قسم الجراحة التجميلية في مركز ماربل الطبي في قطر

السبّاق بمواكبة التطورات في مجال جراحة التجميل والترميم

يقدم قسم الجراحة التجميلية في مركز ماربل الطبي في دولة قطر خدمات طبية وجراحية متكاملة على يد فريق من الأطباء على مستوى عال من الخبرة والتميز والأكثر شهرة في أوروبا والعالم. فقد أولى المركز أهمية بالغة لقسم الجراحة التجميلية في ظل الإقبال المتزايد، فأراد أن يقدم كل ما هو جديد في هذا المجال تلبية لحاجة المجتمع القطري وكان السبّاق بمواكبة التطورات وتقديم كل ما هو جديد في عالم الطب عبر أحدث الوسائل العلاجية والجراحية.

قسم جراحة التجميل هو قسم متكامل يبدأ من العيادات الخارجية وقسم العمليات والتخدير والمختبر والأشعة وغرف الإقامة.

وفي هذا القسم، يحرص مركز ماربل الطبي على توفير جميع احتياجات المريض في الوقت والمكان ذاته، حيث يجد أحدث التقنيات والأجهزة الطبية مع طاقم طبي متكامل على مستوى عال من التدريب والمهارة يتابع حالة المريض منذ لحظة وصوله الى المركز مروراً بالفحوصات المخبرية اللازمة وتحويله لقسم التخدير لمعاينة الحالة قبل العملية بالتنسيق مع جرّاح التجميل، ووصولاً الى ما بعد العملية الجراحية. لكن مهام الفريق الطبي في قسم جراحة التجميل لا تنتهي عند هذا الحد، بل تستمر العناية بالمريض بعد الجراحة من قبل الطاقم التمريضي المتخصص وبالتنسيق مع عيادة العلاج الطبيعي لتقديم التدليك الليمفاوي، وكذلك مع عيادة التغذية لإعطاء المريض البرنامج الغذائي الخاص به ومتابعة حالته بعد العملية.

تتطلع إدارة مركز ماربل الطبي الى توفير الخدمات التجميلية على اختلافها مع السعي الى جلب جميع الخدمات المتوفرة في الخارج الى دولة قطر بحيث لا يوجد حاجة بعد اليوم للسفر من أجل عمليات تجميل باهظة الثمن.

يوفر مركز ماربل الطبي عمليات الجراحة التجميلية مع أشهر الأطباء وتحت إشراف وزارة الصحة في قطر، عبر تطبيق أحدث معايير النظافة والعناية واستيراد الأجهزة والمعدات الطبية والأدوية الأعلى جودةً. هدفنا الدائم تشجيع السياحة العلاجية في قطر والتوسع داخل قطر وأيضا في الدول المجاورة. وفي هذا المقال، يسعى مركز ماربل الطبي الى تسليط الضوء على الفرق بين الجراحة التجميلية والترميم وجراحة التجميل.

الجراحة الترميمية

هي إعادة تقويم وترميم الأجزاء المتضررة في الجسم الناتجة عن عيوب خلقية أو حوادث، وغيرها.

إن عمليات الجراحة الترميمية هي عمليات إختيارية للمرضى الذين يرغبون بتحسين بعض الأجزاء في الوجه أو الجسم، لكنها بالنسبة لبعض الحالات تكون ضرورية وينصح بها جرّاح التجميل مثل حالات الحروق، التشوهات، العيوب الخلقية، أو ما بعد الحوادث.

هنا يأتي دور جرّاح التجميل بتصحيح الخلل وإعادة رسم البسمة على وجه المريض بمعالجة مثل هذه الحالات التي تعتبر معقّدة في بعض الأحيان.ولأن مركز ماربل الطبي يسعى دائما للمصداقية والوضوح، فإن جرّاح التجميل يصارح المريض بأدق التفاصيل عبر تفسير مختلف المراحل قبل العملية وخلالها وبعدها، مع الحرص على متابعة الحالة بعد الإنتهاء من التدخل الجراحي ومراقبة تحسّن الحالة خطوة بخطوة مع المريض.

الجراحة التجميلية

جراحة التجميل ترتكز على رغبة المريض في تغيير شكله وإعطائه نتائج جمالية بدون أي سبب طبي لإجرائها. في هذه الأيام تعتبر جراحة التجميل موضة العصر والأكثر شيوعاً في العالم بين الفانين والمشاهير وحتى الأشخاص المهتمين بالجمال والتجميل. من أكثر العمليات إقبالاً في مركز ماربل الطبي جراحة الثدي (تكبير أو شد). وبعد ذلك، فإن الإجراء الأكثر شعبية هو جراحة الجفن وهي شكل من أشكال تجديد شباب الوجه ليبدو أصغر سناً.

ومن بين العمليات الجراحية أيضاً جراحة تجميل الأنف، وشفط الدهون عن طريق إزالة الدهون غير المرغوب فيها واعادة حقنها بمناطق مرغوب بها في الجسم، ورأب البطن عن طريق إزالة الجلد والدهون من البطن، وجراحة تجميل المهبل بإعادة تشكيل الأشفار التي تحيط به. يسعى جرّاحو التجميل في مركز ماربل الطبي لإعطاء المرضى نتائج مرضية وطبيعية بدون مبالغة في الإجراء بالإضافة إلى مساعدتهم لزيادة ثقتهم بأنفسهم بعد إضفاء لمسة جمالية.

تكبير وشد الثدي

يعتبر الصدر من أهم عناصر الجمال والثقة بالنفس لدى النساء. وفي ظل تزايد جراحات التجميل، فإن عملية تكبير الثدي بزراعة السيليكون تُعد واحدة من أكثر العمليات المُفرحة التي تُفضلها النساء، فقد يصغر الثديين لأسباب مُتعددة مثل الحمل، الإرضاع، التقدم في السن، الزيادة أو النقصان في الوزن، في بعض الأحيان قد لا تصل إلى الحجم الكافي نتيجة الترهل أو القصور في النمو.

عمليات شفط وحقن الدهون (نحت الجسم)

عمليات نحت الجسم ورسم القوام عبر إزالة الدهون الزائدة وتكسير الدهون العنيدة التي يصعب التخلص منها باتباع الحمية أو ممارسة الرياضة، وذلك عن طريق شفط دهون البطن ونحتها، شفط دهون الجوانب ونحت الخصر، اليدين، الذراعين، القدمين، الظهر، الأرداف، وكافة أنحاء الجسد باتباع أحدث التقنيات وأجهزة الشد والشفط. كما يمكن تطبيق حقن الدهون في مناطق مثل الثدي الصغير أو الوركين أو الذقن الصغيرة فتبدو أكثر امتلاءً وجاذبية مع نقل الدهون. وبما أن حقن الدهون مصنوعة من زيوت مأخوذة من جسم الشخص نفسه، فإن خطر الإصابة بالحساسية صفر؛ ومع تطبيق نقل الدهون الآمن تمامًا، يمكنك الحصول على جسم مثالي بأكثر الطرق طبيعية.

عمليات شد البطن والفخذين والذراعين

تهدف جراحة شد البطن إلى إزالة الجلد الزائد وتقوية عضلات البطن، وذلك عندما يكون هناك كميات كبيرة من الجلد الزائد عند مجموعة من الأشخاص، كما يأتي:

النساء في مرحلة ما بعد الحمل والولادة اللواتي يعانين بالعادة من ترهل العضلات في منطقة البطن .

الأشخاص الذين يفقدون الوزن بشكل سريع .

أما عمليات شد الفخذين والذراعين، فهي إجراءات لشد وتحسين المظهر العام وإزالة الجلد الزائد. يعاني المرشحون لهذه العملية من فقدان مرونة الجلد أو ترهل مظهر الجلد، وسرعان ما تتحسن حالتهم بشكل كبير إذا تم شد الجلد المترهل.

تصغير صيوان الأذن

هي عملية جراحية يتم إجراؤها لمن يعاني من مشكلة بروز الأذن بعيداً عن الرأس، وتسمى هذه الحالة الأذن الخفاشية أو الوطواطية، كما يتم إجراؤها لمن يعاني من كبر حجم صيوان الأذن مما يشكل مشكلة من الناحية الجمالية بالنسبة للمريض وقد تؤثر على نفسيته وثقته بنفسه. يتم إجراء عملية تصغير الأذن في منطقة صيوان الأذن وهو الجزء الخارجي.

عملية تجميل الأنف

هي عملية جراحية يتم من خلالها القيام بتغيير شكل الأنف أو ميلانه عبر إجراء تغييرات محددة على عظام الأنف. الأسباب الشائعة لعملية تجميل الأنف والمشاكل التي يمكن إصلاحها:

تضيق فتحة الأنف الذي يعيق التنفس .

كسر الأنف .

مشكلات خلقية في تركيبة الأنف .

تغيير أمور معينة في شكل الأنف، مثل : الميلان، أو الحجم .

الميلان، أو الحجم اعوجاج عظمة الأنف .

عمومًا تعد عملية تجميل الأنف من أكثر عمليات التجميل شيوعًا في العصر الحالي .

Double chin شفط دهون الذقن المزدوجة (اللغلوغ)

“الذقن المزدوجة” هي نسيج زائد تحت الذقن وهي ليست فقط مشكلة للأشخاص الذين لديهم شخصية ممتلئة إلى حد ما، فالعديد من المرضى النحيفين يعانون أيضًا من مشاكل الذقن المزدوج. بالإضافة إلى الاستعداد الوراثي، يتم شفط الدهون من منطقة تحت الذقن لإبراز الفك وتحديده واعطاء مظهر أكثر جمالاً وأصغر سناً.

شد الأجفان

هي عملية إزالة الجلد والدهون الزائدة واستئصال جزء من العضلة إذا لزم الأمر من الجفن العلوي، لإعطاء مظهر أكثر شباباً وحيوية وتصحيح النظر إذا كان الجلد المتدلي مسبب مشاكل في الرؤية عند المريض. إضافة إلى إزالة الأكياس تحت الجفون التي ينجم عنها ترهل الجلد.

حقن وشفط دهون الوجه

بفضل حقن الدهون الذاتية في الوجه، أصبح من السهل علاج هذه المشكلة كما يمكن بشكل طبيعي إعطاء الوجه شكلاً ممتلئاً أو التخلص من المنخفضات التي تظهر على شكل خسفات على الوجه. مع عملية إعادة حقن الدهون الذاتية يمكن إعادة تشكيل الخدود المسطحة وإبراز عظام الخد المسطحة والفك المستقيم عن طريق تقنيات نفخ الوجه بإجراء عملية حقن الدهون الذاتية في الوجه حيث تدوم لفترة طويلة من سنتين وأكثر.

كما أن التجاعيد حول العين والحفر تحت العين تحصل أيضًا على مظهر أصغر بفضل حقن الدهون الذاتية في الوجه، والذي يشكل أصعب منطقة في الجسم وأكثر حساسية ويتطلب هذا الإجراء دقة وحرص من قبل الجرّاح المتخصص خصوصاً منطقة حول العين لما تعرفه هذه المنطقة من شرايين وأعصاب دقيقة تستدعي خبرة واسعة في التعامل مع الجفون أثناء الحقن. يساعد نقل الدهون الذاتية في جعل الوجه ممتلئاً ويقلل من ظهور التجاعيد.

من خلال عملية شفط دهون الوجه (تحديد الوجه)، يمكن إزالة رواسب الدهون المزعجة على الذقن أو الوجه أو الرقبة وتشكيل الوجه النحيف. نظرًا لأن الخلايا الدهنية التي تم شفطها لا تنمو مرة أخرى، فإن شفط الدهون من الوجه يعد ناجحاً بشكل دائم ولا داعي للخوف من الندوب الموجودة على الوجه.

شد الوجه

عملية شد الوجه جراحياً تشمل مناطق الوجه بأكملها، العليا والوسطى والسفلية، ويتم ذلك وراء الشعر ومن الجانب السفلي أسفل الذقن، لكي لا يظهر أي أثر أو علامة على الوجه. لذلك لا بد أن يكون طبيب التجميل ماهراً بحيث لا يكون هناك أي مضاعفات تبدو على المريض بعد التدخل الطبي. كما يجب إجراء شد الجبهة ورفع الحاجب بما يتوافق مع احتياجات المريض، وهذا الاجراء يفضله المرضى الذين يعانون من تجاعيد في أعلى الوجه. كما يتم شد الوجه بالمنظار حيث يتم عن طريق التمدد حتى عظام الصدغين.

التثدي عند الرجال Gynecomastia

يقصد بالتثدي زيادة النسيج الدهني في الثديين لدى الرجال عن الحد الطبيعي، الأمر الذي يشعره بالحرج أمام الناس. تتعدد الأسباب التي قد تؤدي إلى المعاناة من مشكلة التثدي، ولكن أهمها زيادة الوزن، واستعمال الستيرويدات البنائية، واستخدام الماريغوانا، بالإضافة إلى البلوغ.

الطرق لمعالجة التثدي عند الرجال:

مص الشحم أو شفط الدهون Liposuction

Liposuction تعتمد هذه العملية على شفط دهون الثدي أي التخلص من النسيج الدهني في الثدي، ولكن لا تؤثر هذه الجراحة في غدة الثدي نفسها .

استئصال الثدي Mastectomy

يتم في هذه العملية استئصال النسيج الغدي للثدي، وتجرى هذه العملية بعد قيام الطبيب بشقوق أو جروح صغيرة ولا يحتاج هذا الإجراء الى وقت طويل للتعافي.

في الختام، يجب الإشارة الى أن الطاقم الطبي في مركز ماربل الطبي يسعى دائما لمتابعة حالة المرضى بعد عمليات الجراحة التجميلية أو الترميمية لتخفيف الآثار أو الندوب التي قد تنجم عن العمليات ومعالجتها والتقليل منها باستخدام أساليب متنوعة كالليزر والبلازما وتدليك التصريف الليمفاوي لإعطاء المريض أفضل النتائج.

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