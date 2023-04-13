مؤسسة حمد الطبية تبدأ تشغيل العيادات الخارجية المسائية لتمكين المرضى من الوصول إلى الرعاية المتخصصة بصورة أسرع

قرّرت مؤسسة حمد الطبية اطلاق خدمة العيادات المسائية في مركز الرعاية الطبية اليومية للتخصصات التي يكثر الطلب عليها مثل تخصصات طب العيون، والأنف والأذن والحنجرة، والمسالك البولية، وعيادة السمع وذلك بعد شهر رمضان المبارك.

ستتيح هذه الخدمة للمرضى الوصول للرعاية المتخصصة بشكل أسرع حيث سيتم إضافة المزيد من التخصصات في مرحلة لاحقة. من جهة ثانية تقوم مؤسسة حمد الطبية بتقديم بعض استشارات المتابعة الروتينية لمواعيد العيادات الخارجية افتراضياً (عبر الهاتف) اعتباراً من بداية شهر رمضان المبارك.

ويتم إبلاغ المرضى في وقت حجز الموعد ما إذا كان موعدهم سيجرى افتراضياً أم بالحضور الشخصي، كما أن الرسائل النصية القصيرة التي سترسل للمرضى لتأكيد مواعيدهم وتذكيرهم بها توضح مجدداً ما إذا كان الموعد عبر الهاتف أم بالحضور الشخصي.

أوضح السيد ناصر النعيمي، نائب الرئيس لقطاع الجودة بمؤسسة حمد الطبية ومدير معهد حمد لجودة الرعاية الصحية ومدير مركز خبرات ومشاركات المرضى والموظفين، أن الإجراءات الجديدة تأتي في إطار التزام مؤسسة حمد الطبية بضمان حصول المرضى على الرعاية المناسبة في الوقت المناسب، مشيراً الى ان هذه التغييرات إلى جانب الإجراءات الاستباقية الأخرى التي تم الإعلان عنها مؤخراً مثل تطبيق إجراءات جديدة ونظام جديد لحجز المواعيد وإنشاء أقسام جديدة لإدارة التحويلات في كل من مستشفيات مؤسسة حمد الطبية – ستؤدي إلى خفض فترات انتظار المواعيد وتحسين استخدام العيادات في جميع مرافق مؤسسة حمد الطبية.

وبيّن السيد ناصر النعيمي ان المؤسسة تواصل تنفيذ استراتيجيات جديدة حيث من المقرر تنفيذ المزيد من التحسينات التي من شأنها سهولة الوصول للرعاية الصحية بما يعود بالنفع على المرضى بعد أن يتم تنفيذ كل مبادراتنا المخطط لها. وقال السيد النعيمي إن مؤسسة حمد الطبية تذكر المرضى بأن خط المساعدة 16060 لخدمة العملاء “نسمعك” متاح على مدار الـ 24 ساعة، سبعة أيام في الأسبوع. ويمكن للمرضى الاتصال بخط المساعدة

“نسمعك” على الرقم 16060 ثم اختيار خدمة الخط الساخن للمواعيد لإدارة مواعيدهم القادمة في مرافق مؤسسة حمد الطبية سواءً كانوا يرغبون في حجز موعد بصورة مسبقة أو تغيير مواعيدهم أو إلغائها.