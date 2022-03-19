خمسة مرافق تابعة لمؤسسة حمد الطبية

تحتفل بحصولها على جائزة التميز في مجال الرعاية المرتكزة على المريض

بحضور سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري، وزير الصحة العامة، تم تكريم خمس مرافق وخدمات تابعة لمؤسسة حمد الطبية بحصولها على جائزة التميز في مجال الرعاية المرتكزة على المريض في احتفالية أقيمت بهذه المناسبة.

تشمل المرافق الخمسة التي حازت على التميز كل من: مركز الأمراض الانتقالية، وخدمة الرعاية الصحية المنزلية، وخدمة التمريض الخاص، ومركز الرعاية الطبية اليومية، ومركز عناية للرعاية التخصصية التي كانت جزءاً من برنامج تجريبي تستغرق مدته سنتان للحصول على جائزة التميز في مجال الرعاية المرتكزة على الفرد من قِبل منظمة “بلينتري الدولية”.

خلال الاحتفالية، أكد المتحدثون على أهمية الرعاية المتميزة وأنها لا تقتصر على وجود فرق مؤهلة بشكل عالي فقط، أو استخدام أحدث التقنيات وأفضل الخدمات والمرافق الجديدة ولكنها تعتمد بشكل كبير على معالجة المرضى والتفاعل معهم بطريقة تحترم قيمهم، واحتياجاتهم المرغوب بها.

يعتبر حصول مؤسسة حمد الطبية على جائزة التميز في مجال الرعاية المرتكزة على المريض من قِبل منظمة “بلينتري الدولية” لمرافقنا واحداً من ضمن العديد من المبادرات التي نشارك بها كنظام صحي في رحلتنا نحو اتباع نهج أكثر تركيزاً على المريض في مجال الرعاية الصحية وتحقيق الشراكة التحويلية الحقيقية مع المرضى واسرهم وشركاء الرعاية.

كما حضر الاحتفالية اعضاء من المجالس الاستشارية للمرضى والاسر والتي تتألف من المرضى والاسر والأطراف المقدمة للرعاية والذين يتعاونون مع الجهات الطبية والادارية وموظفي الدعم بمؤسسة حمد الطبية لتقديم الارشاد حول كيفية تعزيز تجربة المريض والاسرة.

الجدير بالذكر أن منظمة بلينتري الدولية مؤسسة غير ربحية تُعنى بالشراكة مع مؤسسات الرعاية الصحية في مختلف أنحاء العالم وتهدف إلى تطوير وتحسين خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمرضى، كما تقوم هذه المؤسسة باعتماد المؤسسات التي تطبق منهجية الرعاية المرتكزة على المريض والتي ترتكز إلى مجموعة من المعايير المبنية على الأدلة والبراهين العلمية والخاصة بالتميّز في تقديم هذا النوع من الرعاية، وتجدر الإشارة إلى أن هناك 180 من مؤسسات الرعاية الصحية في مختلف أنحاء العالم حائزة على اعتماد وترخيص مؤسسة بلينتري الدولية.

قال السيد ناصر النعيمي، نائب الرئيس لقطاع الجودة ومدير معهد حمد لجودة الرعاية الصحية بمؤسسة حمد الطبية، إن الحصول على اعتماد دولي بهذا المستوى يعتبر بمثابة إنجاز كبير لكافة فرق العمل في كل من المرافق المذكورة.

وأضاف السيد النعيمي، قائلاً: ”تتمحور الرعاية المرتكزة على الشخص حول تقديم الخدمات للمريض من خلال إشراكه فيها، والتعاون معه ومع أفراد أسرته ومقدمي الرعاية أثناء تلبية الاحتياجات الخاصة به للمساعدة في تحقيق توقعات المرضى بناءاً على قيمهم واحتياجاتهم المرغوب فيها. تعتبر هذه الجائزة هي البرنامج الوحيد من نوعه على مستوى العالم، وتتعرف رسمياً بقدرة الفرق على تقديم التميز في مجال الرعاية المرتكزة على المريض، حيث أن هذا الجهد المشترك يفيد كلاً من المريض ونظام الرعاية الصحية كذلك”.

تواصل مؤسسة حمد الطبية مسيرتها لتقديم الرعاية المرتكزة على الشخص لمرضاها من خلال إضافة مزيد من المستشفيات التابعة لمؤسسة حمد الطبية في برنامج التميز في الرعاية المرتكزة على الشخص.