قسم التغذية في مركز ماربل الطبي في قطر

خدمات طبية شاملة ودور أساسي في توعية الجمهور

يقدم قسم التغذية في مركز ماربل الطبي في قطر الإرشادات والتوصيات اللازمة لتحديد مشاكل التغذية لتطویر خطط النظام الغذائي من خلال كادر طبي وبشري متكامل وعلى أعلى مستوى من الكفاءة والمهنية. أخصائية التغذية ميرنا مهنا تحدثت الى مجلة “المستشفى العربي” عن مميزات القسم ودورها في توعية الجمهور حول أهمية اتباع نظام غذائي صحي. وفي ما يلي نص الحوار.

ما هي أبرز الخدمات التي يتم تقديمها في عيادة التغذية؟

يقدم قسم التغذية في مركز ماربل الطبي استشارات تغذوية، أنظمة غذائية لخسارة الوزن، زيادة الوزن، ثبات الوزن، للحوامل والمرضعات والرياضيين. كما نقدم استشارات توعوية خاصة بالأطفال من عمر 5 سنوات. نوفر كذلك الوجبات الصحية لأكثر من 8 أنظمة غذائية لخسارة الوزن بشكل صحي وسريع. وفي القسم أيضاً نقوم بإجراء فحوصات دم لها علاقة بمشاكل الهضم والسمنة وخسارة الوزن، حيث يقوم المريض بعمل هذه الفحوصات؛ وبناءً على النتائج وبحسب حالة المريض وهدفه، يتم وضع نظام غذائي خاص به أو نظام الوجبات لتحقيق هدف خسارة الوزن بشكل أفضل بعيداً عن أي عائق يمكن أن يؤثر على خسارة الوزن.

يتوفر في قسم التغذية أحدث أجهزة التنحيف وشد الجسم، وهي أجهزة حاصلة على براءة اختراع، كما نوفر المساج الليمفاوي اليدوي للأشخاص الذين خضعوا لعملية شفط الدهون أو الذين يعانون من احتباس كبير بالماء في أجزاء مختلفة من الجسم.

ما الذي يميز عيادة التغذية في مركز ماربل الطبي عن غيرها؟

لعل أبرز ما يميز قسم التغذية في مركز ماربل الطبي هو الكادر الطبي ذو الخبرة والكفاءة العالية، الى جانب وجود أحدث الأجهزة للحصول الى أفضل النتائج وأكثرها دقةً.

ثم اننا في مركز ماربل الطبي نتعامل مع كل حالة بشكل فردي فنعطي المريض نظام غذائي خاص به ويكون مناسباً لجسمه وحالته من مختلف الجوانب. نقوم باتباع أحدث الدراسات على الأنظمة الغذائية المختلفة وتقديمها للمرضى بمختلف الحالات والأهداف للحصول على أسرع النتائج وأفضلها.

من مميزات القسم توعية الجمهور لاتخاذ خيارات غذائية صحية مثالية، لأن هدفنا في نهاية المطاف هو أن يكون لدى المريض الوعي الكامل بأهمية اتباع نمط غذائي صحي وأن يصبح هو نفسه أخصائي تغذية يدرك ما يناسبه.

هلا حدثتنا عن أبرز الخطوات التي تقومون بها من أجل تحديد مشاكل التغذية وتقديم المشورة للمرضى؟ هل من فحوصات معينة؟ وكيف تتم متابعة الحالات؟

أولاً في بداية الاستشارة، نطلب من المريض القيام ببعض فحوصات الدم للتأكد من عدم وجود أي نقص في الفيتامينات والمعادن التي لها دور كبير في خسارة أو زيادة الوزن مثل الحديد وفيتامين “د” وفيتامين بـ 12، كما يتم فحص الهرمونات ومخزون السكر والكوليسترول والغدة الدرقية للتأكد من سلامتها.

ثانياً، نقوم بعمل فحص مكونات الجسم باستخدام جهاز الانبودي 770 الذي يعتبر من أحدث الأجهزة وأكثرها دقةً لفحص مكونات الجسم لنتعرف على الوزن، نسبة الدهون وكتلة الدهون وتوزيعها إضافة الى معرفة نسبة العضل والماء والدهون الحشوية على الأعضاء الداخلية؛ كما يتم معرفة محيط الخصر ومؤشر كتلة الجسم ومعدل الحرق أو معدل الأيض للمريض. بعد فحوصات الدم والانبودي والتاريخ المرضي للشخص، نقوم عندها بوضع نظام غذائي صحي خاص بحسب الحالة والهدف لكل شخص. نقوم بمتابعة المريض كل أسبوعين لمراقبة عملية خسارة الوزن أو زيادته، بحسب الحالة، فنقوم عندها بإدخال تعديلات على النظام الغذائي إذا دعت الحاجة ليصل المريض الى هدفه بطريقة سليمة.

ماذا عن دور أخصائي التغذية في توفیر استراتیجیات للوقایة من الأمراض المتعلقة بالتغذیة؟ كيف تقومون بذلك؟

عندما نقوم بوضع نظام غذائي أو نظام وجبات خاص بحالة المريض وهدفه، يتم مراعاة التنويع في الغذاء للحصول على كمية كافية من الفيتامينات والمعادن؛ نحرص على وضع النشويات من الحبوب الكاملة لتعديل مستويات السكر في الدم والتحكم بالشهية والشعور بالشبع لفترة اطول.

من ضمن الأمور التي نحرص عليها كذلك إعطاء المريض كمية البروتين المناسبة من مختلف المصادر الحيوانية والنباتية في حال كان الشخص نباتياً؛ نأخذ هذا الأمر بعين الاعتبار ونتأكد من ان المريض يحصل على كميات البروتين التي يحتاجها نظراً لأهميتها لجسم الانسان ودورها في بناء الأنسجة والعضلات، كما أنها مهمة للبشرة والشعر والأظافر وتسهم في تجنّب تساقط الشعر وتكسر الأظافر وشحوب البشرة الذي يعاني منه الكثير من الناس عند اتباعهم أنظمة غذائية قاسية لخسارة الوزن الزائد. كما نحرص على إمداد الجسم بالدهون الصحية غير المشبعة مثل الزيتون وزيت الزيتون والمكسرات النيئة غير المملحة مثل الجوز واللوز والكاجو والفستق والأسماك الدهنية مثل السلمون والتونة، والبذور مثل الشيا والكتان لصحة الدماغ والمحافظة على مستويات الكوليسترول الطبيعية في الدم.

دائما يتم امداد الشخص بحصتين من الفواكه الطازجة، كما ننصح باتباع الدلائل الارشادية للتغذية في دولة قطر للحصول على مضادات الأكسدة المهمة لحماية خلايا الجسم من الجذور الحرة وتدهور الخلايا.

نحرص على وجود 3-5 حصص من الخضراوات المتنوعة في النظام الغذائي للحفاظ على صحة الجهاز الهضمي وإمداده بمختلف الفيتامينات والمعادن والألياف التي يحتاجها الجسم.

كيف يمكن ان نربط بين الامراض والغذاء عندما نتحدث عن التغذية العلاجية؟ ما هو دوركم في هذا المجال؟

يلعب الغذاء الصحي دوراً فعالاً في التخلص من المرض والعكس صحيح، حيث يسهم الغذاء غير الصحي في إظهار المرض فهناك الكثير من الأبحاث التي تثبت ذلك سواء اكان الشخص سليماً أو يعاني من مشاكل صحية ووعكات صحية مثل الإسهال أو الإمساك أو التسمم وغيرها من المشاكل الصحية البسيطة.

فالكثير من الناس يعانون من سوء التغذية MALNUTRITION أو نقص في الفيتامينات والمعادن فتظهر على المريض أعراض مرضية واضحة ويكون علاجها بتناول المكملات الغذائية واتباع نظام غذائي صحي غني بهذه الفيتامينات المعادن لتعويض النقص واستعادة الجسم لقوته وصحته في وقت قياسي.

كما يعاني الكثير من الناس من بعض الأمراض مثل السكري وترقق العظام والكساح والبلاكرا والبري بري BERI BERI وارتفاع الكوليسترول الضار في الدم وغيرها؛ هذه الأمراض جميعها مرتبطة بسوء التغذية ونقص في العديد من العناصر الغذائية مثل النياسين والبروتين وفيتامين بـ 12.

الغذاء الصحي المتكامل والمتوازن الذي يحتوي على جميع العناصر الغذائية المهمة مثل الفيتامينات والمعادن والكاربوهيدرات والبروتين والدهون والالياف يسهم في الوقاية من الإصابة بالعديد من الأمراض المرتبطة بسوء التغذية وسوء النظام الغذائي.