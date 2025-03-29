مؤتمر قطر الدولي الرابع لأمراض الأيض وجراحة وطب السمنة يناقش الحلول المتطورة لإدارة السمنة والمضاعفات المرتبطة بها بمشاركة خبراء عالميين

مع ارتفاع معدلات السمنة في العالم، عقدت مؤسسة حمد الطبية مؤتمر قطر الدولي الرابع لأمراض الأيض وجراحة وطب السمنة 2025 لمناقشة هذا التحدي الصحي العالمي.

عُقد المؤتمر يوميّ 27 ، 28 فبراير 2025، في فندق ماريوت ماركيز الدوحة، بحضور خبراء عالميين ومحليين بارزين، وأطباء وباحثين ومتخصصين في الرعاية الصحية، لاستكشاف الحلول المتطورة لإدارة السمنة والمضاعفات المرتبطة بها.

قال الدكتور معتز باشا، رئيس المؤتمر ومدير المركز الوطني لجراحة وطب السمنة بمؤسسة حمد الطبية، إن هذا المؤتمر يعد مقدمة حاسمة للحملة العالمية لليوم العالمي للسمنة 2025 ، حيث سلّط برنامج المؤتمر هذا العام الضوء على الابتكارات في جراحة السمنة وإدارة الوزن الطبية والنظام الغذائي ونمط الحياة، وتناول كذلك طرق الإدارة الطبية والجراحية للسمنة لدى الأطفال والمراهقين، وتضمن المؤتمر حلقة نقاش مخصصة مع كبار الخبراء.

وأضاف د. باشا قائلاً: “يعد هذا المؤتمر بمثابة دعوة للعمل. نحن نعمل معاً لتبادل المعرفة وتعزيز التعاون وتنفيذ الاستراتيجيات الفعالة لمخاطبة التحدي المتزايد للسمنة محلياً وعالمياً. لقد عرض المؤتمر آخر التطورات الطبية كما قدم منبراً للحوار الهادف لإحداث تغيير حقيقي.”

تعتبر السمنة أزمة صحية عالمية كبيرة، وترتبط بمجموعة من المشاكل الصحية الخطيرة، بما في ذلك مرض السكري من النوع الثاني، وأمراض القلب والسكتة الدماغية، وأنواع معينة من السرطان، والوفاة المبكرة. كما أنها وضعت عبئاً اقتصادياً كبيراً على أنظمة الرعاية الصحية في جميع أنحاء العالم. ووفقا لتقرير (ستيب وايز) الأخير لعام 2023 الذي نشرته وزارة الصحة العامة، يصاب أكثر من 70% من السكان في قطر بالسمنة. وقد أكد مؤتمر قطر الدولي الرابع لأمراض الأيض وجراحة وطب السمنة 2025 على أهمية الجهود العالمية التعاونية لمكافحة هذا الوباء، وتحسين صحة ورفاهية الأفراد المصابين بالسمنة. وقد شارك في المؤتمر أعضاء هيئة تدريس دوليين متميزين لمشاركة خبراتهم وهم: البروفيسور ميشيل جاينر، رئيس قسم الجراحة بمركز ميدان ويستماونت الجراحي، والدكتورة ناتالي فاربور لامبرت، مدير برنامج السمنة العالمي بمستشفى جامعة جنيف بسويسرا، والدكتور أسامة حمدي، بروفيسور زميل في الطب الباطني بكلية طب هارفرد، والمدير الطبي لبرنامج السمنة السريري بمركز جوزلين للسكري في الولايات المتحدة الأميركية، و البروفيسور بيلي هيلموث، مدير جراحة السمنة وأمراض الأيض في برنامج فينتورا المتقدم للجراحة في الولايات المتحدة الأميركية، والبروفيسور أنطونيو توريس، الأستاذ في الجراحة بجامعة كمبلوتينسي بمدريد ورئيس خدمات الجراحة العامة والجهاز الهضمي في مستشفى سان كارلوس في أسبانيا.

كما انضم إليهم عدد من أعضاء هيئة التدريس البارزين من المتحدثين المحليين والمنسقين من المؤسسات الرائدة في قطر، مثل المركز الوطني لعلاج السمنة، والمركز الوطني لجراحة وطب السمنة التابعان للمعهد الوطني للسكري والسمنة وأمراض الأيض بمؤسسة حمد الطبية.

ركّز المؤتمر على مجموعة واسعة من الموضوعات مثل التقدم في جراحة السمنة بما في ذلك الرباط المغناطيسي، والجراحة الروبوتية، والإجراءات ذات التدخل الجراحي المحدود، والتقنيات الجراحية المبتكرة والإدارة الطبية لعلاج السمنة، ودور الأدوية وتغيير نمط الحياة في إدارة الوزن.

البروفيسور عبد البديع أبو سمرة، الرئيس المشارك للجنة الوطنية للسكري وعضو المعهد الوطني للسكري والسمنة وأمراض الأيض بمؤسسة حمد الطبية قال: “تعد السمنة مشكلة معقدة ذات عواقب بعيدة المدى. لقد التزم المعهد بدعم المبادرات مثل مؤتمر قطر الدولي الرابع لأمراض الأيض وجراحة وطب السمنة 2025 الذي جمع خبراء مشهورون على مستوى العالم لمشاركة أفضل الممارسات وتعزيز فهمنا للوقاية من السمنة وعلاجها”.