مؤسسة‭ ‬حمد‭ ‬الطبية‭ ‬تنظّم‭ ‬مؤتمر‭ ‬قطر‭ ‬الدولي‭ ‬السادس‭ ‬للطب‭ ‬الباطني‭ ‬

نظّم فريق إدارة الطب الباطني بمؤسسة حمد الطبية مؤخراً مؤتمر قطر الدولي السادس للطب الباطني خلال الفترة من 30 يناير إلى 1 فبراير 2025، بفندق ومركز مؤتمرات شيراتون جراند الدوحة.

وتماشياً مع رؤية مؤسسة حمد الطبية للتميّز في رعاية المرضى، هدف مؤتمر قطر الدولي السادس للطب الباطني إلى توفير منصة علمية متميزة لمناقشة العديد من المواضيع المهمة في مجال الطب الباطني والتخصصات الفرعية ذات الصلة. وتضمنت أبرز فعاليات المؤتمر محاضرات عامة مميزة بمشاركة نخبة من أبرز المحاضرين الذين ناقشوا عدداً من القضايا العلمية المهمة، بالإضافة إلى عقد ندوات تركز على مجالات متخصصة في الطب الباطني، وورش عملية تتضمن تدريباً على الإجراءات الطبية، بما في ذلك إجراء جلسات التصوير بالموجات فوق الصوتية في مكان تقديم الرعاية للمريض. كما تضمن برنامج المؤتمر عقد جلسات تحت عنوان “لقاء مع الخبراء”، مما أتاح للحضور فرصة مميزة للتواصل المباشر مع أبرز الخبراء المحليين والإقليميين والدوليين.

شهد المؤتمر حضوراً استثنائياً، حيث بلغ عدد المشاركين 1406 مشارك، منهم 536 مشارك عبر الإنترنت من دول عدة، بما في ذلك قطر وأستراليا والنمسا والهند والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة وسلطنة عمان والفلبين، إلى جانب 870 مشاركاً بالحضور الشخصي. ويعكس هذا الحضور الواسع التزام كوادر الرعاية الصحية بتعزيز التقدم في مجال الطب الباطني، حيث شارك الحضور في مناقشات هادفة وتبادلوا العديد من الرؤى والأفكار القيّمة، بالإضافة إلى الاستفادة من المشاركة في المؤتمر لتعزيز العلاقات المهنية، مما يمهد الطريق لمزيد من التعاون والابتكار في مجال رعاية المرضى في المستقبل.

وقد عرض المؤتمر على مدار أيامه الثلاثة مساهمات المحاضرين المشاركين من المؤسسات المحلية مثل مؤسسة حمد الطبية وجامعة قطر وكلية طب وايل كورنيل في قطر، إلى جانب ممثلين عن منظمات دولية، بما في ذلك كلية الأطباء الأمريكية وكلية الأطباء الملكية بالمملكة المتحدة. ويؤكد هذا التعاون على مدى التزام الجهات المشاركة بالتميّز العلمي والتطوير المهني المستمر.

]من جانبه قال الدكتور أحمد المحمد، رئيس إدارة الطب الباطني بمؤسسة حمد الطبية: “ساهم هذا المؤتمر في تسليط الضوء على التطورات المهمة في مجال الطب الباطني وعزز التزامنا بالتطوير المهني المستمر. نهدف من خلال تسهيل التواصل المهني بين المتخصصين في الرعاية الصحية إلى إلهامهم لتنفيذ استراتيجيات جديدة وتطبيق أفضل الممارسات التي من شأنها تحسين جودة الرعاية التي نقدمها لمرضانا”.

وأكد الدكتور أحمد المحمد على الدور المهم لإدارة الطب الباطني في تحقيق رسالة مؤسسة حمد الطبية، وقال: “يعكس التزام فريقنا بتقديم رعاية شاملة ومتخصصة رؤية مؤسسة حمد الطبية للتميّز في الرعاية الصحية. وقد استعرض هذا المؤتمر إنجازاتنا وجهودنا المستمرة لرفع معايير رعاية المرضى في جميع أنحاء المنطقة”.

بدوره قال الدكتور عبد الناصر الزوكي، رئيس قسم الطب الباطني بمستشفى حمد العام وأستاذ الطب بجامعة قطر: “مع التطورات المستمرة في مجال الرعاية الصحية، فقد قدم مؤتمر قطر الدولي السادس للطب الباطني فرصة مهمة لكوادر الرعاية الصحية لتبادل المعلومات والخبرات وتعزيز معارفنا في مجال الطب الباطني. نحن ملتزمون بتعزيز التعاون العلمي وتوفير تعليم عالي الجودة يُسهم في تعزيز معايير رعاية المرضى في جميع أنحاء المنطقة”.

وأضاف الدكتور عبد الناصر الزوكي قائلاً: “قدّم مؤتمر قطر الدولي السادس للطب الباطني العديد من الأفكار القيّمة، وسيسهم في تعزيز التزامنا بالريادة في مجال التعليم الطبي والابتكار، وضمان أن تتماشى ممارساتنا مع أحدث الأبحاث ومع احتياجات مرضانا”.