العديد من الدول. وقد رسّخت ميموريال مكانتها الرائدة في مجال الرعاية الصحية المرتكزة على المريض والابتكار الطبي. هدفنا هو تعزيز إلتزامنا بتسهيل وصول المرضى إلى الرعاية الصحية عالية الجودة من خلال زيادة عدد مستشفياتنا مثل مشاريعنا الحالية التي هي تحت الانشاء في منطقتي أسنيورت وغوزتيبي في إسطنبول.

رسالة ميموريال

أن نصبح علامة تجارية رائدة في مجال الرعاية الصحية عالمياً من خلال مواكبة التطورات العلمية والتكنولوجيّة، الحفاظ على المبادئ الأخلاقية، وإحداث فرق من خلال الممارسات الريادية. نسعى لضمان رضا مرضانا وأُسرهم و أيضاً موظفينا عبر الإلتزام بمعايير الجودة الدولية.

إنجازات رائدة

أول مستشفى في تركيا و الحادي والعشرين على مستوى العالم يحصل على اعتماد اللجنة المشتركة الدولية (JCI).

أول مستشفى والوحيد في العالم الحاصل على اشهادة ليد البلاتينية (Leed Platinum) ما يعكس تفانينا في كفائة استخدام الطاقة والمسؤولية البيئية و التصميم المستدام .

ما يعكس تفانينا في كفائة استخدام الطاقة والمسؤولية البيئية و التصميم المستدام أول مستشفى خاص في تركيا يحصل على ترخيص من وزارة الصحة لزراعة الأعضاء ( الكبد والكلى ) والخدمات المخبرية المتعلقة

الكبد والكلى والخدمات المخبرية المتعلقة بذلك في مارس 2004.

2004. إجراء أول عملية زراعة كبد لفصيلة دم غير متطابقة لطفل في تركيا .

إجراء أول عملية زراعة كبد بدون نزيف في تركيا .

أول من أجرى عملية استئصال عضو من متبرع حي في زراعة الكبد باستخدام نظام الجراحة الروبوتية دافنشي في تركيا .

إجراء أول عملية زراعة كِلى روبوتية في تركيا .

إجراء أول عملية زراعة قرنية بدون قُطب في تركيا .

تحقيق أول حمل في تركيا باستخدام طريقة الحقن المجهري بقيادة البروفيسورة د . سمرة كهرمان، رئيسة مركز التلقيح الإصطناعي في ميموريال .

سمرة كهرمان، رئيسة مركز التلقيح الإصطناعي في ميموريال إنتاج خلايا عضلية قلبية من الخلايا الجذعية الجنينية في مستشفى ميموريال عام 2004.

أول مستشفى في تركيا يستخدم طرق متقدمة مثل التنظير الكبسولي والتنظير الداخلي .

مستشفى ميموريال أنطاليا هو أول مركز تلقيح إصطناعي في تركيا مُعتمد من الجمعية الأمريكية لأمراض الأجنة .

مختبر تحديد الأنسجة والمناعة في مستشفى ميموريال شيشلي هو أول مختبر خاص في تركيا يحصل على اعتماد الإتحاد الأوروبي لعلم المناعة الوراثية (EFI).

مختبر التلقيح الإصطناعي في مستشفى ميموريال شيشلي هو أول مختبر تلقيح إصطناعي في تركيا معتمد من وكالة الإعتماد التركية (TÜRKAK) وفقًا لمعايير ISO 15189.

وفقًا لمعايير أول من أجرى جراحة كِلى على طفل عمره شهرين و نصف باستخدام الجراحة الروبوتية في تركيا وأوروبا .

انتشارٌ عالمي

يمتد تأثير مجموعة مستشفيات ميموريال إلى ما وراء حدود تركيا. لدينا مكاتب تمثيلية في أذربيجان، أوزبكستان، الجابون، البوسنة والهرسك، الجبل الأسود، قبرص الشمالية، ألبانيا، رومانيا، جورجيا، المملكة المتحدة و العراق ومكاتب قيد الإنشاء في الجزائر، باكستان وليبيا وغيرها. هذه المكاتب تعمل كجسر لجعل الرعاية الصحية العالمية لدينا متاحة لعدد أكبر من المرضى الدوليين، مما يُمكننا للوصول إلى علاج أكثر من 120,000 مريض سنويا من جميع أنحاء العالم.

نظرةٌ مستقبلية

مجموعة مستشفيات ميموريال هي مثال ساطع على كيفية أن الالتزام بالجودة والابتكار ورعاية المرضى يمكن أن يُحدث ثورة في مجال الرعاية الصحية.

بينما نستمر في تجاوز الحدود والوصول إلى آفاق جديدة، يبقى شيء واحد ثابتاً، ستظل مجموعة ميموريال احد الرواد في مجال الرعاية الصحية في تركيا وعلى المستوى العالمي راسمةً معيار التميز للسنوات القادمة.

خدمات ميموريال الإستشارية

في ظل بيئة الرعاية الصحية الديناميكية اليوم، يتطلب التوسع شريكاً استراتيجياً يمكنه إرشادك في كل خطوة. توفر خدماتنا الاستشارية الشاملة لمقدمي الرعاية الصحية الخبرة اللازمة للنمو بثقة. نُقدم مجموعة كاملة من الخبرات، من دراسات الجدوى وأبحاث السوق إلى التصميم والبناء والدعم التشغيلي المستمر. سواء كنت تفتتح منشأة جديدة، توسع منشأتك الحالية، أو تعمل على رفع مستوى أنشطتك، فلدينا الأدوات والمعرفة اللازمة لمساعدتك في تحقيق رؤيتك.