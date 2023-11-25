مؤسسة حمد الطبية تختتم المؤتمر السنوي الثالث للجمعية الأميركية للعلاج الإكلينيكي للأورام

اختتمت مؤسسة حمد الطبية المؤتمر السنوي الثالث للجمعية الأميركية للعلاج الإكلينيكي للأورام الذي عقد يوميّ الثالث عشر والرابع عشر من اكتوبر بحضور عدد من الخبراء في علم الأورام واختصاصيي الرعاية الصحية والباحثين، بهدف استكشاف أحدث وسائل الرعاية لمرض السرطان والابتكارات في مجال البحث العلمي. المؤتمر الهام الذي يجمع خبراء الاورام ويعكس التزام القطاع الطبي في دولة قطر بتطوير رعاية مرضى السرطان، قدّم الفرصة للحضور للمشاركة في حلقات النقاش الغنية ومشاركة الخبرات والتعاون في تشكيل مستقبل رعاية مرضى السرطان على مدى يومين مكثفين.

قال الدكتور محمد أسامة الحمصي، نائب الرئيس الطبي لإدارة التعليم والبحث العلمي والجودة بالمركز الوطني لعلاج وأبحاث السرطان ورئيس المؤتمر: “يعد انعقاد المؤتمر السنوي الثالث للجمعية الأميركية للعلاج الإكلينيكي للأورام 2023 في قطر نجاحاً باهراً، حيث جمع بين خبراء الأورام والباحثين والمتخصصين في الرعاية الصحية على مدار يومين. لقد عملنا معاً على استكشاف أحدث التطورات في رعاية مرضى السرطان، لضمان بقاء دولة قطر في طليعة التميز في مجال علاج الأورام وقد كان هذا المؤتمر الرفيع شهادة على التزامنا بالتألق في رعاية مرضى السرطان. ومن خلال العمل معا وتبادل المعرفة، فإننا نتجه بخطوات كبيرة نحو تحسين حياة مرضى السرطان في قطر”.

من جانبها قالت الدكتورة صالحة بوجسوم البدر، رئيس طب الاورام والرعاية التلطيفية بالمركز الوطني لعلاج وأبحاث السرطان: “لقد كان شرفا لي أن أكون جزءًا من المؤتمر السنوي الثالث للجمعية الاميركية للعلاج الاكلينيكي للأورام 2023 في قطر. لقد عمل هذا المؤتمر على توفير منصة حيوية لمشاركة الحضور في حلقات النقاش الملهمة وتعزيز الابتكار والتقدم في مكافحة السرطان. إن النجاح الباهر الذي حققته هذه الفعالية يؤكد تصميم دولة قطر بالتركيز على مخاطبة الحاجات المحددة لمرضى السرطان وتبني العلاجات الحديثة وتعزيز عملية إدارة الاعراض ودعم سبل النجاة من المرض. لقد كان للمؤتمر تأثير مستمر على مشهد رعاية مرضى السرطان، واعدا بمستقبل أكثر إشراقا لجميع المرضى”.

بدوره أكد الدكتور أنس أحمد حمد، مدير قسم الصيدلية بالمركز الوطني لعلاج وأبحاث السرطان ورئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر بالقول: “إن النسخة الثالثة من المؤتمر السنوي للجمعية الاميركية للعلاج الاكلينيكي للأورام في قطر حققت نجاحا كبيرا على جميع المعايير. وشارك أكثر من 250 من متخصصي رعاية السرطان والباحثين في هذه الفعالية. وقد عقدت 7 جلسات علمية تضمنت 34 محاضرة قدمها الخبراء في مختلف التخصصات في هذا المجال. كما قدم باحثون في علم الاورام محليا 34 ملصقا علميا يغطي مواضيع بحث طبي تحولية مختلفة. هذا بالإضافة إلى المكان الرائع والمعرض الجذاب والجو العام والتواصل المهني”.

تشمل بعض النقاط الرئيسية لهذا المؤتمر رفيع المستوى موضوعات وأهدافا مختلفة. والجدير بالذكر أن المؤتمر صمم موضوعاته لتتماشى مع استراتيجية قطر للسرطان 2023-2026 التي تم إطلاقها في وقت سابق من هذا العام. كما عالجت الاحتياجات المحددة لخدمات السرطان، ومعالجة أنواع السرطان الشائعة والنادرة، وتغطية شاملة لمجموعة كاملة من رعاية مرضى السرطان. واستكشف الحضور الآثار المترتبة على العلاجات التنموية الناشئة مثل العلاج المناعي والطب الدقيق والبيولوجيا الجزيئية للأورام على ممارسات وأبحاث السرطان في مؤسسة حمد الطبية. بالإضافة إلى ذلك، تطرقت الفعالية إلى أحدث الأساليب لإدارة الأعراض ومواجهة الحالات المتقدمة، بهدف تطوير وتعزيز خدمات السرطان داخل مؤسسة حمد الطبية. ويؤكد نجاح مؤتمر هذا العام على التزام مجتمع الرعاية الصحية في قطر بالبقاء في طليعة أبحاث وعلاج الأورام، وقطع خطوات كبيرة نحو تحسين حياة مرضى السرطان في قطر. تعمل مبادرة مؤتمر الجمعية الأميركية للعلاج الإكلينيكي للأورام على توسيع ونقل نطاق المعرفة من أكبر اجتماع سنوي للأورام في العالم إلى البلدان في جميع أنحاء العالم، ما يسمح للجمهور المحلي بالوصول إلى المحاضرات المصممة خصيصا لمرضاهم ومشهد العلاج. في العام الماضي، استضافت قطر بفخر المؤتمر السنوي للجمعية الاميركية للعلاج الاكلينيكي للأورام 2022 كحدث عُقد افتراضيا وحضوريا. وهذا العام سعدنا بانعقاد المؤتمر حضوريا بالكامل.