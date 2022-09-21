قسم جراحة العظام في مركز ماربل الطبي – قطر

بيئة علاجية متكاملة قلّلت من الحاجة للسفر الى الخارج طلباً للعلاج

يعتبر قسم جراحة العظام في مركز ماربل الطبي مركزاً مجهزاً تجهيزاً جيداً لخدمة مرضى العظام والمفاصل، حيث أنه يضم نخبة من جراحي العظام ذوي الخبرة العالية التي تزيد عن عشرين عاماً؛ وكذلك يضم كادراً تمريضياً متخصصاً لرعاية مرضى العظام قادراً على توفير احتياجات المرضى كافة، إلى جانب نخبة من إختصاصيي الأشعة التشخيصية ومعالجين فيزيائيين خبراء في علاج حالات العظام والمفاصل.

كل ذلك جعل مركز ماربل الطبي يقدم خدمات متكاملة في اختصاص العظام ضمن فريق عمل ممنهج للخروج بنتائج مميزة ومريحة للمرضى.

مميزات قسم جراحة العظام

يتميز قسم العظام في مركز ماربل الطبي بوجود جرّاحي عظام ذوي خبرات متعددة في دول عربية وكذلك أوروبية، ما جعلهم على معرفة عميقة بمجالات أمراض العظام الأكثر إنتشاراً في الدول العربية تحديداً، إضافة إلى علمهم بكل ما هو حديث ومتطور نتيجة خبراتهم في الدول الأوروبية.

يتمتع جرّاحو عظام مركز ماربل الطبي بسجل حافل من العمليات الجراحية الكبرى التي تجاوز عددها الألف عملية، وما يزيد عن 2300 عملية من عمليات اليوم الواحد. لقد كان لهذه الخبرات الطويلة والمتعددة دوراً أساسياً في سرعة أداء العمل الجراحي وإتقانه. تجدر الإشارة هنا أن جرّاحي عظام مركز ماربل الطبي لديهم تاريخ حافل في تعليم أطباء العظام وتدريبهم، فالتعليم الطبي المستمر والمشاركة الفاعلة في مؤتمرات طبية بمختلف دول العالم جزء أساسي في العمل بمجال الطب ولطالما حرص عليه أطباء مركز ماربل الطبي لتقديم أحدث طرق التشخيص والعلاج وأكثرها دقة.

عمليات اليوم الواحد

تُجرى في مركز ماربل الطبي معظم عمليات اليوم الواحد في جراحة العظام، منها:

متلازمة النفق الرسغي.

متلازمة النفق الزندي.

مرفق لاعب التنس.

مرفق لاعب الجولف.

الإصبع الزنادي.

إلتهابات غمد الأوتار.

داء ديكرفان.

ظفر القدم الناشب.

إزالة الأكياس الصمغية (إزالة المخددات الملتهبة).

يتم إجراء هذه العمليات تحت تأثير التخدير الموضعي أو التخدير العام بحسب ما تستدعيه حالة المريض، كما يستخدم قسم العمليات الجراحية في مركز ماربل الطبي أحدث الادوات والتقنيات الجراحية التي تساعد في إجراء عمل جراحي بجروح بسيطة ما أسهم بسرعة التئام الجروح حتى لمن يعاني من أمراض مزمنة مثل السكري أو غيرها.

تُجرى هذه الجراحات باستخدام تقنيات حديثة وجروح صغيرة مما يسرع تماثل المرضى للشفاء التام ويقلل من فترة إقامتهم بعد الجراحة.

بالإضافة الى ذلك، مما يميز قسم العظام في مركز ماربل الطبي هو حرص أطبائهم على عدم اللجوء للعمل الجراحي مباشرة، بل العمل قدر الإمكان على علاج المريض باستخدام أحدث مواد ووسائل العلاج التحفظي والتي تعد خصيصاً لكل مريض حسب حالته المرضية وعمره وطبيعة آلامه، يليها برنامج تعليمي لتجنب تكرار الحالة المرضية مع متابعة حثيثة لكل مريض.

كما يُستخدم في قسم العظام أحدث تقنيات الحقن (حقن مفصل الركبة والكتف والكوع والرسغ والكاحل وقنوات القدم).

كذلك يتم حقن أغشية الأوتار باستخدام جهاز Ultrasound، حيث أن هذه التقنية الحديثة تضمن دخول مادة الحقن الى أغشية الاوتار تحديداً من دون ان يتسبب ذلك بأي أعراض جانبية أو آلام مع تقليل احتمالية تكرار الحالة المرضية.

تجدر الاشارة هنا على حرص أطباء العظام في مركز ماربل الطبي على استخدام أحدث منتجات الحقن من البلازما وحمض الهالورنيك (الجيل الحديث) والتي يتم استخدامها لحقن المفاصل وأغشية الأوتار.

وعليه، يهدف قسم العظام في مركز ماربل الطبي، بخبراته البشرية وتجهيزاته الحديثة وعمله المتناغم بروح فريق واحد، الى تأمين أفضل بيئة علاجية وهو ما أسهم بشكل ملحوظ في التقليل من اللجوء للسفر خارج دولة قطر طلباً للعلاج.