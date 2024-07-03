رئيس مجلس الوزراء يفتتح مركز الرعاية الطبية والبحوث التابع لمؤسسة حمد الطبية

افتتح معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية ، مركز الرعاية الطبية والبحوث التابع لمؤسسة حمد الطبية وذلك في إطار التطور الكبير الذي يشهده مجال الرعاية الصحية والابتكار والبحوث الطبية في دولة قطر.

عقب الافتتاح قام معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بجولة بمختلف إدارات وأقسام ووحدات المركز استمع خلالها من القائمين عليها إلى شرح مفصل عن الخدمات المقدمة.

يعتبر هذا المرفق الطبي الأحدث في المؤسسة وهو بمثابة الموطن للبحوث المتعلقة بالطب الدقيق وعلم الجينوم الذي يعمل على تطوير علاجات طبية خاصة بالخصائص الفردية للمرضى. ويتيح هذا النهج المتطور المتعلق بإدارة الأمراض والوقاية منها للأطباء والباحثين التنبؤ بشكل أكثر دقة باستراتيجيات العلاج لمرض معين والتي تعمل بشكل أفضل للمريض، مما يعزز من فعاليتها ويقلل من مخاطر ردود الفعل السلبية.

وبهذه المناسبة قالت سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري، وزير الصحة العامة، ” إن افتتاح مركز الرعاية الطبية والبحوث يمثل مدى التزام دولة قطر بربط الصحة والعلوم للمساهمة بصورة كبيرة في مواجهة التحديات المحلية والعالمية، لا سيما وأن هذا الاستثمار بجانب التفاني الذي يقدمه الموظفون والمتخصصون في هذا المجال سيؤدي إلى إحداث تحسينات أساسية تتعلق برعاية المريض وتحقيق النتائج من خلال إجراء الأبحاث والتجارب الإكلينيكية”.

وشددت سعادتها على أهمية دور المركز في تطوير جودة خدمات الرعاية الصحية من خلال اعتماد استخدام أحدث التقنيات والممارسات البحثية التي تتوافق مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة لدولة قطر. وأكدت سعادة وزير الصحة العامة على التزام مؤسسة حمد الطبية المتواصل بتعزيز خدمات الرعاية الصحية وزيادة القدرة على تقديم رعاية متخصصة، مشيرة إلى أن هذا المركز يعتبر إنجاز مهم لنظام الرعاية الصحية العام بدولة قطر.

يتضمن المركز الذي يقع مقره في مدينة حمد بن خليفة الطبية وحدة التجارب الإكلينيكية التي تختص في تصميم وإجراء وإدارة التجارب التي تعمل على استكشاف مدى أمان وفعالية الاستراتيجية الطبية أو العلاج أو استخدامات الأجهزة الطبية مع المرضى. بالإضافة إلى إجراء الأبحاث والابتكارات الحديثة، يعتبر هذا المركز مخصص لتقديم أعلى مستويات الجودة للرعاية التي تخص الأطفال من خلال توفير وحدة العناية المركزة للأطفال، ووحدة العناية الفائقة، ووحدة الرعاية النهارية للأطفال وجناح الأطفال. كما توجد أيضاً وحدة طب الشيخوخة للحالات الحادة مما يدعم توفير الرعاية للحالات الحادة المتزايدة من كبار السن، بالإضافة إلى وحدة الرعاية التلطيفية الحديثة التي توفر بيئة مريحة ومرحبة للمرضى وأفراد أسرهم.

