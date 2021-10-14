مجموعة مستشفيات “ فقيه ”

اتفاقية تعاون وشراكة مع لجنة بطاقة “ إسعاد ”

أعلنت مجموعة مستشفيات “فقيه” ولجنة بطاقة “إسعاد” التابعة للقيادة العامة لشرطة دبي، عن توقيع اتفاقية شراكة بينهما، تضم بموجبها “مجموعة فقيه للرعاية الصحية” في المملكة العربية السعودية، و“مستشفى فقيه الجامعي” الواقع في واحة دبي للسيلكون، إلى برنامج الخصومات “إسعاد”.

وقّع الاتفاقية في مقر اللجنة بالإدارة العامة للتدريب، منى محمد العامري، رئيس لجنة بطاقة إسعاد، والدكتور فاتح محمد جول، المدير التنفيذي لمستشفى فقيه الجامعي، بحضور المقدم مسعود الحماد، نائب رئيس اللجنة، والدكتور بدر عبود القحطاني، مدير العلاقات الحكومية في المستشفى، والنقيب عبد القادر شرف، والسيدة هناء تيسير، وممثلين عن قطاع الصحة في لجنة بطاقة إسعاد.

تتيح الاتفاقية حصول حاملي بطاقة إسعاد وأقاربهم من الدرجة الأولى على خصم حصري بنسبة 30% على جميع الخدمات الطبية باستثناء الصيدلية والمستهلكات الطبية والخدمات المشمولة ضمن التأمين الصحي، والتي يقدمها “مستشفى فقيه الجامعي” الواقع في واحة دبي للسيلكون، وبنسبة 15% على الخدمات الطبية التي تقدمها مجموعة فقيه للرعاية الصحية والمراكز الطبية التابعة لها في المملكة العربية السعودية، والتي يصل عددها إلى 8 مراكز صحية وهي: مستشفى الدكتور سليمان فقيه، البيت الطبي، مركز الدكتور سليمان فقيه الطبي، مركز الأسرة الطبي، مركز جامعة الملك عبدالله للرعاية الصحية، نادي أوليمبيا الرياضي، مركز السيدة خديجة عطار للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، ومركز أمان للرعاية الطبية المنزلية.