مستشفيات

مجموعة مستشفيات “فقيه”: اتفاقية تعاون وشراكة مع لجنة بطاقة “إسعاد”

مجموعة مستشفياتفقيه

اتفاقية تعاون وشراكة مع لجنة بطاقةإسعاد

أعلنت مجموعة مستشفياتفقيهولجنة بطاقةإسعادالتابعة للقيادة العامة لشرطة دبي، عن توقيع اتفاقية شراكة بينهما، تضم بموجبهامجموعة فقيه للرعاية الصحيةفي المملكة العربية السعودية، ومستشفى فقيه الجامعيالواقع في واحة دبي للسيلكون، إلى برنامج الخصوماتإسعاد”.

وقّع الاتفاقية في مقر اللجنة بالإدارة العامة للتدريب، منى محمد العامري، رئيس لجنة بطاقة إسعاد، والدكتور فاتح محمد جول، المدير التنفيذي لمستشفى فقيه الجامعي، بحضور المقدم مسعود الحماد، نائب رئيس اللجنة، والدكتور بدر عبود القحطاني، مدير العلاقات الحكومية في المستشفى، والنقيب عبد القادر شرف، والسيدة هناء تيسير، وممثلين عن قطاع الصحة في لجنة بطاقة إسعاد.

تتيح الاتفاقية حصول حاملي بطاقة إسعاد وأقاربهم من الدرجة الأولى على خصم حصري بنسبة 30% على جميع الخدمات الطبية باستثناء الصيدلية والمستهلكات الطبية والخدمات المشمولة ضمن التأمين الصحي، والتي يقدمهامستشفى فقيه الجامعيالواقع في واحة دبي للسيلكون، وبنسبة 15% على الخدمات الطبية التي تقدمها مجموعة فقيه للرعاية الصحية والمراكز الطبية التابعة لها في المملكة العربية السعودية، والتي يصل عددها إلى 8 مراكز صحية وهي: مستشفى الدكتور سليمان فقيه، البيت الطبي، مركز الدكتور سليمان فقيه الطبي، مركز الأسرة الطبي، مركز جامعة الملك عبدالله للرعاية الصحية، نادي أوليمبيا الرياضي، مركز السيدة خديجة عطار للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، ومركز أمان للرعاية الطبية المنزلية.

مقالات ذات صلة

الملك عبدالله الثاني يتفقّد مستشفى العبدلي

منذ 4 أيام

المستشفى الأهلي يجري عمليات ناجحة لاستئصال الرحم بأحدث التقنيات الطبية

منذ 4 أسابيع

“زُوارُنا هم ضيوفنا، أعدَدنا مستشفياتنا لنجعلهم يشعرون براحة ودفء منازلهم.”

17/09/2021

فريق جراحي بمؤسسة حمد الطبية ينجح في إجراء أول عملية زراعة رئة في دولة قطر

15/09/2021
جميع الحقوق محفوظة - مستشفى العربي
The Arab Hospital Magazine
زر الذهاب إلى الأعلى