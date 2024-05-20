مؤسسة حمد الطبية تجري أول جراحة روبوتية لزراعة الكلى بدولة قطر

أجريت في مؤسسة حمد الطبية أول جراحة روبوتية لزراعة الكلى بدولة قطر لمريض بالعقد السابع من العمر، كان يعاني من فشل كلوي مزمن منذ عدة سنوات مما تطلب إجراء الغسيل الكلوي عن طريق البطن بشكل يومي، بالإضافة إلى مشاكل صحية أخرى مثل ارتفاع ضغط الدم. أُجريت العملية الجراحية بمستشفى حمد العام على أيدي فريق متخصص بالجراحة الروبوتية وزراعة الأعضاء بقيادة الدكتور عبد الله الأنصاري، رئيس الإدارة الطبية بمؤسسة حمد الطبية ورئيس الفريق الجراحي الذي أجرى العملية الجراحية للمريض، وبمشاركة كل من الدكتور عمر أبو مرزوق– استشاري أول الجراحة الروبوتية ونائب رئيس قسم الأبحاث الجراحية بمؤسسة حمد الطبية، والدكتور عمر علي استشاري أول زراعة الأعضاء ونائب رئيس قسم زراعة الأعضاء بمؤسسة حمد الطبية.

تعليقاً على هذه الجراحة أوضح الدكتور عبد الله الأنصاري قائلاً: “استغرق التحضير للعملية الجراحية عدة أسابيع من خلال فريق متكامل متعدد التخصصات من الخبراء بمؤسسة حمد الطبية وهم أطباء الجراحة الروبوتية، زراعة الأعضاء، اختصاصيّي التخدير واختصاصيّي أمراض الكلى، وفريق التمريض، إلى جانب تحضير المريض، حتى تم إجراء العملية الجراحية بنجاح عن طريق الروبوت “دافنشي” والتي استغرق إجراؤها حوالى ساعتين ونصف الساعة فقط، تم خلالها زرع الكلية الجديدة من متبرع متوفى دماغياً بعد إجراء الفحوصات اللازمة والتأكد من تطابق الأنسجة، بين المريض والمتبرع وبعد الحصول على الموافقات اللازمة من ذوي المتبرع”. وأضاف د. الأنصاري قائلاً: “إنَّ هذا التطوّر الجراحي يأتي كمحصلة للاستثمار الكبير في القطاع الصحي في دولة قطر، والذي حقق الكثير من الإنجازات في مجال خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمرضى من حيث مواكبة هذا القطاع لأحدث المستجدات في مجال الطب والجراحة والالتزام بأرقَى المعايير العالميّة المتعارف عليها”.

بدوره أكد الدكتور عمر أبو مرزوق على سرعة تماثل المريض للشفاء بعد إجراء العملية الجراحية عن طريق الروبوت، حيث استطاع المشي بعد يومين فقط من إجراء العملية الجراحية، وتواصل الكلى المزروعة القيام بوظائفها الطبيعية بشكل تدريجي حيث يتم متابعة المريض من قبل الأطباء بصورة مستمرة، ويرجع ذلك بفضل الجراحة الروبوتية التي توفر العديد من المزايا أهمها تقليل خطورة حدوث مضاعفات وتقليل مدة الإقامة بالمستشفى والعودة السريعة إلى ممارسة الحياة الطبيعية، بالإضافة إلى خفض معدل فقدان الدم إلى الحد الأدنى، ما يساعد على سرعة التعافي واستعادة وظائف الجسم الطبيعية وتحسين الجودة النوعية لحياة المريض.

وفي السياق ذاته، أكد الدكتور عمر العاني أن استخدام الروبوت في عمليات زراعة الكلى بات أمراً مهماً حيث يوفر قدراً غير مسبوق من الدقة عند إجراء العملية الجراحية وقدرة أكبر على التحكم، والربط الدقيق للأوعية الدموية والأنسجة الحساسة وذلك من خلال توفير رؤية مكبرة ثلاثية الأبعاد وعالية الدقة، بالإضافة إلى أذرع روبوتية مفصلية يتحكم بها الجرّاح بشكل كامل، كما تساعد الجراحة الروبوتية أيضاً على إحداث شقوق صغيرة بجسم المريض والمتبرع مقارنةً بالجراحة التقليدية ما يؤدي إلى تقليل فرص إصابة الأنسجة المحيطة وتقليل الإحساس بالألم بعد إجراء العملية.

من جانبه أعرب الدكتور عبد الله الأنصاري والفريق الجراحي عن تقديرهم العميق للدكتورة حنان محمد الكواري وزير الصحة العامة ومدير عام مؤسسة حمد الطبية، لدعمها المتواصل للكوادر الطبية وحرصها على تقديم كل ما هو جديد من تقنيات طبية وتطوير معارف وخبرات المختصين في هذا المجال من أجل توفير أفضل جودة للرعاية الصحية تماشيًا مع التزام المؤسسة بتوفير أفضل رعاية آمنة وحانية وفعَّالة لكل مريض من مرضاها.