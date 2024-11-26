مؤسسة حمد الطبية تحصد جوائز عدة في المنتدى العالمي للرعاية المرتكزة على الفرد في الولايات المتحدة

شاركت مؤسسة حمد الطبية في المنتدى العالمي للرعاية المرتكزة على الفرد 2024 والذي نظّمته منظمة بلانتري الدولية من 6-9 أكتوبر في نيو أورلينز بالولايات المتحدة الأميركية، وتعد بلانتري منظمة غير ربحية تتصدر الجهود لتطوير الرعاية الصحية بما يلبي تطلعات المرضى لأكثر من 45 عامًا.

حضر المنتدى مئات المتخصصين من الولايات المتحدة وأكثر من 20 دولة، وجمع المؤتمر المتخصصين من حول العالم المهتمين بتطوير الرعاية المرتكزة على الفرد في مجال الرعاية الصحية. ترأس وفد مؤسسة حمد الطبية للمنتدى السيد ناصر النعيمي الرئيس التنفيذي لخبرات المرضى بمؤسسة حمد الطبية ومدير معهد حمد لجودة الرعاية الصحية، إلى جانب الدكتور نضال أسعد الرئيس التنفيذي والمدير الطبي لمستشفى القلب، والدكتورة هدى حسين صالح المدير التنفيذي لمركز صحة المرأة والأبحاث. خلال المنتدى، حصل مركز الرعاية الطبية اليومية بمؤسسة حمد الطبية على اعتماد المعيار الذهبي برتبة الامتياز لقطاع القيادة والابتكار في الرعاية المرتكزة على الفرد من قبل منظمة بلانتري. ويعد مركز الرعاية الطبية اليومية هو الأول من ضمن المرافق التابعة لمؤسسة حمد الطبية وهي (مركز الأمراض الانتقالية، خدمات التمريض الخاصة، خدمات الرعاية الصحية المنزلية، مركز عناية ومركز الرعاية المتخصصة دعم) التي تشهد عملية إعادة منح الاعتماد للتميز في الرعاية المرتكزة على الفرد بتلك المرافق. وبتحقيق هذا الإنجاز، يصبح مركز الرعاية الطبية اليومية هو المركز الأول في المنطقة والخامس على مستوى العالم الذي يحقق هذا الإنجاز.

وفي تعليق له على التزام مؤسسة حمد الطبية بالرعاية المرتكزة على الفرد ، قال الدكتور عبدالله الأنصاري، رئيس الإدارة الطبية بمؤسسة حمد الطبية: “إن وضع المرضى وأسرهم في صدارة القرارات التي نتخذها ومن خلال تصميم جميع الخدمات بالتعاون مع المجتمع، فإن التزامنا كمؤسسة صحية بالرعاية التي تركز على الفرد يتماشى مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة لدولة قطر والاستراتيجية الوطنية للصحة 2024-2030.”

بدورها قالت السيدة فاطمة حيدر عبدالله، رئيس خدمات الأعمال بمؤسسة حمد الطبية: “إن الإنجازات التي تحققها مؤسسة حمد الطبية تعتبر إضافة هامة لثقافة الرعاية الصحية المرتكزة على الفرد في المؤسسة. نشعر بالحماس لدعم المبادرات القائمة والمستقبلية للرعاية المرتكزة على الفرد والتي ستعود بالنفع على المرضى، والأسر والموظفين.”

وقال السيد ناصر النعيمي: “إن التحول إلى مؤسسة رعاية صحية ترتكز على الفرد يتطلب تحوّلاً ثقافياً فهي عملية مستمرة منذ تأسيس شراكتنا مع منظمة بلانتري في عام 2017. وعلى مدى السنوات الماضية، واصلنا التطور وتغيير الثقافة في بيئة عملنا بجهود مشتركة كجزء من التزامنا بتحسين تجربة الرعاية الصحية بشكل كامل من خلال مشاركة المرضى والأسر والموظفين من كافة المستويات. إننا نشعر بفخر أمام كل ما أنجزناه كمؤسسة رعاية صحية مرتكزة على الفرد.”

شهد المنتدى حصول عشرة من موظفي مؤسسة حمد الطبية على الزمالة في الرعاية المرتكزة على الفرد، لعملهم المحترف في وضع الرعاية التي تركز على الفرد موضع التنفيذ. كذلك، فاز مركز صحة المرأة والأبحاث بجائزة الابتكار في الرعاية المرتكزة على الفرد عن فئة “تحسين تجربة المريض عبر الحصول الشامل على الرعاية الصحية وخدمة دعم الرعاية المرتكزة على المريض”، و”تقليل وقت الانتظار قبل الجراحة في جراحة اليوم الواحد بمركز الرعاية الطبية اليومية”.

كما تم منح جوائز فردية لقادة مؤسسة حمد الطبية، حيث تم تكريم السيد ناصر النعيمي لتطوير الرعاية المرتكزة على الفرد في قطر، كما حصلت كل من الدكتورة هدى حسين صالح المدير التنفيذي لمركز صحة المرأة والأبحاث، والسيدة نادية الرويلي المدير التنفيذي لخدمات التمريض الخاص وخدمات الرعاية الصحية المنزلية على جائزة روح منظمة بلانتري لمساهماتهما الفردية في التحول الثقافي والإصرار على إضفاء الطابع الإنساني على تجربة الرعاية.