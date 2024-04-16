تم تدشينها في مجمع “ سيتي سنتر ” الدوحة

مؤسسة حمد الطبية تطلق الحملة الرمضانية للتبرع بالدم والتبرع بالأعضاء للسنة الحادية عشرة

أطلقت مؤسسة حمد الطبية بالتعاون مع مؤسسة الفيصل بلا حدود للأعمال الخيرية الحملة الميدانية الرمضانية للتبرع الطوّعي بالدم والتبرع بالأعضاء وذلك للسنة الحادية عشرة، والتي استمرت فعالياتها حتى التاسع من أبريل 2024.

تأتي هذه الحملة في إطار الشراكة المجتمعية والمبادرة الوطنية لمؤسسة الفيصل بلا حدود مع مؤسسة حمد الطبية، كما تندرج ضمن مساعي مؤسسة الفيصل بلا حدود لزيادة التوعية حول أهمية التبرع بالدم والأعضاء، وتعزيز الوعي بأهمية هذه الخدمات للقطاع الطبي والمرضى.

حضر إطلاق الحملة في مجمع سيتي سنتر الدوحة، كل من سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة مؤسسة الفيصل بلا حدود للأعمال الخيرية، والسيد نايف الشمري المدير التنفيذي لإدارة الإعلام بمؤسسة حمد الطبية.

كما حضر حفل الإفتتاح السيد عبداللطيف اليافعي المدير العام بمؤسسة الفيصل بلا حدود، والدكتور رياض فاضل مدير مركز قطر للتبرع بالأعضاء (هبه)، والدكتورة عائشة إبراهيم المالكي المدير التنفيذي لخدمات نقل الدم بمؤسسة حمد الطبية ورئيس قسم اليقظة الدموية، والسيدة صديقة المحمودي المدير الطبي ورئيس قسم استقطاب المتبرعين بالدم في مركز قطر الوطني للتبرع بالدم، والسيد خليفة اليافعي المدير التنفيذي للعلاقات العامة بالوكالة بمؤسسة حمد الطبية، وجمهور من المتبرعين.

وفي هذا الإطار، أكد سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني أن هذه الحملة تمثل واجباً وطنياً نابعاً من أهداف مؤسسة الفيصل بلا حدود ودورها الريادي المعهود برعاية الفعاليات الإنسانية والإجتماعية، ومنها دعم الحملات الميدانية لتوفير الدم والأعضاء، والمشاركة في بث الوعي المجتمعي حول هذا الجانب الانساني والتعريف بأهمية التبرع.

من جانبه صرح السيد عبد اللطيف علي اليافعي بأن إطلاق حملة التبرع بالدم والأعضاء منذ عام 2013 واستمراريتها حتى الآن، دليل واضح على نجاح هذه الحملة من خلال الشراكة المتميزة التي قامت بها مؤسسة الفيصل بلا حدود مع مؤسسة حمد الطبية. كما أكد السيد نايف الشمري، المدير التنفيذي لإدارة الإعلام بمؤسسة حمد الطبية، على النجاح الملحوظ لفعاليات الحملة الرمضانية للتبرع بالدم والتبرع بالأعضاء كثمرة للتعاون المستمر بين مؤسسة حمد الطبية مع الجهة الخيرية الرائدة مؤسسة الفيصل بلا حدود، مثمناً جهود سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني ومؤسسة الفيصل بلا حدود للأعمال الخيرية على الدعم المستمر لمؤسسة حمد الطبية.

وقال السيد نايف الشمري: ”إن النجاح المتواصل للحملة السنوية للتبرع بالدم والتبرع بالأعضاء يؤكد على الوعي الكبير لدى الجمهور من أجل دعم وإثراء مخزون بنك الدم وكذلك إقبالهم على التسجيل في سجلات المتبرعين بالأعضاء بعد الوفاة، ونحن بدورنا نشكر جميع الداعمين لنا في هذه الحملة ونأمل بأن تسهم في نشر ثقافة التبرع بهبة الحياة من الدم أو الأعضاء”.

وقد حققت الحملة نجاحاً ملحوظاً خلال السنوات الماضية ونجحت في استقطاب عدد كبير من المتبرعين بالدم والمتبرعين بالأعضاء، حيث يقوم مركز التبرع بالدم ومركز قطر للتبرع بالأعضاء (هبه) بتفعيل خطتهما الخاصة بتنظيم الحملات الميدانية والإستفادة من الفعاليات الرمضانية التي تقام طوال ليالي الشهر الفضيل، وذلك في المجمعات التجارية الكبرى والمراكز الثقافية والاجتماعية والشبابية المختلفة ذات الكثافة الجماهيرية.

وفي هذا الإطار أكد الدكتور رياض فاضل، مدير مركز قطر للتبرع بالأعضاء بمؤسسة حمد الطبية، توفير منصات تابعة للحملة الوطنية للتبرع بالأعضاء في سبعة مراكز للتسوق خلال شهر رمضان المبارك. وأوضح الدكتور رياض فاضل أن سجل المتبرعين بالأعضاء في البلاد تجاوز 530 ألف متبرع مُسجل، وهو ما يمثل نحو 25 بالمائة من السكان البالغين بدولة قطر. كما تتضاعف سنويا أعداد المتبرعين الأحياء بالكلى إلى أقاربهم مما زاد في عمليات زراعة الكلى. كما أشار إلى أن هناك أكثر من 100 جنسية ممثلة في سجل التبرع بالأعضاء مما ينعكس بالإيجاب على معدل التبرع بالأعضاء بين جميع الجنسيات، وهو ما يمثل إنجازاً فريداً خاصةً وأن السجل تم إنشاؤه قبل 12 سنة فقط، كما شكر الدكتور رياض فاضل المتبرعين بالأعضاء وأسرهم منوّهاً بالدعم الجماهيري الكبير لجهود التبرع بالأعضاء في الدولة.

وقد شهد عدد المتبرعين وعمليات زراعة الأعضاء ارتفاعا ملحوظا في سنة 2023 حيث تم إجراء 82 عملية لزرعٍ الكلى و11 عملية لزرع الكبد و3 عمليات لزرع الرئة وفق ما صرح به الدكتور/ رياض فاضل.

وقد عبرت الدكتورة عائشة إبراهيم المالكي عن شكرها وتقديرها لمؤسسة الفيصل بلا حدود للأعمال الخيرية على دعمها المستمر للحملات الميدانية للتبرع بالدم وأكدت على نجاح هذه الحملات في إثراء مخزون الدم ومننتجاته خلال السنوات الماضية حيث بلغ عدد المتبرعين بالدم في حملات سيتي سنتر الدوحة أكثر من 800 متبرع خلال شهر رمضان سنوياً، ويتم التخطيط حاليا لإضافة التبرع بالصفائح الدموية في حملات السنوات القادمة.

بدورها أكدت السيدة صديقة المحمودي، أن هذه الحملات الميدانية للتبرع الطوعي بالدم التي يتم إطلاقها خلال شهر رمضان تعد امتداداً لخطة الحملات الميدانية التفاعلية والمجتمعية، وتسهم في تأمين مخزون كاف من فصائل الدم المختلفة، ويأتي ذلك كثمرة لجهود كبيرة تقترن بالترويج لثقافة التبرع الطوعي التي تعمل على تفعيلها مؤسسة حمد الطبية، كما يعكس نتاج الدور الحيوي لمركز التبرع بالدم على المستوى العام وبمشاركة تفاعلية ومبادرات وطنية يشارك فيها الأفراد والمؤسسات.

وقد عبر المسؤولون بمؤسسة حمد الطبية عن شكرهم وتقديرهم للجمهور ولجميع المؤسسات الأخرى المشاركة والمجمعات التجارية على دعمهم واستضافتهم لحملة التبرع بالدم والتبرع بالاعضاء خلال الشهر الفضيل.