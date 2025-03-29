مؤسسة حمد الطبية تتعاون مع منظمة الصحة العالمية لتقديم دورات في مجال رعاية مرضى إصابات الحوادث

أكمل مركز حمد لإصابات الحوادث التابع لمؤسسة حمد الطبية، بالتعاون مع إدارة التعليم الطبي بالمؤسسة دورته الثالثة بنجاح ضمن برامج الرعاية الجراحية المحددة لإصابات الحوادث DSTCTM، والرعاية التخديرية المحددة لإصابات الحوادث DATC، ورعاية التمريض المحددة خلال الفترة المحيطة بالجراحة لإصابات الحوادث DPNTC.

وقد تم عقد هذه البرامج بالتعاون مع برنامج جراحة ضحايا الحروب التابع لمنظمة الصحة العالمية خلال الفترة من 3 وحتى 6 فبراير 2025 في مركز إتقان لتطوير المهارات الإكلينيكية والإبداع. تهدف هذه الدورات المتطورة إلى تعزيز مهارات وخبرات الجراحين وأطباء وفنيي التخدير وأطباء العناية المركزة وكوادر التمريض خلال الفترة المحيطة بالجراحة وإصابات الحوادث، وضمّت هذه الدورات 44 مشاركاً من خلفيات مدنية وعسكرية، وكان من بين المشاركين خبراء من الهلال الأحمر القطري، ودول مجلس التعاون الخليجي، وإقليم شرق المتوسط، بالإضافة إلى المناطق المتأثرة بالكوارث الطبيعية والنزاعات، وأشاد المشاركون بالمحتوى الشامل والمتكامل للدورات والتدريب الذي تم تقديمه من قِبل نخبة من الخبراء، والتجربة التعليمية الثرية التي وفرتها هذه البرامج. قاد هذه الدورات نخبة متميزة من الجراحين وأطباء التخدير وكوادر التمريض من مؤسسة حمد الطبية، وأقسام جراحة العظام، والأعصاب والتجميل بالمؤسسة ، مع تقديم مساهمة خاصة من قِبل مستشفى سدرة للطب في مجال جراحة الأطفال، إلى جانب الأساتذة الدوليين. عزز البرنامج بيئة تعليمية ديناميكية تركز على تبادل المعرفة والتعاون بين الخبراء في مجال رعاية مرضى إصابات الحوادث عالمياً. وقد رحّب كل من البروفيسور الدكتور روبن بيرالتا مدير برنامج التعليم المتقدم في مجال إصابات الحوادث وبرنامج الزمالة ونائب المدير الطبي لإصابات الحوادث، إلى جانب البروفيسور الدكتور ساندرو ريزولي المدير الطبي لمركز حمد لإصابات الحوادث خلال الجلسة الافتتاحية بالمشاركين وأعضاء هيئة التدريس؛ كما شجعوا الحضور على المشاركة الفعّالة وتبادل الخبرات ومناقشة التحديات الواقعية في مجال رعاية مرضى إصابات الحوادث.

من جهته قال الدكتور بيرالتا: “تلعب هذه الدورات دوراً مهماً في تعزيز قدرات رعاية مرضى إصابات الحوادث عالمياً، وخاصةً في المناطق المتأثرة بالكوارث الطبيعية والنزاعات. نتمكّن من الإرتقاء بجودة الخدمات المقدمة لمرضى إصابات الحوادث وتحسين نتائج المرضى من خلال تعزيز التعاون بين المتخصصين والخبراء في مجال الرعاية الصحية عالمياً.

يؤكد نجاح هذه البرامج مدى التزام مركز حمد لإصابات الحوادث بتقديم تعليم طبي عالي الجودة في مجال إصابات الحوادث وتوفير رعاية متميزة للمرضى. يسعى المركز بالتعاون مع مركز إتقان بأن يصبح محوراً إقليمياً ودولياً في مجال التدريب على رعاية مرضى الإصابات مما يمكن المتخصصين من اكتساب الخبرات اللازمة لإنقاذ حياة الأفراد.