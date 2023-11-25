مؤسسة حمد الطبية تفتتح عيادتها لموسم التخييم في سيلين

افتتحت مؤسسة حمد الطبية في الثاني من نوفمبر عيادتها لموسم التخييم الشتوي 2023/2024 في منطقة سيلين للسنة الرابعة عشرة على التوالي حيث تستمر أنشطة العيادة حتى نهاية موسم التخييم في الثلاثين من إبريل 2024. بدأت العيادة في استقبال المراجعين من المخيمين ورواد منطقة سيلين وخور العديد فور افتتاحها عند الساعة الثالثة عصراً.

يأتي افتتاح عيادة حمد الطبية في موسم التخييم كل عام ضمن التزام المؤسسة بتوفير أفضل رعاية صحية آمنة وحانية وفعالة لجميع السكان في مناطق البلاد كافة طوال أيام العام وتفتح العيادة أبوابها طوال فترة التخييم وذلك كل يوم خميس عند الساعة الثالثة عصراً، وتستمر أعمالها من دون انقطاع حتى الساعة الثالثة من صباح يوم السبت بواقع 36 ساعة عمل مستمرة، وذلك في كل أسبوع وفي المواعيد نفسها من الخميس إلى السبت طوال فترة التخييم.

أكد السيد حسن محمد الهيل، رئيس الاتصال المؤسسي بمؤسسة حمد الطبية ومدير مشروع مركز سيلين، أن العيادة متواجدة في موقعها المعتاد في واجهة شاطئ سيلين الذي يمتاز بسهولة الوصول إلى العيادة وانتقال المرضى منها وإليها، حيث توفر الخدمات الطبية والإسعافية لجميع رواد منطقة سيلين وخور العديد خلال فترة التخييم. وأوضح قائلاً: ”تؤدي العيادة دوراً هاماً في خدمة مرتادي الشاطئ ومرتادي التخييم بمنطقة سيلين وذلك في إطار قيام مؤسسة حمد الطبية بمسؤوليتها تجاه توفير الخدمات الصحية لجميع سكان الدولة في كافة مناطق البلاد وطوال أيام العام”.

كما دعا السيد حسن الهيل جميع رواد المنطقة لاتباع إرشادات الأمن والسلامة وأخذ الحيطة والحذر للوقاية من الحوادث والإصابات والأمراض المحتملة.

وتوجه بالشكر لوزارة البيئة والتغير المناخي على تعاونها الدائم والمستمر مع مؤسسة حمد الطبية لتنفيذ مشروع العيادة الطبية التابعة لمؤسسة حمد الطبية بسيلين، وكذلك للقائمين على الاهتمام ومتابعة منطقة سيلين وتوفير جميع الخدمات والاحتياجات لرواد الشاطئ والمخيمين من محال تجارية ومطاعم ومقاهٍ وغيرها حتى أصبحت من أهم المناطق السياحية والترفيهية في دولة قطر لجمال شواطئها.

من جهته أكد الدكتور أفتاب محمد أزاد، رئيس إدارة الطوارئ بمؤسسة حمد الطبية والمسؤول الطبي للعيادة، أن العيادة في سيلين مجهزة بجميع المستلزمات والأدوية اللازمة التي تتناسب مع نوعية الحالات المرضية التي تستقبلها، حيث تستقبل العيادة جميع الحالات المرضية والطارئة، ويتوافر بجانبها مهبط لطائرات الإسعاف، ويتواجد في العيادة طوال ساعات افتتاحها طبيب وممرض تحت اشراف المسؤول الطبي للعيادة.

وقال د. أفتاب: “تتنوع الحالات المرضية التي تستقبلها العيادة بين حالات بسيطة أو متوسطة والتي تشمل نزلات البرد والنزلات المعوية والحروق والجروح البسيطة التي يتم التعامل معها في العيادة مباشرة حيث تضم العيادة جميع التجهيزات من أجهزة طبية وأدوية لعلاج الحالات الطارئة من هذا النوع. أما الحالات المرضية الشديدة أو الحالات الحرجة، فيتم نقلها على الفور إلى المستشفى عن طريق سيارات الإسعاف أو الإسعاف الطائر وفقاً لتصنيف الحالة”.

ودعا الدكتور أفتاب زوار منطقة سيلين كافة والمخيمين الى اتخاذ تدابير السلامة عند السباحة أو عمليات الشواء أو إعداد وطهي الأطعمة، وكذلك أثناء التواجد في مناطق التخييم وضرورة الالتزام بتعليمات السلامة العامة والارشادات المرورية للتمتع بتخييم صحي وآمن.

من جانب آخر أكد السيد صالح المقارح المري، مساعد المدير التنفيذي لخدمات الإسعاف للفعاليات وخطط الطوارئ بمؤسسة حمد الطبية، أن تغطية الإسعاف مستمرة بمنطقة سيلين على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، حيث تتواجد بشكل دائم سيارتي إسعاف اعتياديتين بالإضافة الى سيارتي إسعاف دفع رباعي لنقل الحالات المرضية من مناطق الـكثبان الرملية الى عيادة سيلين أو الى موقع سيارة الاسعاف العادية أو مهبط الإسعاف الجوي حسب الحاجة.

وأشار صالح المقارح إلى توفير خدمة الإسعاف الجوي والدفع بالعديد من الكوادر الطبية التي تشمل المسعفين ومسعفي الحالات الحرجة ومسعفي التدخل السريع والمشرفين وضباط الاتصالات ومسؤولي العمليات، حيث تم توزيع هذه الكوادر طبقاً لخطط منظومة القيادة والسيطرة للفعاليات والعمليات اليومية والمحددة سلفاً من قبل قسم تخطيط الطوارئ والفعاليات بإدارة خدمات الإسعاف تماشياً مع أهداف وخطط التغطية الطبية لموسم التخييم. وأضاف قائلاً: “تقوم خدمة الإسعاف بزيادة عدد سيارات الإسعاف المتواجدة في منطقة المخيمات بسيلين في أيام العطلة الأسبوعية (عصر الخميس والجمعة والسبت) وأيـام الإجازات المدرسية والمناسبات إلى 6 سيارات إسعاف عادية، مع توفير عدد 5 سيارات إسعاف ذات الدفع الرباعي التي توفر تجربة فريدة بالاستجابة لحالات الطوارئ من خلال الكثبان الرملية بكل مرونة وسلاسة وبدون أي معوقات وبأوقات قياسية”.

قامت خدمات الإسعاف هذا العام بتدشين سيارة اسعاف دفع رباعي تستجيب لجميع الحالات في المناطق الرملية وتتميز بأنها أكثر اتساعاً من السيارات الأخرى، ما يسهل مهمة المسعف في التعامل مع المريض؛ كما أنها تتيح لذوي المريض في بعض الحالات إمكانية مرافقة المريض داخل السيارة، وتمتاز هذه السيارة بسهولة التنقل في الأماكن الوعرة حيث تحقق توازناً أفضل للمريض داخلها وتقلل من خطورة الإصابة.