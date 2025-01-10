مؤسسة حمد الطبية تفوز بجائزة الشرق الأوسط لأفضل برنامج لرفاهية الموظفين من المعهد المعتمد لتنمية وتطوير الموارد البشرية

حصلت إدارة الموارد البشرية بمؤسسة حمد الطبية على جائزة الشرق الأوسط المرموقة 2024 لأفضل برنامج لرفاهية الموظفين، وذلك خلال حفل جوائز الشرق الأوسط المعتمد لتنمية وتطوير الموارد البشرية للأفراد والمؤسسات الذي أقيم في مدينة دبي؛ وبذلك تصبح مؤسسة حمد الطبية أول مؤسسة من دولة قطر تحصل على هذا التكريم المتميز ما يعكس التزامها بإيجاد بيئة عمل صحية ومحفزة تسهم في تعزيز رفاهية موظفيها وتمكينهم من تقديم أفضل رعاية صحية للمجتمع.

تأتي هذه الجائزة تقديراً لإطار العمل المبتكر والمتكامل لصحة ورفاهية الموظفين بمؤسسة حمد الطبية والذي يدمج بين الدعم الصحي والنفسي والجسدي، ومبادرات الرفاهية المالية وبرامج دعم الموظفين ومبادرات الصحة الاجتماعية. وقد أسهم هذا النهج الشامل في تحسين بيئة العمل في أكبر مزوّد للرعاية الصحية في قطر.

منذ تأسيس برنامج صحة ورفاهية الموظفين في أكتوبر 2021، حرص القسم على خلق بيئة عمل شاملة وصحية تعطي الأولوية لرفاهية الموظفين.

بدورها قالت السيدة منى شاهين الحميدي، رئيس خدمات الأعمال بالوكالة، والرئيس التنفيذي للموارد البشرية بالوكالة بمؤسسة حمد الطبية: “إن الفوز بهذه الجائزة المرموقة يعد ثمرة جهود فريق العمل الذي يعمل من دون كلل لتطوير برامج تهدف إلى دعم وتمكين موظفينا، كما يعد هذا التكريم أيضاً بمثابة شهادة على ريادتنا في سلامة بيئة العمل على مستوى المنطقة.”

ومن جانبه أوضح السيد حسام الدين علي رضوان، المدير التنفيذي بالوكالة لرفاهية ومشاركة وإدارة أداء الموظفين بمؤسسة حمد الطبية قائلاً: “تعد هذه الجائزة نقطة الانطلاق لمسيرتنا المستمرة لتحسين رفاهية الموظفين، بهدف خلق بيئة عمل صحية لا تؤثر على موظفينا فحسب بل تسهم أيضاً في تطوير مجتمع الرعاية الصحية بوجه عام لخلق بيئة عمل أكثر صحة وإنتاجية للعاملين في قطاع الرعاية الصحية في قطر. ونحن فخورون بأن نكون في طليعة الجهود الرامية إلى تشكيل مستقبل رفاهية بيئة العمل في قطر.”

جدير بالذكر أن برامج الرفاهية في مؤسسة حمد الطبية قد امتد تأثيرها خارج نطاق المؤسسة حيث قدمت الدعم لحوالى 42 ألف موظف في كل من مؤسسة حمد الطبية ووزارة الصحة العامة ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية. وأصبحت هذه البرامج نموذجاً للتميز لتناولها مختلف جوانب رفاهية الموظفين من خلال مبادرات منظمة تشمل التثقيف الصحي ودعم الصحة النفسية وبرامج مشاركة الموظفين.

وفي إطار هذه الرؤية، تهدف مؤسسة حمد الطبية إلى تعزيز مبادرات الرفاهية من خلال توظيف التكنولوجيا المتقدمة والتدخلات المثبتة بالأدلة والتعاون مع الشركاء الدوليين. وتتماشى هذه الجهود مع استراتيجية مؤسسة حمد الطبية للرعاية الصحية 2024-2030 والاستراتيجية الوطنية للصحة 2024-2030 ورؤية قطر الوطنية 2030 وتعزيز دور مؤسسة حمد الطبية كمؤسسة رائدة في تحسين صحة ورفاهية بيئة العمل.