مجموعة غوفين GÜVEN للرعاية الصحية

رعاية صحية عالية الجودة وإعتمادات دولية مرموقة

مستندة إلى خبرة تمتد لأكثر من 50 عامًا، تُعدّ مجموعة GÜVEN للرعاية الصحية واحدة من أبرز المؤسسات الرائدة في القطاع الصحي في تركيا. وباعتبارها من أوائل المستشفيات الخاصة التي تأسست في تركيا عام 1975، فقد أسهمت المجموعة بشكل كبير في تطوير قطاع الرعاية الصحية ودعمت مسيرته على مدى العقود الماضية.

ولا تقتصر خدمات مجموعة GÜVEN على العلاجات الطبية التقليدية فحسب، بل تشمل أيضًا الطب الوقائي، ورعاية كبار السن، والرعاية المنزلية، وخدمات الرعاية الصحية الرقمية. كما تعتمد المجموعة مبدأ العلاج الشخصي، حيث تستقبل المرضى وتقدّم لهم الخدمات وفق احتياجاتهم الفردية.

وبصفتها الجهة الرائدة في تقديم خدمات الرعاية الصحية لكبار الشخصيات (VIP) في تركيا، توفّر المجموعة باقة واسعة من الخدمات الصحية المصمّمة خصيصًا، بما يضمن تجربة علاجية تتجاوز توقعات المرضى.

إلى جانب ذلك، تضم المجموعة، التي تتمركز مرافقها في موقع مركزي في العاصمة أنقرة، شركة استثمارية متخصصة في تصميم وإدارة الاستثمارات المحلية والدولية، وشركة تموين لتقديم الخدمات لمستشفيات ومؤسسات أخرى، ومستودعًا للأدوية يتيح البيع الدولي للأدوية والمستلزمات الطبية. وقد دأبت المجموعة على خدمة المرضى الأتراك والدوليين لعقود طويلة ضمن مرافقها المتطورة وحديثة التجهيز، وتعتمد على كادر طبي وإداري عالي التخصص يضم نحو 1800 موظف، وأكثر من 200 طبيب، و350 ممرضًا وممرضة.

تعتمد خدمات الرعاية الصحية في مجموعة غوفين على أحدث الأجهزة الطبية إلى جانب كادر طبي خبير ومؤهل. ومع الحرص على تقديم رعاية صحية عالية الجودة، تضع المجموعة راحة المرضى وسلامتهم في مقدمة أولوياتها. وقد حصلت على اعتمادات دولية مرموقة، من بينها الاعتماد الدولي من اللجنة المشتركة (JCI) في أعوام 2008 و2014 و2020 و2023، وميدالية Planetree الذهبية للرعاية المتمحورة حول الإنسان عام 2023، واعتماد Global Healthcare Accreditation GHA لبرنامج التميز في السياحة العلاجية عام 2025، إضافة إلى عضويتها في عدد من الجمعيات الدولية مثل منصة التعليم الأوروبية لطب الأورام (ESEP)، والسجل الأوروبي لزراعة الكبد (ELTR)، والجمعية الأوروبية لدراسة السمنة (EASO)، مما يؤكد مستوى الجودة والموثوقية الذي تتمتع به المجموعة.

تفخر مجموعة غوفين بتقديم خدمات صحية رفيعة المستوى من خلال 62 قسمًا مختصًّا، توفّر من خلالها حلولًا علاجية مصمّمة وفق احتياجات المرضى.

وباعتماده ممارسات معترفًا بها عالميًا في مجالات مثل زراعة الأعضاء، وجراحة الأعصاب، وجراحة التجميل، والأورام الطبية، والمسالك البولية، وجراحة القلب والأوعية الدموية، يقدّم مستشفى غوفين نهجًا علاجيًا متكاملًا ومتعدد التخصصات بمروحة 360 درجة. وفي عام 2025، حازت المجموعة على اعتراف دولي واسع من خلال استقبال مرضى من 120 دولة مختلفة، فيما تعكس نسبة رضا المرضى الدوليين التي بلغت %98 مستوى الخدمة المتميزة التي تقدمها.

وتؤكد مجموعة غوفين التزامها الدائم بصحة وسعادة كل مريض، مع الاستمرار في رفع معايير الأداء يومًا بعد يوم.

وتتعاون مجموعة غوفين للرعاية الصحية مع أكثر من 114 سفارة، و8 اتفاقيات حكومية، و85 شركة تأمين دولية، لتلبية مختلف الاحتياجات الصحية لعملائها وشركائها حول العالم. ومع تطور متطلبات العصر، والانتشار الواسع للهواتف الذكية، وسهولة الوصول إلى الخدمات عبر الإنترنت، والبنى التحتية التكنولوجية الحديثة، برز التحول الرقمي كعنصر أساسي في قطاع الرعاية الصحية.

وانطلاقًا من ذلك، تأسست غوفين فيوتشر (Güven Future) عام 2017 بهدف توظيف أحدث مفاهيم التحوّل الرقمي لدعم نمط الحياة الصحية، وتعزيز الرعاية الصحية الرقمية، وتطوير الخدمات العلاجية. ومن خلال هذا التوجه، تؤدي غوفين فيوتشر دورًا رياديًا في تقنيات الرعاية الصحية عبر متابعة الابتكارات وتطبيقها، وتسعى إلى الارتقاء بجودة الخدمات الصحية من خلال تطوير حلول تكنولوجية مبتكرة، والاستفادة من الرعاية الصحية الرقمية وتحليل البيانات والتطبيقات الذكية.