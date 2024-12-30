في نسختها الأولى وبمناسبة مرور 20 عامًا على التأسيس

المستشفى الأهلي يكرّم روَّاد الطب العرب

في احتفالية تاريخية لتكريم التميز الطبي العربي في الثامن والعشرين من نوفمبر 2024، أطلق المستشفى الأهلي النسخة الأولى من جائزة المستشفى الأهلي لروّاد الطب العرب. وقد تزامن هذا الحدث مع الذكرى العشرين لتأسيس المستشفى، ما جعل منه مناسبة فريدة من نوعها على مستوى المنطقة.

جمعت المناسبة العديد من الشخصيات البارزة من قطاع الرعاية الصحية، بما في ذلك رئيس وأعضاء مجلس إدارة المستشفى الأهلي والمجموعة للرعاية الطبية، الشخصيات العامة، ممثلو القطاع الصحي الخاص والحكومي في قطر السفراء، ممثّلو الجامعات، رؤساء الشركات الكبرى، وأعضاء مجلس الشورى، وذلك في إطار تكريم هذه الإنجازات التاريخية.

تُمنح الجائزة، التي تقام كل عامين، للأطباء العرب أو ذوي الأصول العربية الذين قدّموا إسهامات إنسانية ومهنية استثنائية في مجال الطب. ونُسبت الجائزة إلى أحد أعظم الأطباء في تاريخ الطب العربي الإسلامي، ابن النفيس، تقديرًا لإسهاماته الخالدة.

وفي كلمته خلال الحدث، قال السيد خالد العمادي، الرئيس التنفيذي للمجموعة للرعاية الطبية ش.م.ق.ع والمستشفى الأهلي: “تعكس هذه المبادرة التزامنا المستمر بتقدير وإلهام التميز في المجتمع الطبي العربي. إنها محطة هامة في مسيرتنا التي تمتد لعشرين عاماً من تقديم خدمات الرعاية الصحية الاستثنائية”.

أمسية حافلة بالإلهام والتقدير

افتُتح الحفل بكلمة ترحيبية من السيد محمد شرانق، رئيس قسم تطوير الأعمال والتسويق بالمستشفى الأهلي، الذي رحّب بالحضور وأشاد بدور الأطباء العرب المتميزين بعطائهم وإنسانيتهم، قائلاً: “هذه الجائزة هي تقدير للإسهامات النبيلة للأطباء العرب، سواء في الماضي أو الحاضر، الذين شكّلوا مستقبل الطب وغيّروا حياة العديد من الناس”.

تبعتها كلمة للرئيس التنفيذي للمستشفى الأهلي والمجموعة للرعاية الطبية السيد خالد العمادي الذي شكر الحضور على إثرائهم للحفل بحضورهم وعلى ثقتهم بالمستشفى الأهلي على مدار 20 عاماً. كما أكد على الدور الرئيسي الذي يقوم به المستشفى الأهلي في القطاع الصحي في دولة قطر، واعداً بالمزيد من التقدم والإنجازات المستقبلية.

تلا كلمة السيد خالد، كلمة للدكتور الفاضل الملك، رئيس لجنة جائزة المستشفى الأهلي لرواد الطب العرب، الذي قدّم شرحًا عن المبادرة، مؤكداً أهمية دور الأطباء العرب في تشكيل مستقبل الطب. وأضاف: “هذه الجائزة هي تعبير عن التقدير العميق للدور النبيل الذي يقوم به الأطباء العرب في تحسين حياة الناس ورسم ملامح المستقبل. ومن ثم، استعرض موجزًا عن إنجازات السير مجدي يعقوب”.

كذلك، ألقى الدكتور عبدالرزاق الجهاني، رئيس مركز القلب في المستشفى الأهلي، عرضًا تاريخيًا مميزًا عن سيرة وإنجازات الطبيب العربي الكبير ابن النفيس، ما أضفى بُعدًا ثقافيًا ملهِمًا على الحدث.

تكريم السير مجدي يعقوب

كان أبرز ما شهده الحفل تكريم الجرّاح العالمي والإنساني البارز، السير مجدي يعقوب، كأول حائز على هذه الجائزة المرموقة. عُرف السير مجدي يعقوب بأعماله الرائدة في جراحة القلب واهتمامه المستمر بالمشاريع الإنسانية، وقد تجسّدت إنجازاته في القيم التي تحتفي بها هذه الجائزة.

في كلمته بعد تسلّم الجائزة، قال السير مجدي “أشكر المستشفى الأهلي على هذا التكريم المميز، وعلى جهودهم الرائعة في دعم الأبحاث الطبية والابتكار في مجال الرعاية الصحية. هذا الحدث يحمل رسالة أمل تُلهم الأجيال القادمة لمواصلة العطاء في مجال الطب”.

تم تسليم الجائزة للسير مجدي يعقوب من قِبل سعادة الشيخ عبد الله آل ثاني، رئيس مجلس إدارة مجموعة الرعاية الطبية ش.م.ق.ع والمستشفى الأهلي، بمشاركة أعضاء لجنة الجائزة.

عن السير مجدي يعقوب

يُعتبر السير مجدي يعقوب، جرّاح القلب العالمي والإنساني، من أبرز الأطباء الذين قدّموا إسهامات بارزة في مجال جراحة القلب وتركوا أثراً عميقاً في علوم الطب. على مدار مسيرته الطويلة، ساهم في إنقاذ حياة الآلاف من المرضى من خلال تقنيات جراحية مبتكرة، ما جعل له شهرة عالمية.

يُعرف السير مجدي يعقوب بتفانيه في العمل الطبي وجهوده الإنسانية، حيث أسس “مؤسسة مجدي يعقوب لجراحة القلب”، التي تقدم علاج القلب والعمليات الجراحية للمجتمعات الفقيرة، خاصة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. لقد حازت أعماله الإنسانية على تقدير كبير في الأوساط الطبية والعامة ؛هذا وقد حاز على العديد من الشهادات العالمية والتكريم.

إن إرثه كواحد من رواد الطب في العالم يمثل تجسيداً للاحترافية والعطاء، وهو مصدر إلهام للأطباء في العالم العربي وحول العالم.

تجمّع من الشخصيات المتميزة

شهد الحدث حضور العديد من الشخصيات الرفيعة على رأسهم رئيس مجلس المستشفى الأهلي والمجموعة للرعاية الطبية بالإضافة إلى السفراء، وكبار الرؤساء التنفيذيين من الشركات الكبرى وممثلي القطاع الصحي الخاص والحكومي في قطر. وكان من بين الحضور ممثلون عن وزارة الصحة العامة، وسفير جمهورية مصر العربية، وأعضاء من مجلس الشورى القطري.

كما حضر رؤساء الأقسام في المستشفى الأهلي، الذين كانوا في طليعة تطوير الرعاية الطبية في قطر، إلى جانب رؤساء شركات بارزة، شخصيات عامة، وممثلين عن الجامعات المرموقة.

وقد سلّط الحضور الضوء على الدعم الجماعي من أجل تعزيز الرعاية الصحية والاحتفال بإسهامات السير مجدي يعقوب الاستثنائية.

نظرة نحو المستقبل

اختتم الحفل بتأكيد المستشفى الأهلي مجدداً التزامه بتكريم روّاد الطب العربي وتعزيز دوره في دعم الابتكار الطبي.

وقد أشار المستشفى إلى أن هذه النسخة الأولى من الجائزة تمثل بداية تقليد مستمر يهدف إلى تسليط الضوء على الإسهامات الطبية الاستثنائية للأطباء العرب، والعمل على تحفيز وتطوير المستقبل الطبي في المنطقة. ويُعد هذا الحدث الأول من نوعه، خطوة مهمة نحو تعزيز مكانة المستشفى الأهلي كداعم رئيسي للابتكار الطبي في قطر والمنطقة، ويشكل جزءاً من رؤية المستشفى الأهلي المستقبلية التي تهدف إلى تحقيق تطور مستمر في تقديم الرعاية الصحية.