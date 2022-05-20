قسم الأذن والأنف والحنجرة في مركز ماربل الطبي في قطر

دكتور نضال صبري : “ نقدم خدمات طبية عالية الجودة بطرق مبتكرة ”

يعتبر قسم الأنف والأذن والحنجرة قسماً متكاملاً حيث يضم أحدث الآلات والمعدات الطبية المتطورة ليقدم للمريض خدمات طبية عالية الجودة بطرق مبتكرة.

بالنسبة لفحص الأنف يوجد لدينا منظار صلب مع كاميرا عالية الدقة تسمح للطبيب بالدخول إلى التجويف الأنفي لرؤية التفاصيل الدقيقة في الأنف خصوصا القرينات السفلية لمعرفة ما اذا كانت تتسبب بأعراض مرضية أم لا. بعد الإنتهاء من التصوير، نقوم بتقديم شرح مفصل للمريض عن حالته ونُعلمه بوجود أي مشكلة في الأنف مثل انحراف شديد في الوتيرة الأنفية او ضخامة قرينات سفلية او اي ندح قيحي من الجيوب الأنفية.

يتوافر لدينا أيضا منظار ليفي مرن (Flexible endoscope) خاص بالأطفال لفحص الناميات، مما يجنب الطفل التعرض للأشعة السينية عند إجرائه صورة بسيطة للعنق لمعرفة درجة ضخامة الناميات.

أما بالنسبة للأذن وأمراضها، فهناك جهاز خاص يسمح لنا بتنظيف الأذن من تراكم شمع الأذن (الصملاخ) وذلك بطريقة الشفط السريع مع وجود آلة لتسخين المياه إذا لزم الأمر. وأخيراً بالنسبة للحنجرة، يوجد لدينا جهاز خاص لتنظير الحنجرة عند الأطفال والبالغين موصول على شاشة تلفزيونية عالية الدقة لرؤية الحبال الصوتية وحركتها وتقييمها وخصوصاً عند وجود بحة صوت مستمرة أو مترقية منذ فترة من الزمن.