سعادة وزير الصحة العامة – قطر

تزور ثاني مريض تُجرى له عملية زراعة رئة في قطر بنجاح

قامت سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري، وزير الصحة العامة، بزيارة لثاني مريض تُجرى له عملية زراعة رئة في دولة قطر، وواصل المريض التعافي على نحو جيد في مستشفى حمد العام التابع لمؤسسة حمد الطبية.

أجريت عملية زراعة الرئة للمريض الذي يبلغ من العمر 67 عاماً وهو مقيم عربي الجنسية قضى طوال حياته في دولة قطر، وقد أجريت للمريض هذه العملية الجراحية المعقدة في شهر مايو الماضي من قبل فريق متعدد التخصصات بمؤسسة حمد الطبية بقيادة البروفيسور تاكاهيرو أوتو، وهو خبير عالمي شهير في مجال زراعة الرئة تعتبر عملية زراعة الرئة هي إجراء جراحي يتم فيه استبدال الرئتين المصابتين للمريض برئتين من متبرع، ويتم اللجوء لهذه العمليات للأشخاص المصابين بفشل رئوي عندما تثبت عدم فعالية جميع خيارات العلاج الأخرى.

بالإضافة إلى عملية زراعة الرئة، فقد تم كذلك في مستشفى حمد العام التابع لمؤسسة حمد الطبية إجراء تسع عمليات زراعة كلى وعملية زراعة كبد خلال شهر مايو 2022، حيث تم الحصول على هذه الأعضاء من سبعة متبرعين أحياء ومتبرع متوفي واحد. وقد عاد جميع مرضى عمليات زراعة الأعضاء إلى منازلهم بصحة جيدة بعد الإقامة لفترة قصيرة نسبياً في المستشفى.

الدكتور رياض فاضل، مدير مركز قطر للتبرع بالأعضاء (هبة) ورئيس اللجنة المشرفة على برنامج زراعة الرئة بمؤسسة حمد الطبية، أوضح أن المريض الذي أجريت له عملية زراعة الرئة يتعافى بشكل جيد بدعم من فريق زراعة الأعضاء متعدد التخصصات بمؤسسة حمد الطبية. وأضاف قائلاً: “يوضح الرقم القياسي لعمليات زراعة الأعضاء التي تم إجراؤها في فترة زمنية قصيرة مع معدل التعافي السريع للمرضى أن برنامج زراعة الأعضاء بدولة قطر يستفيد من توفر نظام رعاية صحية فعال وكوادر طبية عالية التدريب والكفاءة، بالإضافة إلى الوسائل التكنولوجية المتطورة. وبالطبع لم يكن من الممكن تحقيق أي من هذه الإنجازات دون التبرع بالأعضاء من قِبل المتبرعين الأحياء والمتبرعين بعد الوفاة والذي يسهم في إنقاذ حياة الكثير من المرضى”.

وأضاف الدكتور رياض: “مع هذه الزيادة في معدلات التبرع وإطلاق برامج جديدة وناجحة لزراعة الأعضاء فإننا ندعو جميع المرضى في قطر الذين تتطلب حالاتهم عمليات زراعة أعضاء إلى إجراء عمليات زراعة الأعضاء هنا في قطر”.

تجدر الإشارة الى ان اول عملية زراعة رئة في قطر تم إجراؤها بنجاح في مستشفى حمد العام من قبل فريق من جراحي مؤسسة حمد الطبية وكانت لمريضة تبلغ من العمر 39 عاماً وذلك في يونيو 2021. تم إطلاق سجل المتبرعين بالأعضاء في عام 2012 وشهد نمواً ملحوظاً عاماً بعد عام، ويوجد حالياً نحو 500 ألف شخص مسجلين في سجل التبرع بالأعضاء.

لمزيد من المعلومات حول زراعة الأعضاء في دولة قطر، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.organdonation.qa