مؤسسة حمد الطبية وكلية طب الأسنان بالكلية الملكية للجراحين في أيرلندا تقيمان حفلاً لتخريج أطباء الزمالة وتكريم أعضاء هيئة التدريس

استضافت خدمات طب الأسنان بمؤسسة حمد الطبية خلال شهر مارس ممثلين عن كلية طب الأسنان التابعة للكلية الملكية للجراحين في أيرلندا لإجراء دورة تدريبية مكثّفة لمدة 5 أيام لأطباء الأسنان بمؤسسة حمد الطبية في تخصصي طب الأسنان وطب الأسنان للأطفال لنيل عضوية كلية طب الأسنان بالكلية الملكية للجراحين في أيرلندا (RCSI MFD).

كما تم إجراء الجزء الثاني من اختبار عضوية كلية طب الأسنان بالكلية الملكية للجراحين في اليوم التالي للدورة التدريبية. واختتمت الدورة التي استمرت أسبوعاً بتنظيم حفل تكريم لتخريج الأطباء الحاصلين على الزمالة التخصصية من كلية طب الأسنان بالكلية الملكية للجراحين في أيرلندا من دفعات أعوام 2021 إلى 2023 بحضور الخريجين وأسرهم وأعضاء هيئة التدريس والإداريين وكبار الضيوف.

من جانبه أوضح الدكتور خليفة الأنصاري، رئيس خدمات طب الأسنان بمؤسسة حمد الطبية، أن عقد هذا البرنامج مثّل مناسبة خاصة حيث أنه أول حفل يتم عقده بعد جائحة فيروس كورونا (كوفيد– 19) وما صاحبها من تحديات لتكريم وتخريج الدفعات التي اجتازت هذه الدورات. وقال الدكتور الأنصاري: “أنا فخور للغاية بجميع خرّيجينا الذين أظهروا التزاماً وقدرة عالية في الموازنة بين متابعة دراساتهم وبين العمل وحياتهم الأسرية. إن الإنجاز المذهل الذي حققوه في نتائجهم الدراسية هو شهادة على قدراتهم المتميزة والكفاءة العالية لأعضاء هيئة التدريس الذين قدموا الدعم لهم”.

وأضاف الدكتور الأنصاري قائلاً: “أودُّ أن أشيد بالدكتور جمال العبد الله، رئيس قسم طب أسنان الأطفال ونائب مدير برنامج الدراسات العليا لطب أسنان الأطفال في مؤسسة حمد الطبية، لجهوده المميزة في تطوير أعلى المعايير في برامج التدريب بتخصص طب الأسنان ودعمه لأطباء الإقامة في تخصص طب الأسنان لتحقيق أفضل النتائج. كما أودُّ أن أشيد بالدكتورة هدى الهاشمي، استشاري أول التعويضات السنية ورئيس التطوير المهني المستمر بخدمات طب الأسنان في مؤسسة حمد الطبية، لتنظيمها دورة (MFD) بالتعاون مع كلية طب الأسنان بالكلية الملكية للجراحين بأيرلندا والعمل على ضمان المحافظة على معايير أكاديمية متميزة في قطر. لقد بذل جميع أعضاء هيئة التدريس لدينا جهوداً كبيرة لتعزيز مهارات الجيل القادم من أطباء الأسنان ودعمهم لتقديم رعاية حانية للمرضى”.

كما تم تكريم كل من الدكتور عبد الله الأنصاري رئيس الإدارة الطبية بمؤسسة حمد الطبية، والدكتور عبد اللطيف الخال نائب رئيس الإدارة الطبية ومدير التعليم الطبي بمؤسسة حمد الطبية، ومنحه الزمالة الفخرية لكلية طب الأسنان بالكلية الملكية للجراحين بأيرلندا تقديراً لدوره القيادي ودعمه لتطوير برامج التدريب في تخصص طب الأسنان بدولة قطر، والدكتور غانم المناعي الرئيس السابق لخدمات طب الأسنان بمؤسسة حمد الطبية، تقديراً لمساهماتهم وجهودهم.

تضمن حفل تكريم وتخريج الأطباء تكريم خريجي برنامج الدبلوم التخصصي في طب أسنان الأطفال والذين حققوا نسبة نجاح بلغت 100٪.

وفي هذا الصدد قال البروفيسور جون والش، العميد السابق لكلية طب الأسنان بالكلية الملكية للجراحين في أيرلندا ومدير برنامج الدراسات العليا لطب أسنان الأطفال في قطر: “لدينا 11 طبيب أسنان تخرجوا من كلية طب الأسنان بالكلية الملكية للجراحين في أيرلندا مع تحقيق نسبة نجاح 100٪، في حين أن معدل النجاح الدولي يبلغ حوالي 53٪، وهذا يعني أن المرشحين من قطر هم من بين الأفضل في العالم”.

يتماشى البرنامج المعتمد دولياً للدراسات العليا في تخصص طب الأسنان الذي تقدمه مؤسسة حمد الطبية بالتعاون مع الكلية الملكية للجراحين في أيرلندا مع المبادئ التوجيهية للاستراتيجية الوطنية لصحة الفم بدولة قطر.

جدير بالذكر أن اختبار عضوية كلية طب الأسنان بالكلية الملكية للجراحين في أيرلندا هو اختبار يمكن أن يقوم به أطباء الأسنان في أي مرحلة من مراحل حياتهم المهنية، بما في ذلك حديثو التخرج أو الذين يرغبون في الحصول على تدريب متخصص أو ممارسة طب الأسنان العام. يركز الاختبار بشكل رئيسي على طب الأسنان الإكلينيكي، مع تناول بعض المواضيع والعلوم الأساسية ذات الصلة. يتكون اختبار (MFD) من جزأين، ويتم منح المرشحين الذين أكملوا كلا الجزأين بنجاح عضوية كلية طب الأسنان بالكلية الملكية للجراحين في أيرلندا.