عيادة الأطفال التخصصية في مركز ماربل الطبي في قطر

الاختصاصي في طب الأطفال دكتور عزام خلوف : “ نتعامل مع جميع الحالات المرضية من الولادة الى سن المراهقة

يقوم الأطباء في عيادة الأطفال التخصصية في مركز ماربل بلس بتشخيص جميع الحالات المرضية للأطفال حديثي الولادة وحتى عمر المراهقة مثل الأمراض الخلقية والأمراض الداخلية والحالات المرضية، كذلك الحالات التنفسية والهضمية والانتانية؛ إضافة إلى الحالات النفسية والجلدية ومراقبة النمو والتغذية السليمة عند الأطفال.

في عيادة الأطفال التخصصية، يمكننا تدبير الحالات الإسعافية بالشكل الأمثل في ظل وجود كادر طبي متكامل.

عيادة الأطفال التخصصية في مركز ماربل فرع لوسيل تُعنى بكل ما يخص الأطفال حديثي الولادة والرضع والأطفال في سن المراهقة.

يمكن إيجاز الحالات التي نتعامل معها في العيادة كما يلي:

الأمراض الخلقية مثل ASD @VSD ، الطفوح الجلدية بمرحلة الوليد، يرقان الوليد، خلع الورك الولادي، تشخيص الحالات الجراحية بمرحلة الوليد .

، الطفوح الجلدية بمرحلة الوليد، يرقان الوليد، خلع الورك الولادي، تشخيص الحالات الجراحية بمرحلة الوليد كما نتعامل مع الأمراض الانتانية التي تصيب الجهاز التنفسي مثل التهابات الطرق التنفسية العلوية والأذن الوسطى والتهاب الشعب الهوائية وذات الرئة .

الانتانات البولية المتكررة والتهاب المعدة والأمعاء والانتانات الجلدية وتشخيص الحالات الانتانية الخطيرة كالتهاب السحايا وانتان الدم .

الحالات الهضمية مثل الارتجاع المعدي المريئي والإمساك المزمن والاسهال المزمن والتهاب الكبد والتهاب المعدة والحالات الجراحية الهضمية مثل التهاب الزائدة الدودية وتضيق البواب وانسداد الأمعاء .

الحالات التحسسية الجلدية والتحسس الغذائي والربو .

الحالات الغدية مثل تلين العظام بأنواعه .

قصر القامة وفشل النمو واضطرابات الغدة الدرقية والسكري عند الأطفال .

الأمراض الدموية مثل فقر الدم بأنواعه واللوكيميا .

تغذية الطفل ومراقبة النمو عند الأطفال .

الحالاتالجلديةوالرضوض .

المشاكل النفسية .

يساعدنا في هذه المجالات وجود العيادة ضمن مركز متكامل حيث يمكننا طلب الاستشارات اللازمة عند الضرورة إضافة إلى وجود مختبر وقسم أشعة متطورين لإجراء ما يلزم من استقصاءات لتشخيص مختلف الحالات.