مؤسسة حمد الطبية تعقد مؤتمر قطر الأول لأمراض الصدر 15 فبراير الجاري

تستضيف مؤسسة حمد الطبية مؤتمر قطر الأول لأمراض الصدر الذي سيُعقد من 15 وحتى 17 فبراير 2024 في منتجع ومركز اجتماعات شيراتون الدوحة.

يقدم هذا المؤتمر الذي سيستمر لمدة ثلاثة أيام فرصة حصرية للمشاركين من التخصصات المتعدّدة لطرح مناقشات ضمن مجال أمراض الصدر، والتي تتضمن تشخيص أمراض الرئة وعلاجها وإدارتها واضطرابات الجهاز التنفسي وجراحة الصدر.

سيجمع هذا المؤتمر الرائد الخبراء والباحثين والمتخصصين في مجال الرعاية الصحية المتميزين عالمياً لتبادل المعرفة والخبرات واستكشاف أحدث الابتكارات المتعلقة بطب أمراض الصدر، مع التركيز على الابتكار والبحوث والممارسات القائمة على الأدلة وإيجاد فرص تعاون وتواصل بين المشاركين.

من جانبه أكد الدكتور هشام عبد الستار، رئيس قسم أمراض الجهاز التنفسي بمؤسسة حمد الطبية ورئيس اللجنة العلمية للمؤتمر أهمية المؤتمر، قائلاً:” يسرّنا استضافة مؤتمر قطر الأول لأمراض الصدر 2024، إذ يعتبر هذا المؤتمر مهماً لتطوير طب أمراض الصدر في دولة قطر والمنطقة، ونهدف من خلاله لجمع كبار الخبراء والمتخصصين لتعزيز تبادل المعرفة وتشجيع اعتماد التقنيات والتكنولوجيا المتطورة”.

يتميز هذا المؤتمر بتقديم برنامج متنوع يضم حلقات نقاش وجلسات تفاعلية. سيشارك المتحدثون المتميزون من جميع أنحاء العالم أفكارهم حول أمراض عدة ومنها سرطان الرئة وأمراض الرئة التداخلية وطب اضطرابات النوم وغيرها، ومن ضمنهم الدكتور عمار سعدون وهو أستاذ مشارك في قسم أمراض الرئة وأمراض النوم، جامعة ألاباما في برمنغهام، والبروفيسور أحمد باهمام وهو أستاذ في طب الرئة واضطرابات النوم، جامعة الملك سعود في الرياض، والدكتور أمجد تفاحة طبيب أمراض الرئة والحساسية والمناعة لدى الأطفال، والبروفيسور إيلا كازيروني أستاذ في الأشعة والطب الباطني في كلية الطب بجامعة ميشيغان، والدكتورة هناء بنجر،أستاذ طب الأطفال بجامعة الفيصل بالرياض، والبروفيسور نيك ماسكيل، أستاذ طب الجهاز التنفسي بجامعة بريستول، والبروفيسور عمر عثماني،أستاذ في المعهد الوطني للقلب والرئة، امبريال كوليدج لندن.

بالإضافة إلى العديد من المتحدثين المحليين المتميزين، ومن ضمنهم الدكتور عبداللطيف الخال رئيس قسم الأمراض المعدية بمؤسسة حمد الطبية، والدكتور أحمد المحمد نائب الرئيس الطبي للخدمات الطبية بمؤسسة حمد الطبية، والدكتور هشام عبد الستار رئيس قسم أمراض الجهاز التنفسي بمؤسسة حمد الطبية وأستاذ بكلية طب وايل كورنيل، قطر، والدكتور أدهم درويش، استشاري أول للأشعة بمؤسسة حمد الطبية، والبروفيسور ابراهيم الجناحي رئيس قسم التعليم الطبي ورئيس قسم أمراض الرئة بسدرة للطب، كما سيوفر منصة للمشاركين لعرض نتائج أبحاثهم من خلال عرض الملصقات.

سيتيح المؤتمر بالإضافة إلى برنامجه العلمي المتميز، الفرصة للحضور لاستكشاف المعرض الذي يقدم أحدث التطورات في مجال أمراض الصدر، وستقوم شركات الأدوية الرائدة وشركات تصنيع الأجهزة الطبية ومنظمات الرعاية الصحية بتقديم منتجات وخدمات مبتكرة لإثراء تجربة التعلم.

للتسجيل أو الحصول على مزيد من التفاصيل يرجى زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بمؤتمر قطر الأول لأمراض الصدر 2024.

https://shorturl.at/iuwRX

ونشجع الأفراد المهتمين بحضور المؤتمر على التسجيل فوراً إذ إن المقاعد ستكون محدودة.

​