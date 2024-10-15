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في الشهر العالمي للتوعية بسرطان الثدي… مركز كليمنصو الطبي في بيروت… التميز في العلاج والرعاية 

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في الشهر العالمي للتوعية بسرطان الثدي… مركز كليمنصو الطبي في بيروت… التميز في العلاج والرعاية

تعتبر مبادرة التوعية بسرطان الثدي في شهر أكتوبر من أهم الجهود العالمية لمكافحة هذا المرض الذي يصيب ملايين النساء في جميع أنحاء العالم. لكن الكشف المبكر والعلاج الفعال هما أمران حاسمان لتحسين فرص الشفاء والحد من تأثير هذا المرض على حياة النساء.

يقدم مركز كليمنصو الطبي في بيروت حلولاً شاملة ومتكاملة لمكافحة سرطان الثدي، من خلال فريق متعدد التخصصات من أخصائيي الأورام والجرّاحين وأخصائيي العلاج الإشعاعي وغيرهم، لتوفير أحدث التقنيات في التشخيص والعلاج، بدءًا من الكشف المبكر وصولاً إلى الجراحة والإشعاع والعلاجات الموجهة.

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