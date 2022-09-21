قسم العلاج الطبيعي في مركز ماربل الطبي

خدمات علاجية متكاملة لإعادة تأهيل المرضى

يوفر قسم العلاج الطبيعي في مركز ماربل الطبي خدمات التقييم والتشخيص والعلاج للمرضى الذين يعانون من اضطرابات في الجهاز الهيكلي والعصبي والليمفاوي الناتجة عن الإصابة بأمراض لمختلف الفئات العمرية.

تمثل خدمة العلاج الطبيعي جزءا هامّا من عمليّة التّأهيل للمرضى الذين يعانون من مرض أو إصابة الحوادث، حيث يقدم أخصّائيو العلاج الطبيعي خدمات مختلفة وتشمل مهاراتهم الأساسية العلاج اليدوي والتمارين العلاجية مع إستخدام أحدث الأجهزة.

يقدم قسم العلاج الطبيعي مجموعة كبيرة من الخدمات، تشمل:

معالجة الألم

معالجة حالات الآلام في الجهاز الهيكلي، منها آلام العمود الفقري والآلام العضلية والآلام ذات المنشأ العصبي

تأهيل المرضى بعد العمليات الجراحية وكذلك بعد الإصابات العصبية

التأهيل ما بعد الكسر

التأهيل ما بعد الجراحة

جراحة العمود الفقري.

جراحة إستبدال المفصل ( الركبة، الورك.. ).

الإصابات الرياضية

ألم المرفق والكتف.

إلتواء الكاحل.

إصابات الركبة.

التمزق العضلي.

إضطرابات الجهاز الليمفاوي

الوذمات الناتجة عن مشاكل في الغدد الليمفاوية.

إحتباس السوائل الناتجة عن عمليات الشفط والشد.

صحة المرأة

تمارين الحوض.

تأهيل الظهر بعد الولادة.

يقدم أخصائيو العلاج الطبيعي أنواع مختلفة من العلاج، تتمثل على النحو التالي: